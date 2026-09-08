Comment fonctionne la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO en boulangerie-pâtisserie artisanale ?
La retraite complémentaire AGIRC-ARRCO constitue le deuxième pilier de la pension des salariés de la boulangerie-pâtisserie artisanale. Taux de cotisation 2026, acquisition de points, liquidation et spécificités de la CCN 843.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 43 700 établissements et 293 000 salariés en France
Champ d'application
Boulangerie artisanale, Boulangerie-pâtisserie artisanale, Pâtisserie artisanale, Viennoiserie artisanale.
FAQ - Retraite complémentaire en boulangerie-pâtisserie (CCN 843)
Quel est le taux global de cotisation AGIRC-ARRCO 2026 sur la tranche 1 ?
Quel est le taux global de cotisation AGIRC-ARRCO 2026 sur la tranche 1 ?
Sur la tranche 1, le taux global atteint 7,87 % du salaire brut, réparti entre 4,72 % à votre charge et 3,15 % à charge du salarié. Ce taux correspond à 127 % du taux contractuel de 6,20 %, qui sert uniquement au calcul des points acquis. Le surplus lié au taux d'appel finance l'équilibre général du régime, sans générer de droits supplémentaires pour le salarié. Pour un boulanger payé au niveau du PMSS, la cotisation mensuelle totale s'élève ainsi à environ 315 €.
Quelle institution gère la retraite complémentaire dans la branche boulangerie-pâtisserie ?
Quelle institution gère la retraite complémentaire dans la branche boulangerie-pâtisserie ?
Aucune institution unique ne gère plus la retraite complémentaire depuis la fusion AGIRC-ARRCO de 2019. L'article 35 de la CCN 843 mentionne encore, à titre historique, l'UGRR ISICA et l'UGRC, mais ces désignations n'ont plus d'effet contraignant depuis la censure des clauses de désignation par le Conseil constitutionnel en 2013. En pratique, vous déclarez les cotisations retraite complémentaire via la DSN (déclaration sociale nominative), quel que soit l'organisme collecteur retenu. AG2R La Mondiale reste en revanche l'organisme de référence pour la prévoyance et pour la cotisation IDR de la branche.
À quel âge un boulanger peut-il demander sa retraite complémentaire ?
À quel âge un boulanger peut-il demander sa retraite complémentaire ?
L'âge de départ à taux plein se situe entre 62 et 64 ans selon l'année de naissance, sous réserve d'avoir validé le nombre de trimestres requis. Un salarié ayant commencé à travailler très jeune, ce qui est fréquent dans la boulangerie, peut bénéficier du dispositif carrières longues et liquider sa retraite complémentaire dès 60 ans. Un départ encore plus précoce, dès 57 ans, reste possible mais entraîne une minoration définitive de la pension. Cette décote s'applique pour toute la durée de versement de la retraite complémentaire, il est donc utile de bien anticiper cette décision avec un conseiller AGIRC-ARRCO.
La pension de réversion AGIRC-ARRCO est-elle soumise à condition de ressources ?
La pension de réversion AGIRC-ARRCO est-elle soumise à condition de ressources ?
Non, la pension de réversion AGIRC-ARRCO s'obtient sans aucune condition de ressources, à hauteur de 60 % des points du conjoint décédé, à partir de 55 ans. Une exception existe toutefois : l'âge minimum de 55 ans ne s'applique pas si le conjoint survivant a au moins deux enfants à charge au moment du décès, ou s'il est reconnu invalide. Dans ces deux cas, la pension de réversion peut être versée sans aucune condition d'âge. Cette souplesse permet de protéger plus rapidement les familles de salariés décédés en cours de carrière.
Le bonus-malus AGIRC-ARRCO est-il toujours en vigueur ?
Le bonus-malus AGIRC-ARRCO est-il toujours en vigueur ?
Non, ce dispositif a disparu en deux temps. Depuis le 1er décembre 2023, plus aucun nouveau départ à la retraite n'y est soumis, et depuis le 1er avril 2024, les retraités déjà impactés par la minoration de 10 % en ont bénéficié par anticipation, sans possibilité de remboursement rétroactif des montants déjà versés. Les assurés remplissant les conditions du taux plein perçoivent donc aujourd'hui l'intégralité de leur pension complémentaire. Cette suppression ne concerne toutefois pas la décote de la retraite de base, qui reste définitive si le nombre de trimestres requis n'est pas atteint.
Qu'est-ce que la cotisation IDR de la CCN 843 ?
Qu'est-ce que la cotisation IDR de la CCN 843 ?
La cotisation IDR finance l'indemnité de départ à la retraite due à vos salariés partant en fin de carrière. Elle représente 0,55 % du salaire brut plafonné en tranche A et reste intégralement à votre charge en tant qu'employeur. Ce taux mutualisé, abaissé de 0,65 % à 0,55 % par l'avenant n° 138 du 26 février 2025, évite à chaque entreprise de provisionner seule ces indemnités. La mutualisation profite particulièrement aux petites structures artisanales, qui composent la majorité des 43 700 établissements de la branche.