À retenir Le salaire se calcule sur une base de 151,67 heures mensuelles (35 heures par semaine) ; si le minimum conventionnel est inférieur au SMIC, c'est le SMIC qui s'applique ;

La grille distingue 3 catégories : ouvriers et employés (échelons 1 à 12), agents de maîtrise (échelons 17 à 25) et cadres (niveaux I à V) ;

Le point de formation-qualification vaut 3,47 €, l' indemnité de panier de nuit 6,09 € ;

Les heures supplémentaires sont majorées à 25 % de la 36e à la 43e heure, puis à 50 % à partir de la 44e, dans la limite d'un contingent annuel de 220 heures ;

Les cadres au forfait jours touchent une majoration de 25 % du minimum garanti, ceux au forfait sans référence horaire une majoration de 20 %.

Quelle est la grille de salaires minima dans la convention collective automobile en 2026 ?

La grille de salaires minima applicable depuis le 1er mai 2026 résulte de l'avenant n° 110 du 22 janvier 2026, étendu par arrêté du 2 avril 2026 (JORF du 16 avril 2026). Ces montants correspondent à une rémunération pour 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures par semaine. Si le minimum conventionnel est inférieur au SMIC, c'est le SMIC qui s'impose à l'employeur.

Échelon (ouvriers et employés) Salaire minimum brut mensuel 1 1 853 € (SMIC applicable : 1 867,02 €) 2 1 870 € 3 1 888 € 4 1 912 € 5 1 929 € 6 1 965 € 7 1 999 € 8 2 045 € 9 2 106 € 10 2 153 € 11 2 205 € 12 2 259 €

Échelon (agents de maîtrise) Salaire minimum brut mensuel 17 2 241 € 18 2 249 € 19 2 255 € 20 2 259 € 21 2 324 € 22 2 400 € 23 2 541 € 24 2 685 € 25 2 831 €

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Sur quelle base se calcule le salaire dans la convention collective automobile ?

Le salaire dans la convention collective des services de l'automobile se calcule sur une base mensuelle de 151,67 heures, correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures. Ce volume horaire constitue le socle à partir duquel vous déterminez la rémunération brute minimale due au salarié.

La rémunération repose sur le salaire minimum garanti (MG) fixé par la grille conventionnelle, qui dépend de l'échelon attribué au salarié. Le principe de faveur s'applique systématiquement : dès que le minimum conventionnel est inférieur au SMIC en vigueur, c'est le SMIC qui prime.

Pour un salarié à temps partiel, la rémunération minimale se calcule au prorata du nombre d'heures effectuées dans le mois. Par exemple, un ouvrier à l'échelon 10 travaillant 30 heures par semaine perçoit au minimum 1 845,43 € brut (2 153 € × 30 ÷ 35).

Quels sont les composants du salaire dans la convention collective Automobile ?

Qu'est-ce que le point de formation-qualification ?

La valeur du point de formation-qualification est fixée à 3,47 €. Ce mécanisme valorise les compétences acquises par les ouvriers et employés ayant suivi une formation qualifiante :

formations de 18 à 105 heures : une prime temporaire est versée pendant 6 mois, calculée en multipliant la valeur du point par un nombre de points attribué selon les résultats obtenus ;

formations de plus de 105 heures : une majoration de salaire définitivement acquise, calculée selon 32 points si le salarié accède à un échelon supérieur, 24 points dans le cas contraire, 16 points si la certification n'a pas été obtenue.

Quelles indemnités et primes complètent le salaire de base ?

Plusieurs indemnités s'ajoutent au salaire de base selon les conditions de travail :

indemnité de panier de nuit : 6,09 € par nuit travaillée ;

majoration pour heures supplémentaires : 25 % pour les 8 premières heures (36e à 43e), 50 % à partir de la 44e heure ;

majoration pour travail de nuit : 10 % du minimum conventionnel divisé par 151,66 pour les travailleurs de nuit réguliers, 50 % du taux horaire brut pour les interventions exceptionnelles ;

majoration pour travail le dimanche : 100 % du salaire horaire brut de base, complétée par un repos compensateur.

