À retenir La grille de salaires de la convention collective Automobile fixe des minima bruts mensuels par échelon, pour une base de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires).

Les nouveaux montants issus de l' avenant n° 110 du 22 janvier 2026 s'appliquent depuis le 1er mai 2026 , à toutes les entreprises de la branche.

La classification distingue trois catégories : ouvriers et employés (échelons 1 à 12), agents de maîtrise (échelons 17 à 25) et cadres (niveaux I à V).

Le minimum conventionnel s'applique dès le premier jour de travail, sans condition d'ancienneté, et cède devant le SMIC si celui-ci est plus favorable.

La valeur du point de formation-qualification passe à 3,47 € et l'indemnité de panier de nuit à 6,09 €.

Quels sont les salaires minima par échelon dans la convention collective automobile en 2026 ?

Les salaires minima bruts mensuels varient selon la catégorie professionnelle et l'échelon du salarié, pour une base de 151,67 heures. Voici la grille applicable depuis le 1er mai 2026 pour les trois catégories reconnues par la CCN automobile : ouvriers et employés, agents de maîtrise et cadres.

Grille de salaire des ouvriers et employés

Échelon Salaire minimum garanti (base 35 h) 1 1 853 € 2 1 870 € 3 1 888 € 4 1 912 € 5 1 929 € 6 1 965 € 7 1 999 € 8 2 045 € 9 2 106 € 10 2 153 € 11 2 205 € 12 2 259 €

Grille de salaire des agents de maîtrise

Échelon Salaire minimum garanti (base 35 h) 17 2 241 € 18 2 249 € 19 2 255 € 20 2 259 € 21 2 324 € 22 2 400 € 23 2 541 € 24 2 685 € 25 2 831 €

Grille de salaire des cadres

Niveau / Degré Salaire minimum garanti (base 35 h) I A 2 541 € I B 2 685 € I C 2 831 € II A 2 978 € II B 3 267 € II C 3 560 € III A 3 852 € III B 4 144 € III C 4 438 € IV A 4 731 € IV B 5 022 € IV C 5 316 € V 5 904 €

La convention collective nationale des services de l'automobile (brochure 3034) couvre environ 140 000 entreprises : commerce et réparation automobile, contrôle technique automobile, formation des conducteurs, commerce et réparation du cycle et du motocycle, et activités connexes. Chaque employeur de la branche doit respecter ces minima, quelle que soit la taille de son entreprise.

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La grille de salaires de la convention collective Automobile fixe des montants bruts mensuels minimaux pour une base de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires. Elle distingue trois catégories de personnel :

ouvriers et employés : classés de l'échelon 1 à l'échelon 12 ;

agents de maîtrise : classés de l'échelon 17 à l'échelon 25 ;

cadres : classés par niveaux (I à V) et par degrés (A, B, C).

Le salaire minimum garanti associé à chaque échelon constitue un plancher. Vous ne pouvez pas rémunérer un salarié en dessous du montant prévu par son échelon de classification, ni en dessous du SMIC si ce dernier est plus favorable.

Vous retrouvez l'échelon sur le bulletin de paie et dans le contrat de travail, généralement à côté de l'intitulé du poste. Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour l'application des minima conventionnels : la grille s'applique dès le premier jour de travail.

💡 Bon à savoir : l'avenant n° 110 du 22 janvier 2026 a été étendu par arrêté du 2 avril 2026, publié au Journal officiel du 16 avril 2026. Depuis le 1er mai 2026, les nouveaux minima s'imposent à toutes les entreprises de la branche, y compris celles non adhérentes aux organisations patronales signataires.

Que signifient les échelons de référence et les échelons majorés ?

Les échelons de référence (3, 6, 9 et 12 pour les ouvriers et employés ; 17, 20 et 23 pour la maîtrise) correspondent à un niveau de qualification reconnu par la branche. L'échelon 3 concerne les tâches de difficulté moyenne réalisées sous contrôle, tandis que l'échelon 12 vise les professionnels experts dans leur technique. Pour la maîtrise :

l'échelon 17 correspond à l'encadrement d'une équipe positionnée sur les échelons 1 ou 2 ;

l'échelon 20 à une large compétence technique permettant d'organiser le travail d'une équipe ;

et l'échelon 23 à une compétence couvrant les aspects techniques, commerciaux et administratifs.

