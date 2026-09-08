Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Quelles sont les règles de la convention collective de l’automobile ?

Qu’est-ce que la convention collective de l’automobile ? Pourquoi les entreprises du secteur de l’automobile doivent-elles l’appliquer ?

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Environ 140 000 entreprises

Champ d'application

Champ d'application

Commerce et réparation automobile, Contrôle technique automobile, Formation des conducteurs, Commerce et réparation du cycle et du motocycle, Activités connexes

Tout savoir sur cette convention collective

À retenir

  • La convention collective de l'automobile porte le numéro IDCC 1090 et concerne environ 140 000 entreprises du commerce, de la réparation et du contrôle technique automobile ;

  • La période d'essai varie selon la catégorie professionnelle : 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, 4 mois pour les cadres, renouvelable une fois ;

  • En cas d'arrêt maladie, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire dès 1 an d'ancienneté, sans délai de carence ;

  • Le préavis de démission dépend de l'échelon du salarié, de 2 semaines pour les échelons 1 et 2 à 3 mois pour les cadres ;

  • Toutes les entreprises relevant du champ d'application doivent appliquer la convention en priorité dès lors qu'elle est plus favorable que la loi.

En France, toutes les entreprises en fonction de leur secteur d’activité dépendent d’une convention collective

Le secteur de l’automobile ne déroge pas à cette règle. En effet, toutes les entreprises dont l’activité principale attrait au secteur de l’automobile et à ses services dépend de la convention collective de l’automobile, également appelée convention collective des services de l’automobile

L’intitulé exact de cette convention collective est la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. 

Qu'est-ce que la convention collective de l'automobile ?

La convention collective de l'automobile adapte les règles du Code du travail aux spécificités du secteur automobile : commerce, réparation, cycles, motocycles, poids lourds et véhicules utilitaires.

Elle porte l'identifiant IDCC 1090, qui permet de la repérer rapidement parmi les autres conventions collectives. Son objectif est de créer des dispositions plus favorables que la loi pour les salariés de la branche.

💡 Bon à savoir : cette convention collective s'applique aux entreprises ayant leur siège social ou leurs activités en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans les territoires d'outre-mer.

Quelles entreprises doivent appliquer la convention collective de l'automobile ?

La convention collective de l'automobile s'applique aux relations entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité relève des codes APE suivants.

Activité Code APE
Commerce de voitures et véhicules automobiles légers 45.11Z
Commerce d’autres véhicules automobiles (plus de 3,5 tonnes) 45.19Z
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 45.20A
Entretien et réparation d’autres véhicules automobiles 45.20B
Commerce de détail d’équipements automobiles 43.32Z
Commerce et réparation de motocycles 45.40Z
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 47.30Z
Commerce de détail de bicyclettes 47.64Z
Réparation et entretien de bicyclettes 95.29Z
Location de courte durée de voitures et véhicules légers 77.11A
Location de longue durée de voitures et véhicules légers 77.11B
Location et location-bail d’autres machines et équipements 77.39Z
Parcs, garages, stationnement, remorquage et assistance routière 52.11Z
Contrôle technique automobile 71.20A
Nettoyage et préparation de véhicules 81.29B
Enseignement de la conduite 85.53Z
Centres de formation des enseignants à la conduite 85.59B
Commerce de détail d’équipements automobiles (pièces) 45.32Z
Commerce de gros de déchets et débris (pièces automobiles réutilisables) 46.77Z

⚠️ Attention : le code APE reste indicatif. C'est l'activité réellement exercée par l'entreprise qui détermine la convention collective applicable, pas uniquement son code APE. Toutes les entreprises concernées doivent appliquer la convention en priorité dès lors que ses dispositions sont plus favorables que la loi.

Quelle est la durée de la période d'essai dans la convention collective de l'automobile ?

La durée de la période d'essai dans la convention collective de l'automobile varie selon la catégorie professionnelle du salarié, contrairement à une durée unique.

Catégorie professionnelle Durée initiale Renouvellement Durée maximale
Ouvriers et employés 2 mois 2 mois 4 mois
Techniciens et agents de maîtrise 3 mois 3 mois 6 mois
Cadres 4 mois 4 mois 8 mois

Quel délai de prévenance respecter en cas de rupture de la période d'essai ?

Lorsque le salarié met fin à la période d'essai, il respecte un délai de prévenance de :

  • 24 heures s'il a moins de 8 jours de présence dans l'entreprise ;

  • 48 heures s'il a plus de 8 jours de présence dans l'entreprise.

Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai, il respecte un délai de prévenance de :

  • 24 heures si le salarié a moins de 8 jours de présence ;

  • 48 heures si le salarié a entre 8 jours et 1 mois de présence ;

  • 2 semaines si le salarié a entre 1 et 3 mois de présence ;

  • 1 mois si le salarié a plus de 3 mois de présence.

Ce délai de prévenance ne peut jamais prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale, renouvellement inclus.

Comment se calcule le salaire dans la convention collective de l'automobile ?

Le salaire dans la convention collective de l'automobile se calcule en fonction de l'échelon du salarié, qui détermine son minimum garanti.

L'employeur reste libre de fixer la rémunération de chaque salarié, à condition de respecter les minima légaux ou conventionnels lorsqu'ils sont plus favorables. La prime d'ancienneté varie ensuite selon l'échelon et la classification du salarié.

Quel est le maintien de salaire en cas d'arrêt maladie dans la convention collective de l'automobile ?

En cas d'arrêt maladie, le salarié de la convention collective de l'automobile bénéficie d'un maintien de salaire dès 1 an d'ancienneté, sans délai de carence.

  • pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise : maintien à 100 % net pendant 45 jours calendaires, puis prise en charge par le régime de prévoyance à partir du 46e jour, sans condition d'ancienneté ;

  • pour les cadres : maintien à 100 % net pendant 90 jours calendaires, puis prise en charge par le régime de prévoyance à partir du 91e jour, sans condition d'ancienneté.

Pour en bénéficier, le salarié doit justifier d'un an d'ancienneté au premier jour de son arrêt de travail et transmettre son justificatif à l'employeur dans les délais prévus par la convention.

Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention collective de l'automobile ?

La durée du préavis de démission dans la convention collective de l'automobile dépend de l'échelon et de la catégorie professionnelle du salarié.

Catégorie Préavis de démission
Échelons 1 et 2 (ouvriers et employés) 2 semaines
Échelons 3 à 12 (ouvriers et employés) 1 mois
Échelons 17 à 19 (agents de maîtrise) 2 mois
Autres agents de maîtrise et cadres 3 mois

En cas de non-respect du préavis, la partie qui ne l'exécute pas doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Envie de gagner du temps sur la paie ?

Demander une démo

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-20.

Guide de la gestion RH

Télécharger gratuitement

Rejoignez les 22 000 entreprises qui font confiance à Payfit

Demandez une démoEssayez maintenant

FAQ — Convention collective des services de l'automobile (IDCC 1090)

Un accord d'entreprise peut-il prévoir des règles différentes de la convention collective de l'automobile ?

Oui, un accord d'entreprise peut adapter certaines dispositions de la convention collective, notamment depuis les ordonnances Macron de 2017 qui ont renforcé son rôle. Il ne peut toutefois jamais être moins favorable que le Code du travail sur les sujets d'ordre public, comme le salaire minimum ou la durée du travail. Sur les autres thèmes, l'accord d'entreprise prime sur la convention de branche, qu'il soit plus ou moins favorable.

En pratique, mieux vaut toujours vérifier l'existence d'un accord d'entreprise avant d'appliquer les seules dispositions de la convention collective.

Comment vérifier si mon entreprise dépend bien de la convention collective de l'automobile ?

Le code APE attribué par l'INSEE donne une première indication, mais il ne suffit pas à lui seul. C'est l'activité réellement exercée par l'entreprise qui détermine la convention collective applicable, indépendamment du code APE inscrit sur l'extrait Kbis.

En cas de doute, il est recommandé de comparer l'activité principale de l'entreprise avec le champ d'application détaillé dans le texte de la convention, disponible sur Légifrance. Un expert-comptable ou un juriste social peut également confirmer ce rattachement.

La convention collective de l'automobile s'applique-t-elle aux apprentis et alternants ?

Oui, les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation relèvent de la convention collective de l'automobile dès lors que leur employeur en dépend. La convention prévoit des dispositions spécifiques sur leur rémunération, encadrée par des grilles dédiées selon l'âge et l'année de formation. Le rôle du maître d'apprentissage y est également précisé, avec des garanties sur le temps consacré à l'accompagnement. Ces règles s'appliquent en complément des dispositions légales sur l'apprentissage.

Que faire si mon employeur ne respecte pas les minima de la convention collective de l'automobile ?

Le salarié peut d'abord signaler la situation à son employeur ou aux représentants du personnel, comme le comité social et économique. En l'absence de régularisation, il peut saisir l'inspection du travail, qui contrôle l'application des conventions collectives étendues. Le salarié conserve aussi la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le versement des sommes dues, dans la limite de la prescription applicable. Conserver ses bulletins de paie et son contrat de travail facilite grandement cette démarche.