Quelle majoration de salaire s'applique aux cadres au forfait jours ou sans référence horaire ?

Les cadres au forfait en jours (218 jours maximum par an) perçoivent une majoration de 25 % sur le minimum garanti de leur échelon. Ceux au forfait sans référence horaire bénéficient d'une majoration de 20 % sur ce même minimum.

Pour un cadre au forfait jours de niveau III A : 3 852 € × 1,25 = 4 815 € minimum brut mensuel. Pour un cadre au forfait sans référence horaire de même niveau : 3 852 € × 1,20 = 4 622,40 €.

Ces deux formules de forfait nécessitent un accord individuel écrit et un suivi régulier de la charge de travail, notamment via un entretien annuel dédié.

Quels éléments sont pris en compte pour vérifier le respect du minimum garanti ?

Pour vérifier que le salaire minimum garanti est respecté, vous examinez uniquement deux éléments :

le salaire de base ;

les avantages en nature (logement, véhicule, repas).

En revanche, vous excluez de cette comparaison :

les heures supplémentaires et leurs majorations ;

les majorations pour travail le dimanche ou les jours fériés ;

les remboursements de frais professionnels ;

les commissions et pourboires ;

les primes (ancienneté, 13e mois, vacances, formation-qualification) ;

les sommes liées à la participation et à l'intéressement.

Cette vérification s'effectue chaque mois, salarié par salarié.

Voici deux exemples pratiques pour illustrer le calcul.

Exemple 1 : ouvrier échelon 6 à 39 heures par semaine :

salaire de base (151,67 h) : 1 965 € ;

heures supplémentaires : 4 h × 52/12 ≈ 17,33 h par mois ;

taux horaire : 1 965 / 151,67 ≈ 12,95 € ;

majoration heures sup à 25 % : 17,33 × 12,95 × 1,25 ≈ 280,57 € ;

salaire brut total ≈ 2 246 €.

Exemple 2 : cadre niveau III A au forfait jours :

minimum garanti niveau III A : 3 852 € ;

majoration forfait 218 jours : 3 852 × 25 % = 963 € ;

minimum mensuel brut : 4 815 €.

Pour un vendeur avec rémunération variable, la part fixe doit représenter au moins 50 % du minimum garanti de l'échelon. La rémunération globale mensuelle, fixe et commissions confondues, doit impérativement atteindre 100 % du salaire minimum garanti.

Si un mois donné, les commissions ne suffisent pas à atteindre ce seuil, vous devez verser un complément pour garantir le minimum conventionnel. Ce contrôle s'effectue mois par mois, indépendamment de la moyenne annuelle.

Que se passe-t-il en cas d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ?

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures hors annualisation, ou 130 heures en cas d'annualisation du temps de travail. Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires restent majorées aux taux standards, 25 % puis 50 %.

⚠️ Attention, le dépassement du contingent ouvre en plus droit à une contrepartie obligatoire en repos : 30 minutes par heure dépassée dans les entreprises de 20 salariés ou moins, 1 heure par heure dépassée au-delà. Les taux de 30 % et 50 % que vous pouvez croiser ailleurs concernent spécifiquement les « heures choisies » conventionnelles, un régime distinct des heures supplémentaires classiques.

Quelles mentions doivent figurer sur le bulletin de paie dans la convention collective Automobile ?

Le bulletin de paie doit faire apparaître plusieurs mentions spécifiques à la branche :

la référence à la convention collective des services de l'automobile (brochure JO 3034, IDCC 1090) ;

l' échelon ou le niveau de classification du salarié ;

le salaire minimum garanti correspondant à cet échelon ;

le détail des heures supplémentaires et de leurs majorations ;

les éventuels points de formation-qualification acquis ;

l'indemnité de panier le cas échéant.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-20.