Les échelons majorés (4-5, 7-8, 10-11) valorisent un salarié dont les compétences dépassent l'échelon de référence, sans atteindre le palier suivant. Cette progression repose sur des critères comme l'autonomie, la polyvalence, la qualité du travail ou des responsabilités complémentaires.

Quels sont les niveaux et degrés applicables aux cadres ?

La classification des cadres repose sur cinq niveaux (I à V), chacun doté de trois degrés de progression (A, B, C), sauf le niveau V qui n'en comporte qu'un seul. L'attribution du degré résulte de la combinaison de quatre critères : la responsabilité d'encadrement, l'autonomie, l'expérience professionnelle et l'autorité.

Le niveau I accueille les cadres débutants diplômés, pour une durée maximale de 18 mois, ainsi que les salariés promus en catégorie cadres. Le niveau V est réservé aux cadres de direction générale responsables de la totalité d'une entreprise.

👉 À noter : les cadres au forfait jours bénéficient d'une rémunération majorée de 25 % par rapport au minimum conventionnel de leur classification, pour un forfait de 218 jours. Les cadres au forfait sans référence horaire perçoivent une majoration de 20 %.

Quelles sont les autres valeurs de référence fixées par l'avenant n° 110 ?

L'avenant n° 110 du 22 janvier 2026 actualise deux valeurs en plus des salaires minima : la valeur du point de formation-qualification et l'indemnité de panier de nuit.

La valeur du point de formation-qualification passe à 3,47 € en 2026. Ce point sert à calculer la majoration de salaire versée aux ouvriers et employés ayant suivi une formation de plus de 105 heures. Le nombre de points varie selon le résultat :

32 points : lorsque le salarié peut accéder à un échelon supérieur à celui attribué ;

24 points : lorsque le salarié ne peut pas accéder à un échelon supérieur ;

16 points : lorsque la certification recherchée n'a pas été obtenue.

L'indemnité de panier de nuit s'élève à 6,09 € en 2026. Elle compense les frais de restauration des salariés qui travaillent de nuit, en raison de l'organisation particulière de leurs horaires.

L'application de la grille de salaires suppose de suivre trois étapes clés :

identifier la catégorie et l'échelon du salarié : la classification repose sur le poste occupé, le niveau de qualification et les responsabilités confiées, en cohérence avec les fiches de poste du répertoire national des qualifications (RNQSA) ;

comparer le minimum conventionnel au SMIC : le montant le plus favorable au salarié s'applique automatiquement ;

vérifier la rémunération réelle : le salaire minimum garanti constitue un plancher pour la base 35 heures, sans compter les heures supplémentaires, primes ou autres éléments de rémunération.

Que risque l'employeur en cas de non-respect de la grille ?

Un salarié rémunéré en dessous du minimum conventionnel peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire, dans un délai de 3 ans. Vous vous exposez aussi à une amende de 750 € par salarié concerné, au titre d'une contravention de 4e classe. L'inspection du travail peut également prononcer une amende administrative pouvant atteindre 4 000 € par salarié.

Quelles sont les règles spécifiques pour les jeunes travailleurs et les alternants ?

Les salariés de moins de 18 ans qui effectuent les mêmes tâches que les adultes, dans des conditions égales d'activité et de rendement, perçoivent la même rémunération que le personnel adulte.

En dehors de ce cas, un abattement est autorisé sur le minimum garanti :

20 % : avant 17 ans ;

10 % : entre 17 et 18 ans.

Ces abattements disparaissent après 6 mois de pratique professionnelle.

Pour les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation, la rémunération de base suit la réglementation en vigueur. Le minimum garanti conventionnel s'applique dès qu'il est plus favorable que les seuils légaux. Une prime d'intégration égale à 50 % du salaire de base récompense par ailleurs l'alternant embauché en CDI à l'issue de son contrat, à partir du 12e mois accompli.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-20.