Qu'est-ce qu'un accord d'entreprise dans la convention collective automobile ?
L'accord d'entreprise permet d'adapter les règles du Code du travail et de la convention collective au contexte propre de chaque structure. Depuis les ordonnances Macron de 2017, son rôle a été renforcé grâce à un nouveau système d'articulation fondé sur trois blocs thématiques. Cette page détaille les règles applicables dans la branche des services de l'automobile.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 140 000 entreprises
Champ d'application
Commerce et réparation automobile, contrôle technique automobile, formation des conducteurs, commerce et réparation du cycle et du motocycle, activités connexes.
FAQ - Accord d'entreprise dans la CCN Automobile (IDCC 1090)
Un accord d'entreprise peut-il fixer des salaires inférieurs aux minima de la CCN Automobile ?
Un accord d'entreprise peut-il fixer des salaires inférieurs aux minima de la CCN Automobile ?
Non, les salaires minima hiérarchiques font partie des 13 thèmes du bloc 1 défini à l'article L. 2253-1 du Code du travail. La branche prévaut donc obligatoirement sur ce sujet. Concrètement, un accord d'entreprise peut prévoir une grille de salaires plus avantageuse que celle de la CCN Automobile, mais jamais moins favorable. En pratique, les entreprises négocient plutôt des compléments de rémunération (primes, ancienneté) qui viennent s'ajouter aux minima conventionnels.
Une entreprise de moins de 11 salariés peut-elle conclure un accord sans syndicat ?
Une entreprise de moins de 11 salariés peut-elle conclure un accord sans syndicat ?
Oui, l'article 1.07 a) de la CCN Automobile prévoit que l'employeur peut soumettre un projet d'accord directement aux salariés. Après un délai de réflexion de 15 jours minimum, le projet est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel lors d'un référendum. Cette voie est particulièrement adaptée aux petits garages et concessions qui n'ont pas de représentation syndicale. L'employeur doit toutefois veiller à informer clairement les salariés du contenu du projet avant le vote.
La branche automobile a-t-elle activé des clauses de verrouillage sur le bloc 2 ?
La branche automobile a-t-elle activé des clauses de verrouillage sur le bloc 2 ?
Non, à ce jour, la branche n'a activé aucune clause de verrouillage sur les 4 thèmes du bloc 2, notamment la prévention des risques professionnels ou les primes pour travaux dangereux. Les entreprises du secteur restent donc libres de négocier sur ces matières au niveau de l'entreprise. Cette liberté peut évoluer si la CPNSA décide un jour de se saisir de ces thèmes par un accord de branche. Il est donc utile de suivre les avenants publiés pour anticiper un éventuel changement.
Quel est le délai de dépôt d'un accord d'entreprise sur TéléAccords ?
Quel est le délai de dépôt d'un accord d'entreprise sur TéléAccords ?
Le Code du travail ne fixe pas de délai précis, mais l'accord doit être déposé dans les meilleurs délais après sa signature. Le dépôt se fait obligatoirement en ligne sur la plateforme TéléAccords, jamais par courrier seul. Un dépôt tardif n'invalide pas l'accord, mais retarde son opposabilité et sa publication sur la base de données nationale. Il est donc recommandé de déposer l'accord dans les jours qui suivent sa signature.
Que se passe-t-il si aucun accord de substitution n'est conclu après une dénonciation ?
Que se passe-t-il si aucun accord de substitution n'est conclu après une dénonciation ?
L'accord cesse de produire ses effets après 15 mois, soit 3 mois de préavis suivis de 12 mois de survie. Les salariés bénéficient alors d'une garantie de rémunération dont le montant annuel ne peut être inférieur à celui perçu lors des 12 derniers mois, en application de l'article L. 2261-13 du Code du travail. Cette garantie ne reconduit pas les avantages non salariaux de l'accord dénoncé, comme les jours de télétravail ou les primes non contractuelles. Les entreprises ont donc tout intérêt à anticiper la négociation d'un accord de substitution avant la fin du préavis.