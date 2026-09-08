Comment sont payés les jours fériés dans la convention collective de l'automobile ?
La convention collective nationale des services de l'automobile prévoit des règles spécifiques pour les jours fériés chômés, exceptionnellement travaillés ou habituellement travaillés. Cette page détaille le régime du 1er Mai, les majorations applicables et les particularités liées aux établissements fonctionnant par roulement.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 140 000 entreprises
Champ d'application
Commerce et réparation automobile, contrôle technique automobile, formation des conducteurs, commerce et réparation du cycle et du motocycle, activités connexes.
FAQ - Jours fériés dans la CCN Automobile (IDCC 1090)
Un salarié de la branche automobile peut-il refuser de travailler un jour férié ?
Un salarié de la branche automobile peut-il refuser de travailler un jour férié ?
Si le jour férié est habituellement travaillé dans l'établissement et que le contrat de travail le prévoit explicitement, le salarié ne peut en principe pas refuser cette organisation. En revanche, si le travail est demandé à titre exceptionnel, l'accord du salarié est généralement requis, sauf urgence caractérisée ou nécessité impérieuse de service. Un refus injustifié dans ce dernier cas peut, selon les circonstances, être qualifié de faute. L'employeur a donc intérêt à formaliser ces demandes exceptionnelles par écrit pour éviter tout litige ultérieur.
La majoration de 100 % pour un jour férié exceptionnellement travaillé se cumule-t-elle avec les heures supplémentaires ?
La majoration de 100 % pour un jour férié exceptionnellement travaillé se cumule-t-elle avec les heures supplémentaires ?
Oui, ces deux majorations se cumulent. L'article 1.10 c) de la convention collective automobile précise explicitement que la majoration de 100 % du salaire brut de base s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article 1.09 bis. Un salarié qui travaille un jour férié au-delà de sa durée du travail légale ou conventionnelle peut donc percevoir, sur la même journée, la majoration jour férié et la majoration heures supplémentaires. Ce cumul doit être clairement identifié sur le bulletin de paie pour rester lisible.
Un salarié en période d'essai a-t-il droit au maintien de salaire lors d'un jour férié chômé ?
Un salarié en période d'essai a-t-il droit au maintien de salaire lors d'un jour férié chômé ?
Oui, la convention collective automobile ne prévoit aucune condition d'ancienneté pour le maintien de salaire lors du chômage d'un jour férié. Cette disposition est plus favorable que le Code du travail, qui impose en principe 3 mois d'ancienneté pour ce maintien. Un salarié embauché la veille d'un jour férié chômé bénéficiera donc du maintien intégral de sa rémunération, sans avoir à justifier d'une quelconque durée de présence dans l'entreprise.
Comment est rémunéré le 1er Mai travaillé dans une station-service ouverte en continu ?
Comment est rémunéré le 1er Mai travaillé dans une station-service ouverte en continu ?
Le salarié perçoit son salaire normal pour la journée travaillée, auquel s'ajoute une indemnité d'un montant égal. La rémunération de cette journée est donc effectivement doublée, conformément aux règles de paiement d'un jour férié prévues à l'article L. 3133-6 du Code du travail. Cette règle s'applique uniquement au 1er Mai : les autres jours fériés exceptionnellement travaillés relèvent, eux, du régime conventionnel de majoration à 100 % prévu par l'article 1.10 c).
Quel est le délai pour prendre le repos compensateur en cas de roulement ?
Quel est le délai pour prendre le repos compensateur en cas de roulement ?
Le repos compensateur doit être pris dans la semaine en cours ou, au plus tard, dans les 4 semaines civiles suivantes. Ce délai, fixé par l'article 1.10 c) de la convention collective, s'applique spécifiquement aux établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement. Passé ce délai, l'employeur reste tenu d'accorder le repos, même si son organisation en devient plus complexe. Un suivi précis des compteurs de repos est donc recommandé dans ces établissements.
La journée de solidarité peut-elle être fixée un 1er Mai ?
La journée de solidarité peut-elle être fixée un 1er Mai ?
Non, le Code du travail interdit expressément que la journée de solidarité soit accomplie le 1er Mai. Elle peut en revanche correspondre à un autre jour férié précédemment chômé, ou être fractionnée en heures supplémentaires réparties sur l'année. Le choix de la modalité relève de l'accord d'entreprise ou, à défaut, de la décision de l'employeur après consultation du CSE.