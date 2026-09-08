À retenir Congé de mariage ou de Pacs du salarié : 6 jours, contre 4 jours au minimum légal.

Congé pour l'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant : le minimum légal est passé à 10 jours depuis juin 2026, au-delà des 5 jours encore inscrits dans la convention collective.

Décès d'un enfant : 14 jours quel que soit son âge, avec un congé de deuil de 8 jours en plus si l'enfant avait moins de 25 ans.

Décès d'un grand-parent : 1 jour, un avantage propre à la convention collective, non prévu par la loi.

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée et ces jours sont intégralement rémunérés.

Quelle est la durée des congés pour événements familiaux dans la boulangerie-pâtisserie artisanale ?

La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 843) fixe ces durées dans son article 31, modifié par l'avenant n° 134 du 15 mai 2024. Ce tableau les compare au Code du travail.

Événement Durée CCN Durée légale minimale Comparaison Mariage ou Pacs du salarié 6 jours 4 jours CCN plus favorable (+2 j.) Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours 3 jours Identique Mariage d’un enfant 1 jour 1 jour Identique Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant 5 jours 10 jours (depuis juin 2026) Le minimum légal prévaut (+5 j.) Décès d’un enfant, quel que soit son âge 14 jours 12 à 14 jours selon l’âge CCN au moins équivalente (+2 j. dans le cas général) Congé de deuil (enfant de moins de 25 ans) 8 jours 8 jours Identique (légal) Décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin 3 jours 3 jours Identique Décès du père ou de la mère 3 jours 3 jours Identique Décès du beau-père ou de la belle-mère 3 jours 3 jours Identique Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours 3 jours Identique Décès d’un grand-parent 1 jour Non prévu CCN (+1 j.)

⚠️ Attention : le minimum légal du congé pour annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant est passé à 10 jours depuis une loi du 2 juin 2026. La convention collective, encore à 5 jours, n'a pas été mise à jour. Appliquez les 10 jours légaux, plus favorables.

Cette convention couvre environ 293 000 salariés du secteur. Ces congés sont rémunérés intégralement, comptent comme du temps de travail effectif et ne réduisent jamais vos congés payés. La règle la plus favorable au salarié s'applique toujours, qu'elle vienne de la convention ou de la loi.

Que couvrent les congés exceptionnels dans la convention collective boulangerie-pâtisserie ?

Les congés exceptionnels sont des autorisations d'absence accordées pour un mariage, une naissance, un décès ou la maladie grave d'un enfant. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée, quel que soit votre contrat.

💡 Bon à savoir : ces congés sont accordés dès l'embauche, sans réduction de salaire, et comptent comme des jours de travail effectif.

Combien de jours de congé pour un mariage, une naissance ou un décès dans la boulangerie-pâtisserie ?

Quelle est la durée du congé pour un mariage ou un Pacs ?

Vous bénéficiez de 6 jours pour votre mariage ou la conclusion d'un Pacs, contre 4 jours au minimum légal, premier mariage ou remariage confondus. Pour le mariage d'un enfant, la durée est de 1 jour, plus 1 jour si la cérémonie a lieu à 300 km ou plus de votre domicile.

Quelle est la durée du congé pour une naissance ou une adoption ?

Vous bénéficiez de 3 jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, une durée identique au minimum légal. Ce congé démarre, à votre choix, le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable suivant, et un jour de plus s'ajoute en cas d'éloignement de 300 km ou plus. Ces jours ne se cumulent pas avec le congé de maternité ou de paternité.

Quelle est la durée du congé en cas d'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant ?

La convention prévoit 5 jours, mais le minimum légal est désormais de 10 jours depuis juin 2026. Vous devez appliquer cette durée plus favorable, à laquelle s'ajoute 1 jour en cas d'éloignement de 300 km ou plus.

Quelle est la durée du congé en cas de décès d'un enfant ?

Vous bénéficiez de 14 jours, quel que soit l'âge de votre enfant. Le Code du travail prévoit 12 jours dans le cas général, mais déjà 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent : la convention uniformise donc cette durée, toujours au moins aussi favorable que la loi.

Un congé de deuil de 8 jours s'ajoute si l'enfant avait moins de 25 ans, prévu par l'article L. 3142-1-1 du Code du travail. Il peut être fractionné en deux périodes et pris dans un délai d'un an après le décès.

Quelle est la durée du congé pour le décès d'un conjoint, d'un parent ou d'un proche ?

Vous bénéficiez de 3 jours pour le décès de votre conjoint, partenaire de Pacs, concubin, père, mère, beau-parent, frère ou sœur, une durée identique au minimum légal. Pour le décès d'un grand-parent, la convention accorde 1 jour, un avantage propre à la boulangerie-pâtisserie non prévu par la loi. Un jour supplémentaire s'ajoute pour tous ces événements en cas d'éloignement de 300 km ou plus.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de ces congés ?

Vous devez prendre ces congés au moment de l'événement et fournir un justificatif à votre employeur : acte de mariage, certificat de décès ou attestation médicale. Un jour supplémentaire s'ajoute pour tous les événements dès 300 km d'éloignement, sauf pour le mariage ou le Pacs du salarié et le congé de deuil.

Ces jours sont intégralement rémunérés et ne réduisent en rien vos congés payés annuels. Si l'événement survient pendant vos congés payés, vous bénéficiez tout de même de ce congé exceptionnel : les deux ne se confondent jamais.

Quelles différences entre la convention collective boulangerie-pâtisserie et le Code du travail ?

La convention est plus favorable sur trois points, et moins favorable sur un point précis :

mariage ou Pacs du salarié : 6 jours contre 4 jours au minimum légal ;

décès d'un enfant : 14 jours dans tous les cas, contre 12 jours au minimum légal dans le cas général ;

décès d'un grand-parent : 1 jour, non prévu par la loi ;

annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant : le Code du travail est ici plus favorable, avec 10 jours contre 5 jours dans la convention.

Pour tous les autres événements, les durées sont identiques.

Quelles obligations pour l'employeur en boulangerie-pâtisserie ?

Vous devez accorder ces congés à tous vos salariés, sans condition d'ancienneté ni de type de contrat :

accorder le congé dès l'embauche , quel que soit le contrat ;

maintenir intégralement la rémunération ;

appliquer la disposition la plus favorable entre la convention et la loi ;

ne jamais déduire ces jours des congés payés annuels.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 13/07/2026.