À retenir La retraite complémentaire AGIRC-ARRCO fonctionne par points : les cotisations achètent des points, convertis en pension au moment du départ.

En 2026, le prix d'achat du point est de 20,1877 € et sa valeur de service de 1,4386 € .

La CCN 843 impose une cotisation spécifique de 0,55 % pour l' indemnité de départ à la retraite (IDR) , entièrement à la charge de l'employeur.

Le taux plein s'obtient entre 62 et 64 ans selon la génération, avec un départ anticipé possible dès 57 ans en acceptant une minoration définitive.

Le bonus-malus a disparu depuis avril 2024 : tous les assurés au taux plein perçoivent désormais l'intégralité de leur pension complémentaire.

Quels sont les chiffres clés de la retraite complémentaire en boulangerie-pâtisserie en 2026 ?

Ces repères 2026 vous permettent de vérifier rapidement un taux, un seuil ou une valeur sans parcourir tout l'article :

Indicateur Valeur 2026 PMSS (plafond mensuel Sécurité sociale) 4 005 € PASS (plafond annuel Sécurité sociale) 48 060 € Prix d’achat du point AGIRC-ARRCO 20,1877 € Valeur de service du point AGIRC-ARRCO 1,4386 € Taux de cotisation T1 (total) 7,87 % Taux de cotisation T2 (total) 21,59 % CEG (contribution d’équilibre général) T1 / T2 2,15 % / 2,70 % CET (contribution d’équilibre technique, si salaire > PASS) 0,35 % Cotisation IDR CCN 843 (part employeur) 0,55 % Pension de réversion 60 % des points du conjoint décédé

Environ 43 700 établissements et 293 000 salariés relèvent de cette convention collective, qui couvre la boulangerie artisanale, la boulangerie-pâtisserie artisanale, la pâtisserie artisanale et la viennoiserie artisanale.

Qu'est-ce que la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ?

La retraite complémentaire AGIRC-ARRCO complète la retraite de base et fonctionne par points. Depuis le 1er janvier 2019, les anciens régimes ARRCO (non-cadres) et AGIRC (cadres) ont fusionné en un régime unique. Tous vos salariés, cadres et non-cadres, cotisent désormais selon les mêmes règles.

Chaque cotisation permet d'acquérir des points, multipliés ensuite par la valeur de service au moment du départ pour calculer la pension.

Que prévoit l'article 35 de la CCN 843 sur la retraite complémentaire ?

L'article 35 de la CCN boulangerie-pâtisserie mentionne encore, à titre historique, l'UGRR ISICA pour l'ARRCO et l'UGRC pour l'AGIRC comme institutions de rattachement de la branche. Depuis la fusion du 1er janvier 2019, toutes les cotisations relèvent du régime unifié AGIRC-ARRCO, quelle que soit l'institution de collecte choisie par l'entreprise.

👉 À noter : les clauses de désignation historiques doivent être lues avec prudence depuis la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 (n° 2013-672 DC), qui a censuré les clauses de désignation d'un organisme unique dans les conventions collectives.

La CCN 843 prévoit par ailleurs une cotisation spécifique pour financer l'indemnité de départ à la retraite (IDR) : 0,55 % du salaire brut plafonné en tranche A, intégralement à votre charge en tant qu'employeur. Ce taux a été abaissé de 0,65 % à 0,55 % par l'avenant n° 138 du 26 février 2025, étendu par arrêté du 16 mai 2025.

💡 Bon à savoir : l'article 35 ne désigne pas AG2R La Mondiale comme institution de retraite complémentaire. AG2R intervient pour la prévoyance et pour la cotisation IDR, mais la retraite complémentaire relève du régime interprofessionnel AGIRC-ARRCO, quel que soit l'organisme gestionnaire.

Quels sont les taux de cotisation AGIRC-ARRCO en 2026 ?

Les cotisations AGIRC-ARRCO se calculent sur le salaire brut, réparti en deux tranches délimitées par le PMSS de 4 005 € par mois (soit un PASS de 48 060 € par an). Le taux d'appel représente 127 % du taux contractuel qui sert au calcul des points.

