À retenir La convention collective automobile (IDCC 1090) classe les salariés par échelons , pas par coefficients.

Les ouvriers et employés se répartissent sur 12 échelons , numérotés de 1 à 12.

Les agents de maîtrise occupent les échelons 17 à 25 .

Les cadres relèvent de 5 niveaux (I à V), déclinés en degrés A, B et C.

Le RNQSA (répertoire national des qualifications des services de l'automobile) relie chaque qualification à un échelon de référence et à un salaire minimum garanti.

Pourquoi la convention collective automobile utilise-t-elle des échelons plutôt que des coefficients ?

La convention collective des services de l'automobile (IDCC 1090, brochure 3034) ne repose pas sur des coefficients hiérarchiques comme dans d'autres branches. Elle utilise un dispositif de classification fondé sur des échelons, attribués selon le poste occupé, le niveau de qualification et le degré d'autonomie du salarié.

Chaque échelon correspond à un profil de compétences précis. Trois catégories de personnel coexistent : ouvriers et employés, agents de maîtrise, cadres. Au sein de chaque catégorie, les échelons de référence s'appuient sur les qualifications de branche inscrites au RNQSA, tandis que les échelons majorés permettent de progresser sans changer de catégorie.

Cette organisation garantit une cohérence entre le niveau de responsabilité exercé et la rémunération minimale applicable. Elle offre aussi des parcours d'évolution lisibles pour les salariés comme pour les employeurs.

Quelle est la grille de classification et de salaire par échelon dans la convention collective automobile ?

Voici les échelons de référence les plus consultés, avec le salaire minimum brut mensuel applicable depuis le 1er mai 2026 (avenant n°110), pour 151,67 heures :

Catégorie Échelon / Niveau Salaire minimum brut mensuel (151,67 h) Ouvriers et employés Échelon 1 1 867,02 € (le SMIC s’applique, plus favorable que le minimum conventionnel) Ouvriers et employés Échelon 3 1 888 € Ouvriers et employés Échelon 6 1 965 € Ouvriers et employés Échelon 9 2 106 € Ouvriers et employés Échelon 12 2 259 € Agents de maîtrise Échelon 17 2 241 € Agents de maîtrise Échelon 20 2 259 € Agents de maîtrise Échelon 23 2 541 € Agents de maîtrise Échelon 25 2 831 € Cadres Niveau I A 2 541 € Cadres Niveau III A 3 852 € Cadres Niveau IV A 4 731 € Cadres Niveau V 5 904 €

💡 Bon à savoir : l'échelon 1 (1 853 € selon la grille conventionnelle) est inférieur au SMIC en vigueur depuis le 1er juin 2026 (1 867,02 €). C'est donc le SMIC qui s'applique, car la règle du montant le plus favorable au salarié prime toujours.

Si vous recherchez un coefficient automobile, sachez que cette branche ne fonctionne pas ainsi : elle utilise un système d'échelons, que nous détaillons ci-dessous.

Les ouvriers et employés se répartissent sur 12 échelons, numérotés de 1 à 12. Ces échelons se divisent en trois sous-ensembles : les échelons sans qualification, les échelons de référence et les échelons majorés.

Que couvrent les échelons 1 et 2 ?

L'échelon 1 concerne les emplois d'exécution de travaux élémentaires, comparables à ceux de la vie courante, sans techniques ni équipements professionnels spécifiques. L'échelon 2 regroupe les salariés à qui sont confiées des activités simples, un peu plus structurées.

Ces deux échelons ne nécessitent aucune qualification professionnelle particulière. Ils correspondent à un premier niveau d'entrée dans la branche, avant toute montée en compétences. Quelques exemples concrets de postes positionnés sur ces échelons :

agent d'entretien général : nettoyage des locaux, rangement de l'atelier, sans utilisation d'outillage technique ;

manutentionnaire : déplacement de pièces ou de véhicules selon des consignes simples ;

agent de station-service débutant : encaissement et accueil client sur des tâches basiques.

Un salarié positionné sur l'échelon 1 perçoit en réalité le SMIC, puisque le minimum conventionnel de cet échelon (1 853 €) est inférieur au SMIC en vigueur. Cette situation ne remet pas en cause son classement : elle illustre simplement le principe du montant le plus favorable.

Quels niveaux de compétence couvrent les échelons de référence 3, 6, 9 et 12 ?

Ces quatre échelons sont directement liés aux qualifications de branche inscrites au RNQSA. Ils correspondent à des niveaux de compétence croissants :

échelon 3 : tâches de difficulté moyenne, réalisées selon des modes opératoires connus et sous contrôle possible d'un responsable technique ;

échelon 6 : solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles avec une certaine autonomie ;

échelon 9 : professionnel maîtrisant toutes les techniques de sa spécialité et organisant son travail sous sa propre responsabilité ;

échelon 12 : professionnel expert dans sa technique, susceptible d'intervenir sur des technologies nouvelles particulièrement complexes.

À titre d'exemple, un salarié titulaire d'un CAP maintenance des véhicules est positionné sur l'échelon de référence 3. Un titulaire d'un bac professionnel maintenance des véhicules, préparé en alternance, accède à l'échelon de référence 6. Ce lien entre diplôme et échelon est fixé par les accords paritaires RNQSA, actualisés chaque semestre.

