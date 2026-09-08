Quelle est la durée et l'indemnisation du congé paternité dans la CCN Automobile ?
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant obéit aux règles du Code du travail. La convention collective des services de l'automobile (IDCC 1090) ne prévoit aucun complément de salaire pour la paternité, contrairement à la maternité. Cette page détaille la durée, l'indemnisation par la Sécurité sociale et la protection contre le licenciement.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 140 000 entreprises
Champ d'application
Commerce et réparation automobile, Contrôle technique automobile, Formation des conducteurs, Commerce et réparation du cycle et du motocycle, Activités connexes
FAQ — Congé paternité dans la CCN Automobile (IDCC 1090)
La CCN Automobile prévoit-elle un maintien de salaire pendant le congé paternité ?
La CCN Automobile prévoit-elle un maintien de salaire pendant le congé paternité ?
Non. La convention collective des services de l'automobile (IDCC 1090) ne prévoit aucun maintien de salaire pour le congé paternité. Les articles 2.11 et 4.09 de la CCN, qui organisent un maintien de la rémunération nette, concernent exclusivement le congé de maternité. Pendant le congé paternité, le salarié perçoit uniquement les IJSS versées par la CPAM, sans aucun complément conventionnel.
Quelle est la durée totale du congé paternité pour un salarié de la CCN Automobile ?
Quelle est la durée totale du congé paternité pour un salarié de la CCN Automobile ?
La durée est celle prévue par le Code du travail : 25 jours calendaires pour une naissance simple, 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. Le congé se décompose en 4 jours obligatoires pris immédiatement après le congé de naissance de 3 jours, puis une période facultative de 21 ou 28 jours. Cette dernière est fractionnable en deux parties d'au moins 5 jours chacune, à prendre dans les 6 mois suivant la naissance.
Pendant combien de temps le père est-il protégé contre le licenciement ?
Pendant combien de temps le père est-il protégé contre le licenciement ?
L'article L. 1225-4-1 du Code du travail protège le salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant. Cette protection court à compter de la date de naissance, et non à compter de la fin du congé paternité. Le licenciement reste possible uniquement en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la naissance.
Le congé paternité est-il pris en compte pour l'ancienneté dans la CCN Automobile ?
Le congé paternité est-il pris en compte pour l'ancienneté dans la CCN Automobile ?
Oui. La durée du congé paternité est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Les articles 1.13 et 1.15 de la CCN s'appliquent normalement et le salarié continue d'acquérir des droits à congés payés pendant son absence, comme s'il était présent dans l'entreprise.
Quel est le montant maximal des IJSS paternité en 2026 ?
Quel est le montant maximal des IJSS paternité en 2026 ?
En 2026, le montant maximal des IJSS paternité est de 104,02 € par jour, et le montant minimal de 11,12 € par jour. Le calcul se base sur les 3 derniers salaires bruts divisés par 91,25, avec un abattement forfaitaire de 21 % et un plafond mensuel de Sécurité sociale fixé à 4 005 € en 2026.
Pourquoi la CCN Automobile distingue-t-elle maternité et paternité pour le maintien de salaire ?
Pourquoi la CCN Automobile distingue-t-elle maternité et paternité pour le maintien de salaire ?
Les articles 2.11 et 4.09 de la CCN Automobile ont été négociés pour garantir un maintien de la rémunération nette pendant le congé de maternité. Aucun avenant n'a étendu ce mécanisme au congé paternité à ce jour. Le salarié en congé paternité relève donc exclusivement du régime légal d'indemnisation par la Sécurité sociale, sans complément employeur ni prévoyance.