À retenir Pour le personnel non-cadre , le préavis de démission est de 1 semaine si l'ancienneté est inférieure à 6 mois, et de 2 semaines au-delà.

Les cadres doivent respecter un préavis de démission de 2 mois , quelle que soit leur ancienneté.

Le préavis démarre à la date de notification de la démission à l'employeur.

Les heures pour rechercher un emploi pendant le préavis sont réservées aux salariés licenciés, pas aux démissionnaires.

Une dispense de préavis reste possible, avec des conséquences différentes selon qu'elle est demandée par le salarié ou imposée par l'employeur.

La convention collective boulangerie-pâtisserie (IDCC 843), signée le 19 mars 1976 et étendue par arrêté du 21 juin 1978, encadre les conditions de rupture du contrat de travail dans les entreprises artisanales du secteur. Son article 32 fixe les durées de préavis applicables en cas de démission, aussi appelé « délai-congé ». Cette durée dépend de deux critères : l'ancienneté du salarié et son statut, non-cadre ou cadre.

Quelle est la durée du préavis de démission pour un salarié non-cadre ?

Le préavis de démission pour le personnel de fabrication, de vente et de services dépend uniquement de l'ancienneté au moment de la notification :

Ancienneté Durée du préavis de démission Moins de 6 mois 1 semaine 6 mois et plus 2 semaines

Ce barème s'applique à toute la durée d'ancienneté au-delà de 6 mois : il n'existe pas de tranche supplémentaire à 2 ans ou plus pour la démission, contrairement au préavis de licenciement, qui suit une échelle différente et plus favorable au salarié à mesure que l'ancienneté augmente.

💡 Bon à savoir : les durées de préavis prévues par la convention collective en cas de démission sont plus courtes que celles applicables en cas de licenciement, où l'employeur doit respecter des délais plus longs selon l'ancienneté du salarié.

Quelle est la durée du préavis de démission pour un cadre ?

Le préavis de démission des cadres est fixé à 2 mois, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise. Cette règle figure dans l'annexe relative au statut du personnel d'encadrement (article 6), distincte du corps principal de la convention.

Cette durée unique s'explique par la nature des fonctions confiées aux cadres, qui nécessitent généralement un temps de transmission plus long avant leur départ effectif de l'entreprise.

Quand commence à courir le préavis de démission ?

Le préavis démarre à la date à laquelle le salarié notifie sa démission à l'employeur, et non à la date d'envoi si celle-ci diffère de la réception. Il est recommandé de notifier sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, afin de fixer une date certaine.

Le préavis se décompte ensuite en semaines calendaires pour le personnel non-cadre, et en mois pour les cadres.

Quelles sont les obligations du salarié pendant le préavis ?

Le salarié démissionnaire doit continuer à exécuter normalement son travail pendant toute la durée du préavis. En contrepartie, l'employeur doit continuer à lui fournir du travail et à verser sa rémunération habituelle, dans les mêmes conditions qu'avant la démission.

Le préavis de démission doit en principe être exécuté en totalité, y compris si le salarié a déjà retrouvé un nouvel emploi avant son terme.

Le salarié démissionnaire a-t-il droit à des heures de recherche d'emploi ?

Non, les heures pour rechercher un emploi pendant le préavis sont réservées aux salariés licenciés, et non aux salariés qui démissionnent. Cette règle, confirmée par le Code du travail numérique pour l'IDCC 843, s'explique par la nature volontaire de la démission : le salarié a déjà pris l'initiative de quitter l'entreprise et n'a donc pas besoin de cette protection spécifique.

👉 À noter : un accord d'entreprise ou le contrat de travail peuvent toutefois prévoir des heures de recherche d'emploi plus favorables, y compris en cas de démission.

Le salarié peut-il être dispensé d'effectuer son préavis de démission ?

Oui, une dispense de préavis reste possible, mais ses conséquences financières diffèrent selon qui en est à l'initiative :

si la dispense est demandée par le salarié et acceptée par l'employeur, aucune indemnité n'est due de part et d'autre ;

si la dispense est imposée par l'employeur, celui-ci doit verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis équivalente au salaire qu'il aurait perçu.

⚠️ Attention : certaines situations donnent droit à une dispense légale de préavis, comme celle de la salariée en état de grossesse médicalement constatée, qui peut rompre son contrat sans préavis et sans indemnité de rupture, en application de l'article L. 1225-34 du Code du travail.

Que risque un salarié qui ne respecte pas son préavis de démission ?

L'employeur peut réclamer devant le conseil de prud'hommes une indemnité compensatrice équivalente au préjudice subi, correspondant généralement au salaire que le salarié aurait dû percevoir s'il avait exécuté son préavis jusqu'à son terme. Le non-respect du préavis n'affecte en revanche pas les droits déjà acquis par le salarié, comme les congés payés.

L'ancienneté continue dans l'entreprise se calcule à la date de notification de la démission. Elle inclut les périodes de travail effectif ainsi que certaines périodes de suspension du contrat assimilées à du travail effectif par la loi ou la convention. Pour les salariés à temps partiel, la durée du préavis reste identique à celle des salariés à temps plein.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 10/07/2026.