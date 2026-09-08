Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention collective boulangerie-pâtisserie ?
Le préavis de démission dépend de l'ancienneté et du statut du salarié dans la convention collective boulangerie-pâtisserie. On vous explique les durées applicables, le calcul du point de départ et les cas de dispense possibles.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 43 700 établissements et 293 000 salariés en France
Champ d'application
Boulangerie artisanale, Boulangerie-pâtisserie artisanale, Pâtisserie artisanale, Viennoiserie artisanale
FAQ - Préavis de démission en boulangerie-pâtisserie (IDCC 843)
Un salarié avec 3 ans d'ancienneté doit-il un préavis plus long qu'un salarié avec 8 mois d'ancienneté ?
Un salarié avec 3 ans d'ancienneté doit-il un préavis plus long qu'un salarié avec 8 mois d'ancienneté ?
Non, les deux salariés doivent le même préavis de 2 semaines, dès lors que leur ancienneté dépasse 6 mois. La convention collective boulangerie-pâtisserie ne prévoit pas de tranche supplémentaire au-delà de ce seuil pour la démission, contrairement à ce qui existe pour le préavis de licenciement. Cette règle simplifie le calcul pour l'employeur, qui n'a besoin de vérifier qu'un seul seuil d'ancienneté.
Le contrat de travail peut-il prévoir un préavis de démission différent de celui de la convention collective ?
Le contrat de travail peut-il prévoir un préavis de démission différent de celui de la convention collective ?
Oui, le contrat de travail ou un accord d'entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables au salarié que la convention collective, mais jamais moins favorables. Si le contrat prévoit un préavis plus court, c'est la disposition contractuelle qui s'applique dès lors qu'elle avantage le salarié. En cas de silence du contrat, c'est la durée fixée par la convention collective qui prévaut.
Une salariée enceinte peut-elle démissionner sans effectuer son préavis ?
Une salariée enceinte peut-elle démissionner sans effectuer son préavis ?
Oui, l'article L. 1225-34 du Code du travail permet à une salariée en état de grossesse médicalement constatée de rompre son contrat de travail sans préavis et sans avoir à verser d'indemnité de rupture à son employeur. Cette dispense légale s'applique indépendamment des règles fixées par la convention collective boulangerie-pâtisserie. Elle vise à protéger les salariées enceintes qui souhaitent quitter rapidement leur emploi pour des raisons liées à leur grossesse.
Le préavis de démission est-il le même en boulangerie artisanale et en boulangerie industrielle ?
Le préavis de démission est-il le même en boulangerie artisanale et en boulangerie industrielle ?
Non, les deux secteurs relèvent de conventions collectives distinctes : l'IDCC 843 pour la boulangerie-pâtisserie artisanale, et l'IDCC 1747 pour les activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie. Les durées de préavis, les grilles de classification et les autres dispositions peuvent donc différer sensiblement entre les deux textes. Il est important de vérifier l'IDCC exact applicable à l'entreprise avant d'appliquer un barème de préavis.
Que se passe-t-il si l'employeur dispense le salarié de préavis sans que celui-ci l'ait demandé ?
Que se passe-t-il si l'employeur dispense le salarié de préavis sans que celui-ci l'ait demandé ?
Dans ce cas, l'employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, équivalente à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé jusqu'au terme normal de son préavis. Cette indemnité est due même si le salarié retrouve un nouvel emploi pendant cette période, puisque la dispense est intervenue à l'initiative de l'employeur. Elle se distingue de la dispense demandée par le salarié lui-même, qui n'ouvre droit à aucune indemnité.