Qu'est-ce que la prévoyance dans la CCN Boulangerie-Pâtisserie ?

La prévoyance collective de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (brochure n° 3117, IDCC 843) désigne l'ensemble des garanties destinées à compenser la perte de revenus des salariés en cas de maladie prolongée, d'invalidité ou de décès. Ce dispositif complète les prestations versées par la Sécurité sociale.

Le régime conventionnel repose principalement sur l'avenant n° 109 bis du 15 décembre 2014 (étendu par arrêté du 18 juin 2015), complété par les avenants n° 118 du 7 décembre 2017, n° 130 du 15 novembre 2022 et n° 138 du 26 février 2025.

L'adhésion est obligatoire pour toutes les entreprises relevant de la CCN. Le régime fait intervenir plusieurs organismes assureurs selon les garanties : AG2R Prévoyance pour le maintien de salaire et l'incapacité, ISICA Prévoyance et l'OCIRP pour les rentes d'éducation et de conjoint. Depuis la suppression des clauses de désignation en 2013, les entreprises peuvent choisir un autre assureur à condition de respecter les garanties minimales conventionnelles.

Bon à savoir Le régime de prévoyance de la CCN Boulangerie-Pâtisserie distingue plusieurs organismes selon les garanties. AG2R Prévoyance est historiquement mentionné pour le maintien de salaire et l'incapacité de travail.

Quelles sont les garanties de prévoyance ?

Le régime couvre trois risques principaux, auxquels s'ajoutent des garanties complémentaires.

Garantie décès

En cas de décès d'un salarié en activité, le régime prévoit le versement d'un capital décès dont le montant varie selon la situation familiale (célibataire, marié, avec enfants à charge). Une allocation obsèques complète cette prestation.

Le régime inclut également une rente d'éducation versée aux enfants à charge du salarié décédé, jusqu'à 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite d'études, d'apprentissage ou de statut de demandeur d'emploi non indemnisé). Une rente de conjoint peut également être servie.

Garantie invalidité

Lorsqu'un salarié est reconnu invalide par la Sécurité sociale, une rente complémentaire est versée. Le montant dépend de la catégorie d'invalidité :

1re catégorie : invalidité réduisant la capacité de travail d'au moins deux tiers

2e catégorie : incapacité d'exercer une profession quelconque

3e catégorie : nécessité d'une assistance pour les actes de la vie courante

Garantie incapacité de travail

Conformément à l'article 37.2 de la CCN, le salarié en arrêt prolongé perçoit une indemnisation complémentaire de 60 % du salaire journalier de référence, du 181e au 1 095e jour d'arrêt (soit jusqu'à 3 ans). Le maintien de salaire (article 37.1) couvre les 180 premiers jours à hauteur de 90 % du brut.

Quels sont les taux de cotisation prévoyance ?

Les cotisations sont calculées sur le salaire brut limité au plafond mensuel de la Sécurité sociale (tranche 1). Les taux et répartitions sont les suivants :

Garantie Taux total Part employeur Part salarié Maintien de salaire (art. 37.1) 0,73 % 0,73 % (100 %) – Incapacité longue durée (art. 37.2) 0,22 % 0,22 % (100 %) – Invalidité-décès 0,14 % 0,086 % 0,054 % Rente d’éducation 0,065 % 0,041 % 0,024 % Indemnité de départ à la retraite (IDR) 0,55 % 0,55 % (100 %) – Fonds de péréquation (FAPS) 0,37 % 0,37 % (100 %) – Paritarisme (depuis le 01/01/2026) 0,25 % 0,25 % (100 %) –

Le principe général privilégie une prise en charge majoritaire par l'employeur :

100 % employeur : maintien de salaire, incapacité longue durée, IDR, fonds de péréquation, paritarisme

Répartition mixte : invalidité-décès et rente d'éducation (part employeur majoritaire, part salarié minoritaire)

La cotisation paritarisme (0,25 % depuis le 1er janvier 2026) est désormais collectée par l'URSSAF dans le cadre du transfert du recouvrement des contributions conventionnelles.

Qui sont les bénéficiaires ?

Le régime bénéficie à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat (CDI, CDD, temps partiel, apprentissage). Les apprentis sont couverts aux mêmes taux que les autres salariés.

Les ayants droit (conjoint, concubin, partenaire PACS, enfants à charge) peuvent bénéficier de certaines prestations, notamment la rente d'éducation et le capital décès.

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise à la suite d'une rupture ouvrant droit à l'assurance chômage (hors faute lourde), il conserve automatiquement le bénéfice des garanties de prévoyance. Ce maintien est gratuit, financé par la mutualisation des cotisations des actifs.

La durée est égale à celle du dernier contrat, dans la limite de 12 mois. Le maintien cesse si le bénéficiaire reprend un emploi, ne justifie plus de son statut de demandeur d'emploi indemnisé, liquide sa pension de retraite ou décède.

Important La portabilité des garanties de prévoyance est automatique dans les conditions légales. Le salarié n'a pas à en faire la demande et ne peut pas y renoncer.

Quelles sont les obligations de l'employeur ?

L'employeur doit affilier l'ensemble de ses salariés au régime de prévoyance conventionnel et verser les cotisations correspondantes. Il est tenu de remettre une notice d'information détaillant les garanties.

En cas de non-paiement des cotisations, l'organisme assureur peut engager une procédure de recouvrement. L'employeur reste responsable du maintien de salaire pendant la période de carence précédant la prise en charge par le régime de prévoyance.