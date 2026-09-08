Quelles sont les règles de l'alternance et de l'apprentissage dans le secteur automobile ?
La convention collective nationale des services de l'automobile encadre les contrats d'apprentissage et de professionnalisation dans un secteur qui forme chaque année des milliers d'alternants. Cette page détaille les conditions d'accès, la rémunération, le rôle du maître d'apprentissage et les spécificités de la branche automobile.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 140 000 entreprises
Champ d'application
Commerce et réparation automobile, contrôle technique automobile, formation des conducteurs, commerce et réparation du cycle et du motocycle, activités connexes.
FAQ - Alternance et apprentissage dans la convention collective Automobile (IDCC 1090)
La CCN Automobile prévoit-elle une rémunération supérieure au minimum légal pour les apprentis ?
La CCN Automobile prévoit-elle une rémunération supérieure au minimum légal pour les apprentis ?
Non, la convention collective automobile s'aligne sur les minima légaux définis par le Code du travail, calculés en pourcentage du SMIC selon l'âge et l'année du contrat. Pour les apprentis de 21 ans et plus, l'employeur retient toujours le montant le plus favorable entre le SMIC et le salaire minimum conventionnel (SMC) correspondant à l'emploi occupé. Dans certains échelons du secteur automobile, le SMC dépasse le SMIC, ce qui relève mécaniquement la rémunération minimale de l'apprenti. Un apprenti de 22 ans en 3e année occupant un poste classé à un échelon élevé touchera ainsi le SMC de cet échelon plutôt que 78 % du SMIC, si ce montant est plus avantageux.
Qu'est-ce que la prime d'intégration prévue par la CCN 1090 ?
Qu'est-ce que la prime d'intégration prévue par la CCN 1090 ?
La prime d'intégration récompense les alternants embauchés en CDI à l'issue de leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, à condition d'avoir obtenu une certification de série 2 ou supérieure. Son montant correspond à 50 % de la rémunération mensuelle brute de base perçue au terme du 12e mois de CDI. Si l'employeur licencie le salarié avant ce délai, hors faute grave ou lourde, une indemnité compensatrice est versée au prorata de la période travaillée. Cette prime a remplacé, depuis l'avenant n° 88 du 10 avril 2019, l'ancienne prime de réussite à l'examen, supprimée par l'avenant n° 71 du 3 juillet 2014.
Quel est le rôle de l'ANFA ?
Quel est le rôle de l'ANFA ?
L'ANFA (Association nationale pour la formation automobile) est l'organisme qui structure la politique de formation de la branche des services de l'automobile. Elle gère le dispositif des CQP, organise le perfectionnement des maîtres d'apprentissage et accompagne les entreprises dans le recrutement d'alternants. Elle produit aussi des études prospectives sur les métiers et les besoins en compétences du secteur, utiles pour anticiper les recrutements. Ce rôle d'observatoire distingue l'ANFA d'un simple organisme de formation, notamment face aux mutations du secteur comme l'électrification des véhicules.
Un apprenti mineur peut-il travailler de nuit dans un garage automobile ?
Un apprenti mineur peut-il travailler de nuit dans un garage automobile ?
Non, le Code du travail interdit le travail de nuit aux apprentis mineurs, avec une plage horaire qui varie selon l'âge : de 22 heures à 6 heures pour les 16-17 ans, et de 20 heures à 6 heures pour les moins de 16 ans. Ces dérogations sectorielles (hôtellerie-restauration, spectacle) ne concernent pas les métiers de l'automobile. L'employeur qui ne respecte pas cette interdiction s'expose à des sanctions, l'inspection du travail pouvant être saisie en cas de manquement. Un garage qui organise des astreintes de nuit doit donc réserver ces créneaux aux salariés majeurs.
Peut-on obtenir un CQP automobile en alternance ?
Peut-on obtenir un CQP automobile en alternance ?
Oui, les CQP de la branche automobile sont accessibles aussi bien en contrat d'apprentissage qu'en contrat de professionnalisation. Ils couvrent des métiers variés : mécanique, carrosserie, peinture, vente, après-vente ou contrôle technique. Inscrits au RNQSA et souvent au RNCP, ils offrent une reconnaissance nationale valorisée par les employeurs du secteur. Un salarié titulaire d'un CQP de série 2 ou supérieure obtenu en alternance peut d'ailleurs prétendre à la prime d'intégration s'il est ensuite embauché en CDI.
L'apprenti a-t-il droit à un congé pour préparer ses examens ?
L'apprenti a-t-il droit à un congé pour préparer ses examens ?
Oui, le Code du travail accorde à tout apprenti un congé de 5 jours ouvrables rémunérés, dans le mois qui précède les épreuves de son examen. Ce congé s'ajoute aux congés payés classiques et ne peut pas être refusé par l'employeur si la demande respecte les délais. Il couvre la préparation directe des épreuves, y compris les révisions ou les épreuves pratiques en centre d'examen. Dans le secteur automobile, ce congé est particulièrement utile avant les évaluations pratiques des CQP, qui comportent souvent une épreuve technique sur véhicule.