Qu'est-ce que l'IDCC 843 de la convention collective boulangerie-pâtisserie ?
L'IDCC 843 identifie la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale. Cette page explique la signification de ce numéro, le champ d'application, les principales dispositions et les moyens de vérifier si elle concerne votre entreprise.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 43 700 établissements et 293 000 salariés en France
Champ d'application
Boulangerie artisanale, Boulangerie-pâtisserie artisanale, Pâtisserie artisanale, Viennoiserie artisanale
FAQ - IDCC 843 et convention collective boulangerie-pâtisserie
Que signifie l'IDCC 843 ?
Que signifie l'IDCC 843 ?
L'IDCC 843 est le numéro d'identification de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, réservée aux entreprises artisanales. Il figure obligatoirement sur le bulletin de paie et dans les déclarations sociales comme la DPAE. Ce numéro permet à l'employeur, au salarié et aux organismes sociaux d'identifier rapidement les règles conventionnelles applicables, sans avoir à rechercher le nom complet du texte. Un contrôle Urssaf ou une inspection du travail vérifie systématiquement la cohérence entre l'IDCC déclaré et l'activité réelle de l'entreprise.
Quelle est la différence entre l'IDCC 843 et l'IDCC 3255 ?
Quelle est la différence entre l'IDCC 843 et l'IDCC 3255 ?
L'IDCC 843 couvre les entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie, tandis que l'IDCC 3255, en vigueur depuis le 1er octobre 2024, concerne les activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie ainsi que les professionnels de l'œuf. L'IDCC 3255 a remplacé l'ancienne convention IDCC 1747. Une entreprise qui dépasse les seuils artisanaux, par exemple en effectif ou en volume de farine transformée, doit vérifier si elle ne relève pas en réalité de cette convention industrielle. Cette bascule a des conséquences directes sur la grille de salaires, les primes et les règles de durée du travail applicables.
Le code APE 1071C suffit-il à déterminer la convention applicable ?
Le code APE 1071C suffit-il à déterminer la convention applicable ?
Non, le code APE est un indicateur statistique attribué par l'INSEE à partir de la déclaration d'activité de l'entreprise. Il ne détermine pas à lui seul la convention collective applicable : c'est l'activité réellement exercée au quotidien qui prévaut en cas de contrôle ou de litige. Une entreprise peut ainsi conserver un code APE 1071C tout en relevant d'une autre convention si son activité a évolué, par exemple vers une production plus industrielle. En cas de doute, mieux vaut comparer précisément l'activité de l'entreprise aux critères du champ d'application de chaque convention.
Quels sont les salaires minima 2026 de la CCN IDCC 843 ?
Quels sont les salaires minima 2026 de la CCN IDCC 843 ?
Selon l'avenant n° 139 du 14 janvier 2026, étendu par arrêté du 10 avril 2026, les minima horaires bruts du personnel de fabrication vont de 12,41 € au coefficient 155 à 14,59 € au coefficient 240. Ces montants s'ajoutent aux avantages conventionnels comme l'indemnité repas ou l'avantage en nature pain, qui viennent compléter la rémunération de base. Le personnel de vente et de services dispose de grilles de coefficients propres, avec des taux horaires légèrement différents. Un salarié rémunéré en dessous de ces minima peut demander un rappel de salaire à son employeur.