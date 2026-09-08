À retenir L'âge légal de départ à la retraite atteint progressivement 64 ans pour les salariés nés à partir de 1968.

L'indemnité de départ volontaire varie de 2 mois de salaire (10 ans d'ancienneté dans la profession) à 6 mois (40 ans et plus).

Le préavis diffère selon l'ancienneté et le type de départ : jusqu'à 2 mois en cas de départ volontaire, jusqu'à 6 mois en cas de mise à la retraite par l'employeur.

Une cotisation patronale de 0,55 % du salaire brut finance cette indemnité, versée à AG2R Prévoyance.

Les travailleurs de nuit exposés à un seuil de pénibilité peuvent partir jusqu'à 2 ans plus tôt grâce au compte professionnel de prévention (C2P).

La convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 843) couvre environ 43 700 établissements et 293 000 salariés en France. Elle s'applique aux entreprises de boulangerie artisanale, boulangerie-pâtisserie artisanale, pâtisserie artisanale et viennoiserie artisanale.

Cette convention prévoit des règles propres pour le départ à la retraite : montant de l'indemnité selon l'ancienneté dans la profession, durée du préavis, et financement mutualisé de l'indemnité. Ces règles s'articulent avec les dispositions légales issues de la réforme des retraites de 2023.

Quel est le cadre légal de la retraite depuis la réforme de 2023 ?

La loi du 14 avril 2023 relève progressivement l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, à raison de 3 mois par génération. Les salariés nés à partir du 1ᵉʳ janvier 1968 sont pleinement concernés par cet âge de 64 ans. Pour les générations nées entre 1961 et 1967, l'âge légal augmente progressivement selon leur année de naissance.

La durée d'assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein est portée à 172 trimestres, soit 43 annuités. Le taux plein reste toutefois acquis automatiquement à 67 ans, quelle que soit la durée d'assurance validée.

Qui peut bénéficier d'un départ anticipé pour carrière longue ?

Les salariés ayant commencé à travailler avant 16, 18 ou 20 ans peuvent bénéficier d'un départ anticipé au titre des carrières longues, sous conditions de durée d'assurance et de cotisation. Ce dispositif est particulièrement pertinent en boulangerie artisanale, où l'apprentissage débute souvent dès 16 ans.

👉 À noter : l'âge légal de 64 ans s'applique pleinement aux assurés nés à partir du 1ᵃᵉʳ janvier 1968. Pour les générations intermédiaires (1961 à 1967), un relèvement progressif s'applique selon l'année de naissance.

Quel est le montant de l'indemnité de départ à la retraite ?

L'indemnité de départ à la retraite dans la boulangerie-pâtisserie est calculée sur l'ancienneté du salarié dans la profession (code APE 1071C), et non uniquement chez le dernier employeur. Elle diffère selon que le départ est à l'initiative du salarié ou de l'employeur.

À partir de 10 ans d'ancienneté dans la profession, le salarié qui demande son départ à la retraite perçoit une indemnité progressive par dixièmes de mois entre chaque palier :

Ancienneté Montant de l’indemnité 10 ans 2 mois de salaire 15 ans 2 mois et 5/10 20 ans 3 mois de salaire 25 ans 3 mois et 5/10 30 ans 4 mois de salaire 35 ans 4 mois et 5/10 40 ans et plus 6 mois de salaire

Le salaire de référence retenu est le 1/12ᵉ de la rémunération brute des 12 derniers mois, ou le 1/3 des 3 derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour le salarié.

Si le salarié a moins de 10 ans d'ancienneté dans la profession, l'employeur verse l'indemnité légale de licenciement. À partir de 10 ans d'ancienneté, la grille ci-dessus s'applique, sans pouvoir être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement.

L'employeur peut mettre un salarié à la retraite de plein droit à 70 ans. Entre 67 et 69 ans, il peut l'interroger chaque année sur son intention de partir : la mise à la retraite n'est alors possible qu'avec l'accord du salarié.

⚠️ Attention : l'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité correspond à l'ensemble de la carrière dans la profession (code APE 1071C), pas seulement à l'ancienneté chez le dernier employeur. L'attestation d'ancienneté est établie par AG2R Prévoyance, sur demande à transmettre 6 mois avant le départ envisagé.

