À retenir La convention collective des services de l'automobile (IDCC 1090) accorde des congés exceptionnels rémunérés pour le mariage, la naissance, l'adoption ou le décès d'un proche ;

Ces congés sont fixés par l' avenant n° 107 du 19 septembre 2024 , articles 2.09 (ouvriers, employés) et 4.07 (agents de maîtrise, cadres) ;

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée : tout salarié y a droit dès son embauche, sur justificatif ;

Depuis la loi du 12 juin 2026 , le congé légal pour l'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant est passé à 10 jours ouvrables , un plancher désormais plus favorable que la CCN sur ce point précis ;

Ces jours n'entraînent aucune baisse de salaire et comptent comme du temps de travail effectif pour les congés payés.

Quelle est la durée de chaque congé exceptionnel dans la convention collective Automobile ?

Le tableau ci-dessous récapitule chaque événement, sa durée conventionnelle et le minimum légal correspondant. Quand la loi est plus favorable que la convention, c'est elle qui s'applique.

Événement Durée CCN Automobile Durée légale minimale Comparaison Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS 4 jours ouvrés 4 jours ouvrables Équivalent Mariage d’un enfant 1 jour ouvré 1 jour ouvrable Équivalent Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés 3 jours ouvrables Équivalent Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin 4 jours ouvrés 3 jours ouvrables CCN plus favorable Décès d’un enfant (cas général) 12 jours ouvrés 12 jours ouvrables Équivalent Décès d’un enfant de moins de 25 ans, enfant lui-même parent, ou personne à charge de moins de 25 ans 14 jours ouvrés 14 jours ouvrables Équivalent Décès du père ou de la mère 3 jours ouvrés 3 jours ouvrables Équivalent Décès d’un beau-parent 3 jours ouvrés 3 jours ouvrables Équivalent Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrés 3 jours ouvrables Équivalent Décès d’un grand-parent 1 jour ouvré Non prévu CCN plus favorable Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant 5 jours ouvrés par événement 10 jours ouvrables (depuis la loi du 12 juin 2026) Loi plus favorable pour un seul événement RQTH : obtention, renouvellement, soins liés 1 jour ouvré sécable en 2 demi-journées Non prévu CCN plus favorable Journée défense et citoyenneté La journée de participation La journée Équivalent

Que sont les congés exceptionnels pour événements personnels dans la CCN Automobile ?

Les congés exceptionnels pour événements personnels sont des autorisations d'absence accordées aux salariés de la convention collective des services de l'automobile à l'occasion d'un événement marquant de leur vie privée. Ils sont prévus aux articles 2.09 et 4.07 de la convention, dans leur version issue de l'avenant n° 107 du 19 septembre 2024, étendu par arrêté du 8 novembre 2024 (JO du 16 novembre 2024).

Cet avenant a introduit de nouveaux droits liés au handicap, à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et aux pathologies chroniques de l'enfant. Les durées sont identiques pour tous les salariés, qu'ils soient ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres.

Le congé pour handicap ou pathologie grave d'un enfant a-t-il changé récemment ?

Oui, la loi du 12 juin 2026 a doublé la durée minimale légale de ce congé, qui passe de 5 à 10 jours ouvrables. Ce texte fusionne l'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique et d'un cancer chez un enfant en un seul et même droit à congé.

La convention collective Automobile, issue de l'avenant n° 107 signé en 2024, prévoit quant à elle deux congés distincts de 5 jours ouvrés chacun :

annonce d'un handicap chez un enfant : 5 jours ouvrés ;

annonce d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrés.

Concrètement, si votre enfant est concerné par un seul de ces événements, par exemple un cancer sans handicap associé, le minimum légal de 10 jours ouvrables s'applique désormais, car il est plus favorable que les 5 jours ouvrés prévus par la convention. Si les deux événements surviennent pour le même enfant, les deux congés conventionnels de 5 jours ouvrés se cumulent et atteignent également 10 jours.

⚠️ Attention : l'avenant n° 107 précise lui-même que ses dispositions s'appliquent sans préjudice de règles légales plus favorables. Tant que la convention n'aura pas été mise à jour pour intégrer cette réforme, c'est donc le plancher légal de 10 jours ouvrables qui doit être retenu pour un seul événement déclencheur.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de ces congés ?

Faut-il une ancienneté minimale ?

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée par la convention collective des services de l'automobile. Tout salarié peut prétendre à ces autorisations d'absence dès son embauche.

Quels justificatifs fournir ?

L'autorisation d'absence est accordée sur justification de l'événement. Pour le congé lié à la RQTH, vous devez présenter vos justificatifs à l'employeur avant l'absence, et non après.

Les jours d'absence correspondent à des jours ouvrés consécutifs, pris dans un délai raisonnable autour de l'événement. Le congé RQTH de 1 jour ouvré fait exception : il est sécable en deux demi-journées, ce qui facilite les rendez-vous médicaux ou administratifs ponctuels.

Quel est l'impact de ces congés sur la rémunération et les congés payés ?

Ces congés exceptionnels n'entraînent aucune réduction de votre rémunération. Vous percevez votre salaire habituel pendant toute la durée de l'absence.

Ces jours sont aussi assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de vos congés payés annuels. Ils viennent donc s'ajouter à vos congés payés, sans les réduire.

💡 Bon à savoir : en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou d'une personne de moins de 25 ans à votre charge, un congé de deuil légal de 8 jours s'ajoute au congé conventionnel. Il s'exerce dans les conditions prévues par le Code du travail, aux articles L. 3142-1-1 et suivants.

Le congé pour enfant malade fait-il partie de ces congés exceptionnels ?

Non, le congé pour enfant malade ne figure pas dans les articles 2.09 et 4.07 de la convention Automobile. Il relève des dispositions légales de l'article L. 1225-61 du Code du travail.

Ce congé, non rémunéré, dure 3 jours par an. Il est porté à 5 jours si votre enfant a moins d'un an, ou si vous assumez la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 21/07/2026.