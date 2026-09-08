Comment est indemnisé un accident du travail dans la convention collective boulangerie-pâtisserie ?
La CCN 843 prévoit un maintien de salaire renforcé en cas d'accident du travail, sans condition d'ancienneté. Déclaration, IJSS, complément conventionnel, protection et retour au travail.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 43 700 établissements et 293 000 salariés en France
Champ d'application
Boulangerie artisanale, Boulangerie-pâtisserie artisanale, Pâtisserie artisanale, Viennoiserie artisanale
FAQ - Accident du travail en boulangerie-pâtisserie (CCN 843)
Un salarié nouvellement embauché a-t-il droit au maintien de salaire en cas d'accident du travail ?
Un salarié nouvellement embauché a-t-il droit au maintien de salaire en cas d'accident du travail ?
Oui, et c'est une spécificité importante de la CCN 843. L'article 37.1 supprime toute condition d'ancienneté pour un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle. Un salarié en période d'essai ou embauché depuis quelques jours seulement bénéficie donc du maintien à 90 % du brut dès le 1er jour d'indemnisation par la sécurité sociale. Cette règle diffère du régime de l'arrêt maladie classique, qui exige généralement une ancienneté minimale.
Que se passe-t-il si l'employeur ne déclare pas l'accident dans les 48 heures ?
Que se passe-t-il si l'employeur ne déclare pas l'accident dans les 48 heures ?
Le non-respect du délai expose l'employeur à une amende prévue par l'article R. 471-3 du Code de la sécurité sociale. Au-delà de la sanction, un retard de déclaration peut retarder la prise en charge du salarié par la CPAM et compliquer la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Le salarié conserve toutefois la possibilité de déclarer lui-même l'accident à sa CPAM dans un délai de 2 ans, notamment si l'employeur n'a pas effectué la démarche. Il est donc dans l'intérêt de l'employeur d'agir vite pour éviter tout litige ultérieur.
L'asthme du boulanger est-il systématiquement reconnu comme maladie professionnelle ?
L'asthme du boulanger est-il systématiquement reconnu comme maladie professionnelle ?
Non, la reconnaissance suppose que le salarié remplisse les conditions précises fixées par le tableau RG 66 : durée d'exposition aux poussières de farine, délai de prise en charge de 1 an après la fin de l'exposition, et confirmation du diagnostic par des tests médicaux objectifs. Les pneumopathies d'hypersensibilité liées aux farines relèvent d'un tableau distinct, le RG 66 bis, avec ses propres critères. En cas de doute sur l'éligibilité, le salarié peut saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Peut-on licencier un salarié pendant un arrêt pour accident du travail ?
Peut-on licencier un salarié pendant un arrêt pour accident du travail ?
Le licenciement reste possible mais strictement encadré : seule une faute grave sans lien avec l'accident, ou une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif totalement étranger à l'accident, le justifie. Un licenciement économique ou pour un motif lié, même indirectement, à l'accident du travail est nul. Le salarié peut alors demander sa réintégration ou obtenir une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, cumulable avec les indemnités de rupture habituelles.
Qui finance le maintien de salaire conventionnel de la CCN 843 ?
Qui finance le maintien de salaire conventionnel de la CCN 843 ?
L'employeur finance seul ce complément, sans participation du salarié, via deux cotisations distinctes : 0,73 % du salaire brut pour l'article 37.1 et 0,22 % pour l'article 37.2. L'organisme recommandé par la branche est AG2R Prévoyance, mais cette recommandation n'a plus de caractère obligatoire depuis la décision du Conseil constitutionnel de 2013. Vous pouvez donc souscrire ce régime auprès d'un autre assureur, à condition que les garanties proposées soient au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective.