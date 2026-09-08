À retenir La convention collective de l'automobile porte le numéro IDCC 1090 et concerne environ 140 000 entreprises du commerce, de la réparation et du contrôle technique automobile ;

La période d'essai varie selon la catégorie professionnelle : 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, 4 mois pour les cadres, renouvelable une fois ;

En cas d' arrêt maladie , le salarié bénéficie d'un maintien de salaire dès 1 an d'ancienneté, sans délai de carence ;

Le préavis de démission dépend de l'échelon du salarié, de 2 semaines pour les échelons 1 et 2 à 3 mois pour les cadres ;

Toutes les entreprises relevant du champ d'application doivent appliquer la convention en priorité dès lors qu'elle est plus favorable que la loi.

En France, toutes les entreprises en fonction de leur secteur d’activité dépendent d’une convention collective.

Le secteur de l’automobile ne déroge pas à cette règle. En effet, toutes les entreprises dont l’activité principale attrait au secteur de l’automobile et à ses services dépend de la convention collective de l’automobile, également appelée convention collective des services de l’automobile.

L’intitulé exact de cette convention collective est la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

Qu'est-ce que la convention collective de l'automobile ?

La convention collective de l'automobile adapte les règles du Code du travail aux spécificités du secteur automobile : commerce, réparation, cycles, motocycles, poids lourds et véhicules utilitaires.

Elle porte l'identifiant IDCC 1090, qui permet de la repérer rapidement parmi les autres conventions collectives. Son objectif est de créer des dispositions plus favorables que la loi pour les salariés de la branche.

💡 Bon à savoir : cette convention collective s'applique aux entreprises ayant leur siège social ou leurs activités en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans les territoires d'outre-mer.

Quelles entreprises doivent appliquer la convention collective de l'automobile ?

La convention collective de l'automobile s'applique aux relations entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité relève des codes APE suivants.

Activité Code APE Commerce de voitures et véhicules automobiles légers 45.11Z Commerce d’autres véhicules automobiles (plus de 3,5 tonnes) 45.19Z Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 45.20A Entretien et réparation d’autres véhicules automobiles 45.20B Commerce de détail d’équipements automobiles 43.32Z Commerce et réparation de motocycles 45.40Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 47.30Z Commerce de détail de bicyclettes 47.64Z Réparation et entretien de bicyclettes 95.29Z Location de courte durée de voitures et véhicules légers 77.11A Location de longue durée de voitures et véhicules légers 77.11B Location et location-bail d’autres machines et équipements 77.39Z Parcs, garages, stationnement, remorquage et assistance routière 52.11Z Contrôle technique automobile 71.20A Nettoyage et préparation de véhicules 81.29B Enseignement de la conduite 85.53Z Centres de formation des enseignants à la conduite 85.59B Commerce de détail d’équipements automobiles (pièces) 45.32Z Commerce de gros de déchets et débris (pièces automobiles réutilisables) 46.77Z

⚠️ Attention : le code APE reste indicatif. C'est l'activité réellement exercée par l'entreprise qui détermine la convention collective applicable, pas uniquement son code APE. Toutes les entreprises concernées doivent appliquer la convention en priorité dès lors que ses dispositions sont plus favorables que la loi.

Quelle est la durée de la période d'essai dans la convention collective de l'automobile ?

La durée de la période d'essai dans la convention collective de l'automobile varie selon la catégorie professionnelle du salarié, contrairement à une durée unique.

Catégorie professionnelle Durée initiale Renouvellement Durée maximale Ouvriers et employés 2 mois 2 mois 4 mois Techniciens et agents de maîtrise 3 mois 3 mois 6 mois Cadres 4 mois 4 mois 8 mois

Quel délai de prévenance respecter en cas de rupture de la période d'essai ?

Lorsque le salarié met fin à la période d'essai, il respecte un délai de prévenance de :

24 heures s'il a moins de 8 jours de présence dans l'entreprise ;

48 heures s'il a plus de 8 jours de présence dans l'entreprise.

Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai, il respecte un délai de prévenance de :

24 heures si le salarié a moins de 8 jours de présence ;

48 heures si le salarié a entre 8 jours et 1 mois de présence ;

2 semaines si le salarié a entre 1 et 3 mois de présence ;

1 mois si le salarié a plus de 3 mois de présence.

Ce délai de prévenance ne peut jamais prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale, renouvellement inclus.

Le salaire dans la convention collective de l'automobile se calcule en fonction de l'échelon du salarié, qui détermine son minimum garanti.

L'employeur reste libre de fixer la rémunération de chaque salarié, à condition de respecter les minima légaux ou conventionnels lorsqu'ils sont plus favorables. La prime d'ancienneté varie ensuite selon l'échelon et la classification du salarié.

Quel est le maintien de salaire en cas d'arrêt maladie dans la convention collective de l'automobile ?

En cas d'arrêt maladie, le salarié de la convention collective de l'automobile bénéficie d'un maintien de salaire dès 1 an d'ancienneté, sans délai de carence.

pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise : maintien à 100 % net pendant 45 jours calendaires, puis prise en charge par le régime de prévoyance à partir du 46e jour, sans condition d'ancienneté ;

pour les cadres : maintien à 100 % net pendant 90 jours calendaires, puis prise en charge par le régime de prévoyance à partir du 91e jour, sans condition d'ancienneté.

Pour en bénéficier, le salarié doit justifier d'un an d'ancienneté au premier jour de son arrêt de travail et transmettre son justificatif à l'employeur dans les délais prévus par la convention.

Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention collective de l'automobile ?

La durée du préavis de démission dans la convention collective de l'automobile dépend de l'échelon et de la catégorie professionnelle du salarié.

Catégorie Préavis de démission Échelons 1 et 2 (ouvriers et employés) 2 semaines Échelons 3 à 12 (ouvriers et employés) 1 mois Échelons 17 à 19 (agents de maîtrise) 2 mois Autres agents de maîtrise et cadres 3 mois

En cas de non-respect du préavis, la partie qui ne l'exécute pas doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Envie de gagner du temps sur la paie ? Demander une démo

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-20.