Les échelons majorés sont accessibles aux salariés qui mettent en œuvre des critères valorisants ou des extensions d'activité. Ces critères incluent la polyvalence, la qualité du travail, le transfert de compétences ou la prise d'initiative au-delà du cadre habituel.

Chaque paire d'échelons majorés (4-5, 7-8, 10-11) constitue un palier intermédiaire entre deux échelons de référence. Voici des exemples de critères valorisants concrets qui justifient un passage à l'échelon majoré :

polyvalence : un mécanicien qui intervient aussi bien sur la mécanique que sur l'électronique embarquée ;

transfert de compétences : un salarié qui forme régulièrement les nouveaux arrivants de l'atelier ;

prise d'initiative : un vendeur pièces détachées qui gère seul les relations avec certains fournisseurs.

⚠️ Attention : l'absence d'échelons majorés au-delà de l'échelon 12 conduit à promouvoir en catégorie agents de maîtrise le salarié ouvrier ou employé qui met en œuvre des extensions d'activité ou des critères valorisants au-delà de ce seuil.

Quelle est la grille de classification des agents de maîtrise dans la convention collective automobile ?

Les agents de maîtrise sont classés sur 9 échelons, numérotés de 17 à 25. Le système reprend la même logique de distinction entre échelons de référence et échelons majorés.

Les échelons de référence sont les échelons 17, 20 et 23, attribués selon les qualifications de branche du RNQSA :

échelon 17 : responsabilité de coordination et de contrôle du travail d'une équipe positionnée sur les échelons 1 ou 2 ;

échelon 20 : très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines, avec encadrement possible de personnel de qualification moindre ;

échelon 23 : compétence permettant la résolution de problèmes à dimension technique, commerciale et administrative, avec une autonomie importante dans l'organisation du travail.

Les échelons majorés (18, 19, 21, 22, 24, 25) reconnaissent la mise en œuvre de critères valorisants ou d'extensions d'activité par rapport à l'échelon de référence inférieur.

La classification des cadres repose sur 5 niveaux (I à V), chacun pouvant comporter 3 degrés de progression : A, B et C, sauf le niveau V qui ne comporte qu'un seul degré.

Vous déterminez le degré de chaque cadre en tenant compte de plusieurs critères :

la responsabilité conférée pour former, animer et motiver le personnel placé sous sa subordination ;

l'autonomie dans le choix des méthodes appropriées pour atteindre les objectifs ;

l'expérience acquise par la pratique professionnelle, enrichissant les connaissances et aptitudes ;

les fonctions d'encadrement, de commandement ou de délégation de pouvoir exercées dans le cadre de ses activités.

Le niveau I accueille les cadres débutants diplômés, sur une durée maximale de 18 mois, ainsi que les salariés promus cadres et les cadres techniques intégrés à l'horaire collectif. Le niveau V concerne les cadres de direction générale en responsabilité de la totalité d'une entreprise.

Quel est le rôle du RNQSA dans la classification des salariés de l'automobile ?

Le RNQSA (répertoire national des qualifications des services de l'automobile) est un outil paritaire qui recense l'ensemble des qualifications reconnues dans la branche. Il est mis à jour chaque semestre par les partenaires sociaux.

Chaque qualification inscrite au RNQSA est rattachée à un échelon de référence. Le répertoire précise aussi les échelons majorés accessibles selon les extensions d'activité propres à chaque métier. Par exemple, un mécanicien titulaire d'un CAP est positionné sur l'échelon de référence 3, tandis qu'un titulaire d'un bac professionnel est positionné sur l'échelon 6.

Le RNQSA fait ainsi le lien entre le diplôme obtenu, l'échelon attribué et le salaire minimum garanti correspondant. Vous devez vous y référer pour positionner correctement chaque salarié lors de l'embauche ou d'une évolution de poste.

👉 À noter : l'échelon du salarié figure obligatoirement sur le bulletin de paie et dans le contrat de travail. En cas de doute, vous pouvez vérifier le positionnement correct en consultant le RNQSA en vigueur, disponible sur le site de l'ANFA (Association nationale pour la formation automobile).

Vous déterminez l'échelon en croisant plusieurs éléments. Prenez en compte :

la nature des tâches réellement exercées par le salarié au quotidien ;

le niveau de qualification requis, en vous référant au RNQSA ;

le degré d'autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son travail ;

le niveau de responsabilité, notamment en matière d'encadrement, de relation client ou de gestion de situations complexes.

Le classement ne dépend pas de l'ancienneté : aucune condition de durée de présence dans l'entreprise n'est requise pour l'attribution d'un échelon donné. En revanche, la mise en œuvre effective de critères valorisants (polyvalence, qualité, initiative) peut justifier le passage d'un échelon de référence à un échelon majoré, sur votre décision.

Un salarié qui estime que son classement ne correspond pas à ses fonctions réelles peut engager une réclamation auprès de vous, voire saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir un repositionnement et un éventuel rappel de salaire.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-20.