Cotisation Part employeur Part salarié Total Retraite complémentaire T1 (≤ 4 005 €) 4,72 % 3,15 % 7,87 % Retraite complémentaire T2 (> 4 005 €) 12,95 % 8,64 % 21,59 % CEG (contribution d’équilibre général) T1 1,29 % 0,86 % 2,15 % CEG T2 1,62 % 1,08 % 2,70 % CET (contribution d’équilibre technique, si salaire > PASS) T1 + T2 0,21 % 0,14 % 0,35 %

Le nombre de points s'obtient en divisant les cotisations génératrices de droits par le prix d'achat du point. En 2026, ce prix est de 20,1877 €, et les taux contractuels sont de 6,20 % en tranche 1 et 17,00 % en tranche 2.

Exemple de calcul

Un boulanger payé 2 500 € bruts par mois cotise entièrement en tranche 1 : 2 500 € × 12 mois × 6,20 % = 1 860 € de cotisations génératrices de droits par an. En divisant par le prix d'achat du point (1 860 ÷ 20,1877), il acquiert environ 92 points AGIRC-ARRCO pour l'année 2026.

Quelle est la valeur du point AGIRC-ARRCO en 2026 ?

La pension annuelle brute se calcule en multipliant le nombre total de points par la valeur de service du point. Cette valeur est fixée à 1,4386 € depuis le 1er novembre 2025, inchangée par rapport à l'année précédente.

Période Valeur de service Évolution Depuis le 01/11/2025 1,4386 € 0,00 % 01/11/2024 – 31/10/2025 1,4386 € + 1,60 % 01/11/2023 – 31/10/2024 1,4159 € + 4,90 % 01/11/2022 – 31/10/2023 1,3498 € + 5,12 %

Quelles sont les conditions pour liquider sa retraite complémentaire ?

La retraite complémentaire se liquide en même temps que la retraite de base, dès l'obtention du taux plein. L'âge légal évolue de 62 à 64 ans selon l'année de naissance, sous réserve de valider 172 trimestres pour les générations nées à partir de 1968. Le taux plein s'obtient automatiquement à 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres validés.

Un départ anticipé reste possible dès 57 ans, mais avec un coefficient de minoration définitif qui réduit la pension complémentaire pour toute sa durée de versement.

Qu'en est-il du bonus-malus ?

Le dispositif de bonus-malus a progressivement disparu : plus aucun nouveau départ à la retraite n'y est soumis depuis le 1er décembre 2023, et depuis le 1er avril 2024, les retraités encore impactés par la minoration de 10 % en ont également bénéficié par anticipation. Tout assuré au taux plein perçoit désormais l'intégralité de sa pension complémentaire, sans minoration temporaire.

Vous pouvez engager la demande de trois façons : en ligne sur agirc-arrco.fr, par téléphone auprès d'un conseiller, ou en rendez-vous dans un centre CICAS. Prévoyez d'engager les démarches environ 6 mois avant la date de départ souhaitée, en parallèle de la demande de retraite de base.

Qui a droit à la pension de réversion AGIRC-ARRCO ?

Le conjoint ou l'ex-conjoint survivant reçoit 60 % des points accumulés par l'assuré décédé. Le mariage est obligatoire : le Pacs et le concubinage n'ouvrent aucun droit à réversion.

L'âge minimum est fixé à 55 ans, sans aucune condition de ressources, contrairement au régime de base. En cas de pluralité de conjoints ou d'ex-conjoints, les points sont partagés au prorata de la durée de chaque mariage.

Quelles sont les spécificités de la boulangerie-pâtisserie pour la retraite complémentaire ?

Vos salariés commencent souvent leur carrière avant 20 ans. Le dispositif carrières longues leur permet, sous conditions de trimestres validés, de liquider leur retraite complémentaire dès 60 ans.

Le travail de nuit, fréquent dans la profession, ouvre également des droits au compte professionnel de prévention (C2P), dans la limite de 8 trimestres supplémentaires utilisables pour anticiper le départ.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 16/07/2026.