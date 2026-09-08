Quels sont les congés exceptionnels prévus par la CCN Automobile ?
La convention collective des services de l'automobile accorde des autorisations d'absence rémunérées à l'occasion d'événements personnels tels que le mariage, la naissance ou le décès d'un proche. Cette page détaille la liste complète des congés exceptionnels, leur durée et les conditions d'attribution applicables depuis l'avenant n° 107 du 19 septembre 2024.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 140 000 entreprises
Champ d'application
Commerce et réparation automobile, contrôle technique automobile, formation des conducteurs, commerce et réparation du cycle et du motocycle, activités connexes.
FAQ - Congés exceptionnels dans la convention collective Automobile (IDCC 1090)
Combien de jours de congé pour un mariage dans la convention collective Automobile ?
Combien de jours de congé pour un mariage dans la convention collective Automobile ?
Vous avez droit à 4 jours ouvrés pour votre mariage ou la conclusion d'un PACS, que ce soit un premier mariage ou un remariage. Ce congé est intégralement rémunéré et accessible sans condition d'ancienneté. Pour le mariage d'un enfant, la durée est de 1 jour ouvré, mais ce congé n'est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie, par exemple l'enfant d'un précédent mariage de son conjoint.
La CCN Automobile prévoit-elle un congé pour le décès d'un grand-parent ?
La CCN Automobile prévoit-elle un congé pour le décès d'un grand-parent ?
Oui, la convention accorde 1 jour ouvré pour le décès d'un grand-parent, un droit spécifiquement conventionnel que le Code du travail ne prévoit pas. C'est l'un des points sur lesquels la convention collective Automobile va plus loin que le minimum légal. Ce congé suit les mêmes règles de justificatif et de délai raisonnable que les autres congés exceptionnels.
Le congé pour décès d'un enfant est-il plus favorable dans la CCN Automobile ?
Le congé pour décès d'un enfant est-il plus favorable dans la CCN Automobile ?
Les durées de 12 ou 14 jours ouvrés prévues par la convention sont exactement alignées sur les minima légaux issus de la loi du 19 juillet 2023. La convention n'apporte donc pas de jours supplémentaires sur ce point précis. En revanche, le congé de deuil légal de 8 jours, prévu par l'article L. 3142-1-1 du Code du travail en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans, s'ajoute systématiquement à ce congé conventionnel.
Le congé pour annonce d'un handicap ou d'une pathologie chez un enfant a-t-il changé récemment ?
Le congé pour annonce d'un handicap ou d'une pathologie chez un enfant a-t-il changé récemment ?
Oui, la loi du 12 juin 2026 a porté le minimum légal de ce congé à 10 jours ouvrables, contre 5 jours auparavant. La convention Automobile, plus ancienne sur ce point, prévoit deux congés distincts de 5 jours ouvrés chacun selon l'événement concerné. Si un seul événement survient, par exemple l'annonce d'un cancer sans handicap associé, le plancher légal de 10 jours ouvrables s'applique désormais, car il est plus favorable que les 5 jours conventionnels.
Faut-il une ancienneté minimale pour ces congés exceptionnels ?
Faut-il une ancienneté minimale pour ces congés exceptionnels ?
Non, aucune condition d'ancienneté n'est requise par la convention collective des services de l'automobile. Tout salarié peut en bénéficier dès son embauche, à condition de fournir un justificatif de l'événement concerné. Cette règle vaut pour l'ensemble des congés exceptionnels, qu'il s'agisse du mariage, de la naissance ou d'un décès.
Le congé exceptionnel est-il rémunéré ?
Le congé exceptionnel est-il rémunéré ?
Oui, votre rémunération est intégralement maintenue pendant toute la durée du congé exceptionnel. Ces jours sont également assimilés à du travail effectif pour le calcul de vos congés payés, donc ils ne réduisent jamais votre solde de congés. Cette règle s'applique uniformément à tous les congés exceptionnels prévus par la convention, sans distinction de catégorie professionnelle.
Qu'est-ce que le congé RQTH de la CCN Automobile ?
Qu'est-ce que le congé RQTH de la CCN Automobile ?
C'est un congé de 1 jour ouvré, introduit par l'avenant n° 107 du 19 septembre 2024, pour les démarches d'obtention ou de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et les soins associés. Il est sécable en deux demi-journées, ce qui vous permet de vous absenter pour un rendez-vous médical ou administratif ponctuel sans mobiliser une journée complète. Vous devez présenter vos justificatifs à votre employeur avant l'absence, et non après.