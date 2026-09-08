La CCN Boulangerie-Pâtisserie prévoit-elle des jours de RTT ?
La CCN boulangerie-pâtisserie fixe la durée du travail à 35 heures et ne prévoit aucun jour de RTT. On vous explique les dispositifs qui en tiennent lieu : heures supplémentaires, repos compensateurs et forfait jours pour les cadres.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 43 700 établissements et 293 000 salariés en France
Champ d'application
Boulangerie artisanale, Boulangerie-pâtisserie artisanale, Pâtisserie artisanale, Viennoiserie artisanale
FAQ - RTT et temps de travail en boulangerie-pâtisserie (IDCC 843)
La convention collective boulangerie-pâtisserie prévoit-elle des jours de RTT ?
La convention collective boulangerie-pâtisserie prévoit-elle des jours de RTT ?
Non, la CCN IDCC 843 ne prévoit pas de jours de RTT à proprement parler. La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, ce qui correspond déjà à la durée légale. Les heures effectuées au-delà sont traitées comme des heures supplémentaires ou compensées par des repos dans le cadre de la modulation (modalité 3). C'est la principale différence avec les branches organisées sur 37 ou 39 heures, où la RTT existe justement pour compenser cet écart.
Quel est le taux de majoration des heures supplémentaires en boulangerie artisanale ?
Quel est le taux de majoration des heures supplémentaires en boulangerie artisanale ?
Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % de la 36ᵉ à la 43ᵉ heure incluse, puis de 50 % à partir de la 44ᵉ heure. Le contingent applicable est de 220 heures par salarié et par an, un seuil fixé par la loi en l'absence de disposition spécifique dans la convention. Au-delà de ce contingent, l'entreprise doit accorder une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée varie selon l'effectif de l'entreprise.
Comment fonctionne la majoration du travail de nuit en boulangerie ?
Comment fonctionne la majoration du travail de nuit en boulangerie ?
La période de nuit est définie de 21 h à 6 h, mais la majoration de 25 % s'applique dès 20 h. Les travailleurs de nuit habituels, c'est-à-dire ceux qui totalisent au moins 270 heures de nuit par an, bénéficient de 1 à 2 jours de repos compensateurs selon le nombre d'heures effectuées. Ce mécanisme de repos est la compensation la plus proche d'un jour de RTT que prévoit la convention.
Les cadres en boulangerie-pâtisserie bénéficient-ils de jours de repos liés au forfait ?
Les cadres en boulangerie-pâtisserie bénéficient-ils de jours de repos liés au forfait ?
Oui, les Cadres 1 sont soumis à un forfait annuel de 218 jours, un plafond qui, combiné aux congés payés et jours fériés, génère mécaniquement des jours non travaillés dans l'année. Le dépassement de ce forfait reste possible jusqu'à 282 jours, avec des majorations de salaire de 10 % puis 15 % selon le nombre de jours dépassés. Ce système remplace, pour les cadres autonomes, la logique de RTT applicable dans d'autres branches.
Quelle est la majoration pour le travail du dimanche en boulangerie ?
Quelle est la majoration pour le travail du dimanche en boulangerie ?
La convention prévoit une majoration de 20 % du salaire horaire de base pour chaque heure travaillée le dimanche, dans le cadre de la dérogation de plein droit dont bénéficient les commerces alimentaires. Certains départements appliquent des taux supérieurs : 25 % dans les Bouches-du-Rhône et en Loire-Atlantique, 30 % dans le Lot-et-Garonne et en Vendée. Ces majorations départementales résultent d'accords locaux spécifiques et se cumulent avec la majoration de nuit si l'heure travaillée se situe aussi entre 20 h et 6 h.
Existe-t-il une modulation du temps de travail dans la CCN boulangerie ?
Existe-t-il une modulation du temps de travail dans la CCN boulangerie ?
Oui, la modalité 3 permet de faire varier l'horaire hebdomadaire entre 24 et 46 heures, à condition de respecter une moyenne de 35 heures sur la période de référence et un délai de prévenance de 7 jours. C'est le dispositif le plus flexible des trois modalités, souvent utilisé pour absorber les pics d'activité saisonniers propres à la boulangerie-pâtisserie. Il ne génère toutefois pas de jours de RTT à proprement parler, puisque les heures excédentaires sont directement compensées par des périodes de repos dans le cadre de la même période de référence.