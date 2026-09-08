Comment fonctionne l'avantage en nature dans la convention collective boulangerie-pâtisserie ?
La convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale prévoit un avantage en nature spécifique : la fourniture quotidienne de pain aux salariés. Cette page détaille les règles applicables, les modalités d'évaluation et les impacts sur le bulletin de paie.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 43 700 établissements et 293 000 salariés en France
Champ d'application
Boulangerie artisanale, boulangerie-pâtisserie artisanale, pâtisserie artisanale, viennoiserie artisanale
FAQ - avantage en nature en boulangerie-pâtisserie (IDCC 843)
Tous les salariés d'une boulangerie ont-ils droit à l'avantage en nature pain ?
Tous les salariés d'une boulangerie ont-ils droit à l'avantage en nature pain ?
L'article 7 du protocole d'accord vise le personnel de fabrication et le personnel de vente, sans condition d'ancienneté ni de quota d'heures. Le personnel administratif n'est pas expressément visé par ce texte, mais certains employeurs choisissent de l'étendre par usage ou accord d'entreprise. Cette différence de traitement doit rester justifiée : elle ne peut pas créer de rupture d'égalité injustifiée entre salariés occupant des fonctions comparables. En cas de doute sur le périmètre exact applicable dans votre entreprise, vérifiez les usages en vigueur ou l'accord d'entreprise existant.
Un salarié peut-il demander le paiement en argent du pain ?
Un salarié peut-il demander le paiement en argent du pain ?
Non, l'article 7 est explicite : la quantité de pain non consommée un jour donné ne peut ni être cumulée sur les jours suivants, ni être convertie en paiement en espèces. Cette règle vise à conserver la nature de l'avantage, qui reste une fourniture en nature et non un complément de salaire monétaire. Un employeur qui accepterait de payer le pain non pris s'écarterait des dispositions conventionnelles, sans que cela crée pour autant un droit acquis pour le salarié. Le pain non pris un jour donné est donc simplement perdu pour cette journée.
Comment l'avantage en nature pain est-il évalué pour les cotisations ?
Comment l'avantage en nature pain est-il évalué pour les cotisations ?
L'évaluation se fait le plus souvent au prix réel de vente du pain fourni, une méthode adaptée puisque l'avantage porte sur ce produit précis. Le barème forfaitaire Urssaf de 5,50 € par repas en 2026 concerne la fourniture d'un repas complet, et non le pain seul : il ne s'applique donc pas directement à cet avantage conventionnel. Certains employeurs qui fournissent aussi des repas complets à leurs salariés peuvent en revanche appliquer ce barème pour cette prestation distincte. Dans tous les cas, la valeur retenue doit apparaître sur le bulletin de paie et entrer dans l'assiette des cotisations sociales.
L'avantage en nature pain est-il imposable ?
L'avantage en nature pain est-il imposable ?
Oui, comme tout avantage en nature, la valeur du pain fourni constitue un élément de rémunération imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Elle est intégrée au salaire brut, soumise aux cotisations sociales, puis déclarée par l'employeur via la déclaration sociale nominative. Le salarié la retrouve donc dans son revenu net imposable en fin d'année, même s'il ne perçoit jamais cette somme en espèces. C'est cette double intégration, au brut puis en déduction du net, qui permet de refléter correctement cet avantage sur le bulletin de paie.
Un apprenti en boulangerie bénéficie-t-il de l'avantage en nature pain ?
Un apprenti en boulangerie bénéficie-t-il de l'avantage en nature pain ?
Oui, l'article 7 du protocole d'accord vise l'ensemble du personnel de fabrication et de vente, sans distinction de statut ni d'ancienneté. Un apprenti affecté à ces fonctions bénéficie donc du même droit qu'un salarié en CDI ou en CDD. Cette règle s'applique dès le premier jour de travail effectif, sans période d'essai ni condition de présence minimale. Vous devez intégrer cet avantage sur le bulletin de paie de l'apprenti, au même titre que pour les autres salariés concernés.
L'avantage en nature pain se cumule-t-il avec l'indemnité de frais professionnels ?
L'avantage en nature pain se cumule-t-il avec l'indemnité de frais professionnels ?
Oui, ces deux dispositifs poursuivent des objectifs différents et peuvent donc se cumuler. L'avantage en nature pain (article 7) est fourni à l'ensemble du personnel de fabrication et de vente, tandis que l'indemnité de frais professionnels (article 24) ne concerne que les ouvriers boulangers et pâtissiers non nourris par leur employeur, pour un montant de 6,53 € par jour en 2026. Un salarié peut donc recevoir le pain quotidien tout en touchant cette indemnité, si l'employeur ne lui fournit pas de repas complet. Ces deux montants apparaissent alors distinctement sur le bulletin de paie.