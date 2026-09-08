Combien de jours de RTT prévoit la convention collective de l'automobile ?
La convention collective des services de l'automobile prévoit des dispositifs spécifiques d'aménagement du temps de travail pouvant donner lieu à des jours de repos. Cette page détaille les deux formules de réduction du temps de travail, le forfait jours pour les cadres et les règles applicables aux heures supplémentaires.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 140 000 entreprises
Champ d'application
Commerce et réparation automobile, contrôle technique automobile, formation des conducteurs, commerce et réparation du cycle et du motocycle, activités connexes.
FAQ - RTT et temps de travail dans la convention collective automobile (IDCC 1090)
Comment se calcule l'indemnité compensatrice de repos non pris en cas de départ ?
Comment se calcule l'indemnité compensatrice de repos non pris en cas de départ ?
L'indemnité compensatrice correspond à la valeur des heures de repos acquises et non prises au moment de la rupture du contrat. Elle se calcule sur la base du taux horaire du salarié au jour de son départ, quelle que soit la cause de la rupture (démission, licenciement, rupture conventionnelle). Cette indemnité s'ajoute aux autres sommes dues, comme l'indemnité de congés payés ou de préavis. Elle figure sur le solde de tout compte remis au salarié.
Le forfait jours dans la convention automobile est-il valide sans accord d'entreprise complémentaire ?
Le forfait jours dans la convention automobile est-il valide sans accord d'entreprise complémentaire ?
Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2023, un forfait jours fondé uniquement sur les dispositions de la convention collective de l'automobile présente un risque de nullité. Les juges estiment que la branche ne garantit pas assez le respect d'une charge de travail raisonnable. Pour sécuriser vos conventions individuelles de forfait, vous pouvez négocier un accord d'entreprise avec des garanties renforcées, ou mettre en place unilatéralement des mesures de suivi supplémentaires. Sans cette précaution, un salarié peut contester son forfait devant le conseil de prud'hommes.
Qui décide des dates de prise des jours de repos entre les deux formules RTT ?
Qui décide des dates de prise des jours de repos entre les deux formules RTT ?
Cela dépend de la formule choisie par votre entreprise. Dans la formule à 37 heures, les jours se partagent à parts égales entre l'initiative du salarié et celle de l'employeur, avec un délai de prévenance de 2 semaines. Dans la formule à 37-39 heures, c'est l'employeur qui fixe seul le calendrier des repos, avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables en cas de modification des dates déjà planifiées.
Un accord d'entreprise peut-il être moins favorable que la convention collective sur le temps de travail ?
Un accord d'entreprise peut-il être moins favorable que la convention collective sur le temps de travail ?
Oui, depuis la loi du 20 août 2008, l'accord d'entreprise est en principe prioritaire sur la convention de branche pour l'aménagement du temps de travail, même s'il est moins favorable sur certains points. Cette primauté ne s'applique toutefois pas si la branche a expressément verrouillé le sujet dans son texte. En pratique, peu de clauses de verrouillage existent sur les RTT dans la convention automobile, ce qui laisse une réelle marge de négociation aux entreprises.
Que se passe-t-il si le contingent de 220 heures supplémentaires est dépassé ?
Que se passe-t-il si le contingent de 220 heures supplémentaires est dépassé ?
Au-delà du contingent, chaque heure supplémentaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, en plus de la majoration de salaire. Cette contrepartie est fixée à 50 % des heures accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Elle s'ajoute au paiement majoré de l'heure elle-même. Vous devez également consulter le comité social et économique avant tout dépassement du contingent conventionnel.
Le repos hebdomadaire de 36 heures peut-il être réduit dans certains établissements ?
Le repos hebdomadaire de 36 heures peut-il être réduit dans certains établissements ?
Oui, dans les établissements autorisés à organiser le repos par roulement, comme les activités de dépannage ou les stations-service, le repos hebdomadaire peut être réduit à 24 heures consécutives. Cette dérogation vise à assurer la continuité du service dans des activités qui ne peuvent pas s'arrêter le dimanche. Elle ne dispense pas l'employeur de respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives. Les salariés concernés bénéficient généralement d'un repos compensateur pour équilibrer cette organisation particulière.