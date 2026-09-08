Quels sont les droits aux congés payés dans la convention collective de l'automobile ?
Acquisition, durée, congés d'ancienneté, événements familiaux : la convention collective des services de l'automobile prévoit des règles spécifiques en matière de congés payés. Cette page détaille les droits des salariés et les obligations des employeurs du secteur.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 140 000 entreprises
Champ d'application
Commerce et réparation automobile, Contrôle technique automobile, Formation des conducteurs, Commerce et réparation du cycle et du motocycle, Activités connexes
À retenir
Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an ;
Après 20, 25 ou 30 ans d'ancienneté, la convention accorde des jours de congé supplémentaires, dans la limite de 33 jours ouvrables ;
Les congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ont été revalorisés par l'avenant n° 107 du 19 septembre 2024 ;
Un salarié rappelé pendant ses congés bénéficie de 2 jours supplémentaires et du remboursement de ses frais de voyage ;
Les absences pour maladie non professionnelle sont assimilées à du travail effectif dans la limite de 3 mois.
La convention collective des services de l'automobile (IDCC 1090, brochure n° 3034) reprend le socle légal du Code du travail en matière de congés payés, tout en prévoyant des dispositions complémentaires sur les congés d'ancienneté et les congés pour événements familiaux. Elle s'applique aux concessions automobiles, centres de contrôle technique, stations-service, auto-écoles et entreprises de location de véhicules.
Combien de jours de congés payés prévoit la CCN Automobile ?
Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif, soit un maximum de 30 jours ouvrables par an (5 semaines). Ce droit est ouvert dès le premier jour de travail, sans condition de durée minimale d'emploi.
La période de référence pour l'acquisition des congés court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. La prise des congés s'effectue ensuite du 1er juin N+1 au 31 mai N+2. L'employeur informe les salariés de la période de prise des congés au moins 2 mois à l'avance.
Que se passe-t-il pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté ?
Un salarié qui n'a pas encore acquis la totalité de ses droits à congés peut bénéficier d'un congé sans solde, jusqu'à concurrence de 30 jours ouvrables. Cette possibilité reste soumise à une condition : elle ne doit pas entraver la bonne marche de l'entreprise.
Quels sont les congés supplémentaires d'ancienneté dans la CCN Automobile ?
💡 Bon à savoir : l'ancienneté ouvrant droit aux congés supplémentaires n'a pas besoin d'être continue. Un salarié ayant quitté l'entreprise puis réintégré peut cumuler ses périodes de présence pour atteindre les seuils de 20, 25 ou 30 ans.
Quelles sont les règles de fractionnement et de rappel pendant les congés ?
Le fractionnement des congés payés suit les dispositions légales du Code du travail. Lorsque le congé principal (hors cinquième semaine) est fractionné en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié bénéficie de jours de fractionnement supplémentaires selon les conditions légales.
Si un salarié est rappelé pendant ses congés pour des raisons de service, il bénéficie de 2 jours ouvrables de congé supplémentaires. S'ajoutent le temps de voyage par transports publics et le remboursement des frais engagés.
Quels congés pour événements familiaux prévoit la convention collective Automobile ?
La CCN Automobile accorde des autorisations d'absence rémunérées pour certains événements familiaux, non déductibles du droit aux congés payés. Depuis l'avenant n° 107 du 19 septembre 2024, étendu par arrêté du 8 novembre 2024, les durées conventionnelles ont été mises à jour pour se conformer ou dépasser les dispositions légales :
Événement
Durée CCN
Durée légale
Comparaison
Mariage ou PACS du salarié
4 jours
4 jours
Équivalent
Mariage d’un enfant
1 jour
1 jour
Équivalent
Naissance ou adoption
3 jours
3 jours
Équivalent
Décès du conjoint, partenaire PACS ou concubin
4 jours
3 jours
CCN plus favorable
Décès d’un enfant ≥ 25 ans sans enfant à charge
12 jours ouvrés
12 jours ouvrables
CCN plus favorable (jours ouvrés)
Décès d’un enfant < 25 ans ou enfant lui-même parent
14 jours ouvrés
14 jours ouvrables
CCN plus favorable (jours ouvrés)
Décès du père ou de la mère
3 jours
3 jours
Équivalent
Décès d’un frère ou d’une sœur
3 jours
3 jours
Équivalent
Décès d’un beau-parent
3 jours
3 jours
Équivalent
Décès d’un grand-parent
1 jour
Non prévu
Avantage CCN supplémentaire
Annonce handicap, pathologie chronique ou cancer d’un enfant
5 jours
Non prévu
Avantage CCN supplémentaire
Reconnaissance ou renouvellement RQTH du salarié
1 jour (fractionnable en 2 demi-journées)
Non prévu
Avantage CCN supplémentaire
⚠️ Attention : en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans (ou d'une personne à charge de moins de 25 ans), un congé de deuil légal de 8 jours s'ajoute à ces jours conventionnels, fractionnable et pris dans un délai d'un an après le décès. Les congés conventionnels sont exprimés en jours ouvrés, contre des jours ouvrables pour le socle légal : l'employeur compare les deux régimes et applique le plus favorable.
Quel est l'impact des absences sur l'acquisition des congés payés ?
Certaines périodes d'absence sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés. Les périodes suivantes ouvrent droit à l'acquisition de congés payés :
👉 À noter : en cas d'annualisation des horaires dans l'entreprise, la CCN Automobile permet de faire coïncider la période de référence des congés avec la période annuelle fixée par l'employeur, en dérogeant au cadre classique du 1er juin au 31 mai.
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FAQ — Congés payés dans la convention collective Automobile (IDCC 1090)
01
Un salarié de l'automobile peut-il dépasser 30 jours ouvrables de congés payés par an ?
Oui. Grâce aux congés supplémentaires d'ancienneté prévus par la convention collective de l'automobile, un salarié peut atteindre jusqu'à 33 jours ouvrables de congé : 30 jours de congé principal + 3 jours après 30 ans d'ancienneté dans la même entreprise.
02
Le PACS ouvre-t-il droit à des jours de congé dans la CCN Automobile ?
Oui. Depuis l'avenant n° 107 du 19 septembre 2024, la convention collective de l'automobile accorde expressément 4 jours ouvrés pour le mariage ou le PACS du salarié. Le Code du travail prévoit également 4 jours.
03
Comment sont comptés les jours de congés pour événements familiaux : en jours ouvrés ou ouvrables ?
La convention collective de l'automobile exprime les congés pour événements familiaux en jours ouvrés (du lundi au vendredi). Le Code du travail les exprime en jours ouvrables (du lundi au samedi). L'employeur doit comparer les deux régimes et appliquer celui qui est le plus favorable au salarié.
04
Un arrêt maladie non professionnel permet-il d'acquérir des congés payés dans la CCN Automobile ?
Oui. Les absences pour maladie ou accident de la vie courante sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de 3 mois, pour toutes les catégories de salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres).
05
Que se passe-t-il si un salarié est rappelé pendant ses congés payés ?
La convention collective de l'automobile prévoit que le salarié rappelé pendant ses congés bénéficie de 2 jours ouvrables de congé supplémentaires. L'employeur doit également prendre en charge le temps de voyage par transports publics et rembourser les frais de retour engagés par le salarié.
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