Quel est le préavis à respecter avant un départ à la retraite ?

Le préavis de retraite dépend de l'ancienneté du salarié et du type de départ, volontaire ou à l'initiative de l'employeur.

Quel préavis en cas de départ volontaire à la retraite ?

Ancienneté Durée du préavis Moins de 6 mois 1 semaine De 6 mois à moins de 2 ans 1 mois 2 ans et plus 2 mois

Quel préavis en cas de mise à la retraite par l'employeur ?

Ancienneté Durée du préavis Moins de 6 mois 1 semaine De 6 mois à moins de 2 ans 1 mois 2 ans et plus 6 mois

💡 Bon à savoir : pour un salarié reconnu travailleur handicapé, la durée du préavis de mise à la retraite est doublée, dans la limite de 3 mois maximum.

Le financement de l'indemnité est mutualisé via une cotisation patronale de 0,55 % du salaire brut, plafonnée à la tranche A, intégralement à la charge de l'employeur, versée à AG2R Prévoyance.

L'avenant n° 138 du 26 février 2025, étendu par arrêté, a réduit ce taux de 0,65 % à 0,55 %. Vous avancez l'indemnité au salarié puis vous vous faites rembourser par AG2R Prévoyance, sur présentation de l'attestation d'ancienneté et des certificats de travail, à transmettre 2 mois avant le départ.

Quel est l'impact du travail de nuit sur la retraite ?

Le travail de nuit ouvre des droits spécifiques via le compte professionnel de prévention (C2P) et via un repos compensateur propre à la convention collective.

Le seuil d'exposition au titre du C2P est fixé à 100 nuits par an, avec au moins 1 heure de travail effectué entre minuit et 5 heures. Les points acquis permettent :

une formation pour accéder à un poste moins exposé ;

un passage à temps partiel sans perte de rémunération ;

une validation de trimestres de retraite : 10 points = 1 trimestre, dans la limite de 8 trimestres (soit un départ anticipé de 2 ans).

💡 Bon à savoir : les travailleurs de nuit en boulangerie bénéficient en plus d'un repos compensateur conventionnel, distinct des droits C2P : 1 journée pour 270 heures de nuit par an, 2 journées au-delà de 600 heures.

Qu'est-ce que la retraite progressive ?

La retraite progressive permet de réduire son temps de travail tout en percevant une fraction de sa pension, à partir de 60 ans, sous réserve de 150 trimestres d'assurance et d'une activité comprise entre 40 % et 80 % d'un temps complet. La pension partielle versée est proportionnelle à la réduction d'activité.

Vous ne pouvez refuser la demande de passage à temps partiel que pour un motif d'incompatibilité avec l'activité économique de l'entreprise, justifié par écrit.

Le cumul emploi-retraite permet de continuer à travailler après la liquidation de sa pension, selon deux régimes distincts.

Qu'est-ce que le cumul intégral ?

Le cumul est intégral, sans plafond de revenus, dès que le salarié a atteint le taux plein et liquidé l'ensemble de ses pensions de base et complémentaires. Depuis la réforme de 2023, les cotisations versées dans le cadre de ce cumul ouvrent de nouveaux droits à une seconde pension, pour les pensions liquidées à partir du 1er septembre 2023.

Qu'est-ce que le cumul plafonné ?

À défaut de remplir les conditions du cumul intégral, les revenus d'activité et la pension ne peuvent excéder le dernier salaire d'activité ou 1,6 Smic. Un délai de carence de 6 mois s'applique en cas de reprise d'activité chez le même employeur.

Qui gère la retraite complémentaire des salariés de la boulangerie-pâtisserie ?

L'article 35 de la convention collective prévoit l'affiliation des salariés au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire. Depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco au 1ᵉʳ janvier 2019, vous choisissez librement l'institution Agirc-Arrco de votre entreprise : les clauses de désignation d'un organisme unique prévues par les conventions de branche ne sont plus opposables. AG2R reste toutefois un acteur historiquement actif dans la profession pour la gestion de la prévoyance et de l'indemnité de départ à la retraite.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 16/07/2026.