Quelle est la durée de la période d'essai dans la CCN Automobile ?
La convention collective des services de l'automobile fixe des durées de période d'essai spécifiques selon la catégorie professionnelle du salarié. Cette page détaille les durées initiales, les conditions de renouvellement et les délais de prévenance applicables en cas de rupture.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 140 000 entreprises
Champ d'application
Commerce et réparation automobile, Contrôle technique automobile, Formation des conducteurs, Commerce et réparation du cycle et du motocycle, Activités connexes
FAQ - Période d'essai dans la convention collective automobile (IDCC 1090)
La période d'essai de la convention collective automobile est-elle obligatoire ?
La période d'essai de la convention collective automobile est-elle obligatoire ?
Non, la période d'essai n'est jamais obligatoire, y compris dans la convention collective automobile. Elle ne se présume pas et doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement, avec sa durée précise. Sans clause écrite, le salarié est considéré comme embauché définitivement dès son premier jour de travail, même si l'employeur avait l'intention d'en prévoir une. Un employeur qui souhaite tester un nouveau collaborateur a donc tout intérêt à formaliser cette clause avant la signature du contrat.
Un employeur peut-il renouveler la période d'essai sans l'accord du salarié ?
Un employeur peut-il renouveler la période d'essai sans l'accord du salarié ?
Non, le renouvellement suppose deux conditions cumulatives : la possibilité doit être prévue dans le contrat dès sa signature, et l'accord exprès et écrit du salarié doit être recueilli avant l'expiration de la période initiale. Le simple silence du salarié ne vaut jamais acceptation, contrairement à une idée reçue. En pratique, l'employeur doit donc formaliser sa demande de renouvellement par écrit, généralement quelques jours avant la fin de la période initiale, et conserver la réponse écrite du salarié. À défaut d'accord écrit, toute rupture intervenant après le terme initial sera requalifiée en licenciement.
Comment se décompte la période d'essai dans la convention collective automobile ?
Comment se décompte la période d'essai dans la convention collective automobile ?
La période d'essai se décompte en jours calendaires, c'est-à-dire en comptant tous les jours, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Elle débute au premier jour de travail effectif du salarié, et non à la date de signature du contrat si celle-ci est antérieure. Un jour férié tombant pendant la période d'essai ne la prolonge donc pas, sauf disposition contraire prévue par un accord d'entreprise. Ce mode de calcul diffère de celui de certains délais de procédure, qui se comptent en jours ouvrables ou en jours ouvrés.
Quel est le délai de prévenance si l'employeur rompt la période d'essai après 2 mois de présence ?
Quel est le délai de prévenance si l'employeur rompt la période d'essai après 2 mois de présence ?
Pour un salarié présent depuis plus d'un mois mais moins de trois mois, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 2 semaines avant la rupture effective. Ce délai passe à 1 mois au-delà de 3 mois de présence dans l'entreprise. Important : la période d'essai ne peut jamais être prolongée au-delà de son terme pour permettre de respecter ce délai. Si le délai de prévenance dépasse la date de fin de la période d'essai, l'employeur doit verser une indemnité compensatrice couvrant les jours restants.
La période d'essai en CDD est-elle soumise aux mêmes règles que celle du CDI ?
La période d'essai en CDD est-elle soumise aux mêmes règles que celle du CDI ?
Non, la période d'essai en CDD suit des règles propres fixées par le Code du travail (article L1242-10), indépendamment de la convention collective automobile. Sa durée correspond à 1 jour par semaine de travail prévue, avec un plafond de 2 semaines pour un CDD de 6 mois ou moins, et de 1 mois maximum au-delà. Contrairement au CDI, cette période d'essai ne peut pas être renouvelée, quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié. En cas de succession de CDD sur le même poste, la durée du premier contrat est généralement déduite de la période d'essai du second.
Quels textes encadrent la période d'essai dans la convention collective des services de l'automobile ?
Quels textes encadrent la période d'essai dans la convention collective des services de l'automobile ?
Les principaux textes sont l'avenant n° 54 du 21 janvier 2009, étendu par arrêté du 21 avril 2009, ainsi que l'article 2.03 de la convention collective des services de l'automobile. S'y ajoutent les articles L1221-19 à L1221-26 du Code du travail, qui fixent les durées maximales, les conditions de renouvellement et les délais de prévenance applicables à tous les secteurs. Ces textes se combinent : la convention collective ne peut jamais prévoir de durées plus longues que les plafonds légaux fixés en 2008 par la loi de modernisation du marché du travail. En cas de doute sur l'articulation entre les deux textes, c'est toujours la disposition la plus favorable au salarié qui doit être retenue.