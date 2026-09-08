À retenir Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an ;

Après 20, 25 ou 30 ans d'ancienneté, la convention accorde des jours de congé supplémentaires , dans la limite de 33 jours ouvrables ;

Les congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ont été revalorisés par l'avenant n° 107 du 19 septembre 2024 ;

Un salarié rappelé pendant ses congés bénéficie de 2 jours supplémentaires et du remboursement de ses frais de voyage ;

Les absences pour maladie non professionnelle sont assimilées à du travail effectif dans la limite de 3 mois.

La convention collective des services de l'automobile (IDCC 1090, brochure n° 3034) reprend le socle légal du Code du travail en matière de congés payés, tout en prévoyant des dispositions complémentaires sur les congés d'ancienneté et les congés pour événements familiaux. Elle s'applique aux concessions automobiles, centres de contrôle technique, stations-service, auto-écoles et entreprises de location de véhicules.

Combien de jours de congés payés prévoit la CCN Automobile ?

Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif, soit un maximum de 30 jours ouvrables par an (5 semaines). Ce droit est ouvert dès le premier jour de travail, sans condition de durée minimale d'emploi.

La période de référence pour l'acquisition des congés court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. La prise des congés s'effectue ensuite du 1er juin N+1 au 31 mai N+2. L'employeur informe les salariés de la période de prise des congés au moins 2 mois à l'avance.

Que se passe-t-il pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté ?

Un salarié qui n'a pas encore acquis la totalité de ses droits à congés peut bénéficier d'un congé sans solde, jusqu'à concurrence de 30 jours ouvrables. Cette possibilité reste soumise à une condition : elle ne doit pas entraver la bonne marche de l'entreprise.

Quels sont les congés supplémentaires d'ancienneté dans la CCN Automobile ?

La convention accorde des jours de congé supplémentaires en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ces jours s'ajoutent au congé principal de 30 jours ouvrables, dans la limite d'un plafond global fixé à 33 jours ouvrables :

Ancienneté Jours supplémentaires Total congé annuel Après 20 ans 1 jour ouvrable 31 jours Après 25 ans 2 jours ouvrables 32 jours Après 30 ans 3 jours ouvrables 33 jours

💡 Bon à savoir : l'ancienneté ouvrant droit aux congés supplémentaires n'a pas besoin d'être continue. Un salarié ayant quitté l'entreprise puis réintégré peut cumuler ses périodes de présence pour atteindre les seuils de 20, 25 ou 30 ans.

Quelles sont les règles de fractionnement et de rappel pendant les congés ?

Le fractionnement des congés payés suit les dispositions légales du Code du travail. Lorsque le congé principal (hors cinquième semaine) est fractionné en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié bénéficie de jours de fractionnement supplémentaires selon les conditions légales.

Si un salarié est rappelé pendant ses congés pour des raisons de service, il bénéficie de 2 jours ouvrables de congé supplémentaires. S'ajoutent le temps de voyage par transports publics et le remboursement des frais engagés.

Quels congés pour événements familiaux prévoit la convention collective Automobile ?

La CCN Automobile accorde des autorisations d'absence rémunérées pour certains événements familiaux, non déductibles du droit aux congés payés. Depuis l'avenant n° 107 du 19 septembre 2024, étendu par arrêté du 8 novembre 2024, les durées conventionnelles ont été mises à jour pour se conformer ou dépasser les dispositions légales :

Événement Durée CCN Durée légale Comparaison Mariage ou PACS du salarié 4 jours 4 jours Équivalent Mariage d’un enfant 1 jour 1 jour Équivalent Naissance ou adoption 3 jours 3 jours Équivalent Décès du conjoint, partenaire PACS ou concubin 4 jours 3 jours CCN plus favorable Décès d’un enfant ≥ 25 ans sans enfant à charge 12 jours ouvrés 12 jours ouvrables CCN plus favorable (jours ouvrés) Décès d’un enfant < 25 ans ou enfant lui-même parent 14 jours ouvrés 14 jours ouvrables CCN plus favorable (jours ouvrés) Décès du père ou de la mère 3 jours 3 jours Équivalent Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours 3 jours Équivalent Décès d’un beau-parent 3 jours 3 jours Équivalent Décès d’un grand-parent 1 jour Non prévu Avantage CCN supplémentaire Annonce handicap, pathologie chronique ou cancer d’un enfant 5 jours Non prévu Avantage CCN supplémentaire Reconnaissance ou renouvellement RQTH du salarié 1 jour (fractionnable en 2 demi-journées) Non prévu Avantage CCN supplémentaire

⚠️ Attention : en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans (ou d'une personne à charge de moins de 25 ans), un congé de deuil légal de 8 jours s'ajoute à ces jours conventionnels, fractionnable et pris dans un délai d'un an après le décès. Les congés conventionnels sont exprimés en jours ouvrés, contre des jours ouvrables pour le socle légal : l'employeur compare les deux régimes et applique le plus favorable.

Quel est l'impact des absences sur l'acquisition des congés payés ?

Certaines périodes d'absence sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés. Les périodes suivantes ouvrent droit à l'acquisition de congés payés :

les congés payés déjà pris l'année précédente ;

le congé maternité, paternité et adoption ;

l'arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dans la limite d'un an ;

les absences pour maladie ou accident de la vie courante, dans la limite de 3 mois.

Cette assimilation des absences pour maladie non professionnelle dans la limite de 3 mois s'applique à toutes les catégories de salariés : ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de congés payés ?

L'employeur d'une entreprise relevant de la CCN Automobile respecte plusieurs obligations liées à la gestion des congés payés :

informer les salariés de la période de prise des congés au moins 2 mois avant son ouverture ;

fixer l'ordre des départs en tenant compte de la situation familiale, de l'ancienneté et de l'activité éventuelle chez un autre employeur ;

respecter le principe du congé principal : au moins 12 jours ouvrables consécutifs sont pris entre le 1er mai et le 31 octobre ;

ne pas remplacer les congés par une indemnité, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

👉 À noter : en cas d'annualisation des horaires dans l'entreprise, la CCN Automobile permet de faire coïncider la période de référence des congés avec la période annuelle fixée par l'employeur, en dérogeant au cadre classique du 1er juin au 31 mai.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-20.