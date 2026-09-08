Qu'est-ce que l'IDCC 1090 ?
L'IDCC 1090 identifie la convention collective nationale des services de l'automobile. Cette page explique ce que recouvre cet identifiant, quelles activités et entreprises relèvent de son champ d'application, et comment vérifier si une entreprise y est rattachée.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 140 000 entreprises
Champ d'application
Commerce et réparation automobile, contrôle technique automobile, formation des conducteurs, commerce et réparation du cycle et du motocycle, activités connexes.
FAQ - IDCC 1090 et convention collective Automobile
Quelle est la différence entre l'IDCC et le numéro de brochure ?
Quelle est la différence entre l'IDCC et le numéro de brochure ?
L'IDCC est un identifiant administratif à quatre chiffres attribué par le ministère du Travail, tandis que le numéro de brochure renvoie à la publication papier du texte au Journal officiel. Pour l'IDCC 1090, le numéro de brochure correspondant est le 3034. Les deux références désignent exactement le même texte conventionnel, mais elles ne sont pas interchangeables dans tous les outils : certains logiciels de paie ou bases documentaires n'acceptent qu'un seul des deux formats. En pratique, il est utile de connaître les deux numéros pour retrouver rapidement un texte, que ce soit sur Légifrance ou dans une base juridique privée.
Un garage automobile est-il automatiquement soumis à l'IDCC 1090 ?
Un garage automobile est-il automatiquement soumis à l'IDCC 1090 ?
Dans la grande majorité des cas, un garage dont l'activité principale est la réparation ou l'entretien de véhicules relève effectivement de l'IDCC 1090. Ce rattachement n'est toutefois jamais automatique au sens strict : c'est l'activité réellement exercée, et non le seul code NAF, qui détermine la convention applicable. Un garage qui développe une activité secondaire de location de véhicules ou de carrosserie industrielle pour un constructeur peut, selon le poids de cette activité, se voir appliquer une autre convention. En cas de doute, l'employeur a intérêt à documenter précisément la répartition de son chiffre d'affaires entre les différentes activités exercées.
La convention IDCC 1090 s'applique-t-elle aux constructeurs automobiles ?
La convention IDCC 1090 s'applique-t-elle aux constructeurs automobiles ?
Non, la fabrication de véhicules automobiles et de leurs équipements relève de la convention collective de la métallurgie, sous l'IDCC 3248, et non des services de l'automobile. L'IDCC 1090 couvre uniquement les activités de commerce, de réparation, de contrôle technique, de location et les activités connexes liées aux véhicules déjà fabriqués. Cette distinction a des conséquences concrètes sur les grilles de salaires, les classifications et les règles de préavis applicables aux salariés, qui diffèrent sensiblement entre les deux conventions. Un même groupe automobile peut ainsi appliquer deux conventions collectives différentes selon que l'établissement fabrique des véhicules ou les commercialise.
Où trouver la convention collective applicable dans une entreprise ?
Où trouver la convention collective applicable dans une entreprise ?
L'intitulé de la convention collective applicable doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie du salarié, conformément à l'article R. 3243-1 du Code du travail. À défaut de mention claire, le salarié comme l'employeur peuvent consulter l'outil gratuit code.travail.gouv.fr en recherchant l'entreprise par son nom ou son numéro Siret. Ce même outil permet aussi de vérifier si des accords d'entreprise complètent la convention de branche. En cas de désaccord persistant sur la convention applicable, l'inspection du travail ou un conseiller juridique peuvent être sollicités pour trancher.
Les auto-écoles relèvent-elles de la convention Automobile ?
Les auto-écoles relèvent-elles de la convention Automobile ?
Certaines auto-écoles relèvent effectivement du champ d'application de l'IDCC 1090, qui inclut la formation des conducteurs parmi les activités connexes aux services de l'automobile. Ce rattachement dépend avant tout de l'activité principale de l'établissement et de son code NAF, généralement 8553Z pour l'enseignement de la conduite. Certaines structures de formation plus larges, qui proposent par exemple des formations professionnelles diplômantes sans lien direct avec la conduite automobile, peuvent en revanche relever d'une autre convention. Il est donc recommandé à chaque auto-école de vérifier son rattachement au cas par cas plutôt que de se fier à une règle générale.
La convention IDCC 1090 a-t-elle été étendue ?
La convention IDCC 1090 a-t-elle été étendue ?
Oui, la convention a été étendue par arrêté du 30 octobre 1981, publié au Journal officiel le 3 décembre 1981. Cette extension rend ses dispositions obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de son champ d'application, y compris lorsque l'employeur n'adhère à aucune organisation patronale signataire. Depuis cette date d'origine, de nombreux avenants sont venus compléter le texte, notamment sur les salaires minima ou la formation professionnelle, et ils font eux aussi l'objet de procédures d'extension distinctes. Il est donc important de vérifier, avenant par avenant, que l'extension a bien été publiée avant de l'appliquer comme obligatoire.