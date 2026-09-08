À retenir La durée du préavis de licenciement dépend de la catégorie professionnelle, de l'échelon et de l'ancienneté du salarié.

Pour les ouvriers et employés , le préavis varie de 2 semaines à 2 mois selon l'échelon et l'ancienneté.

Pour les agents de maîtrise , il est de 2 mois (échelons 17 à 19) ou 3 mois (échelons 20 à 25).

Pour les cadres , le préavis est fixé à 3 mois, quelle que soit l'ancienneté.

Le salarié bénéficie d'heures de recherche d'emploi rémunérées pendant toute la durée du préavis de licenciement.

La convention collective des services de l'automobile (IDCC 1090) couvre environ 140 000 entreprises du commerce et de la réparation automobile, du contrôle technique automobile, de la formation des conducteurs, du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle, ainsi que des activités connexes.

Quelle est la durée du préavis de licenciement selon la catégorie professionnelle ?

La durée du préavis de licenciement dépend de la catégorie professionnelle, de l'échelon et de l'ancienneté du salarié. Voici les durées applicables dans la convention collective des services de l'automobile :

Catégorie Échelon Ancienneté Durée du préavis Ouvrier / employé Échelons 1 et 2 Moins de 6 mois 2 semaines Ouvrier / employé Échelons 1 et 2 De 6 mois à moins de 2 ans 1 mois Ouvrier / employé Échelons 1 et 2 2 ans et plus 2 mois Ouvrier / employé Échelons 3 à 12 Moins de 2 ans 1 mois Ouvrier / employé Échelons 3 à 12 2 ans et plus 2 mois Agent de maîtrise Échelons 17 à 19 Toute ancienneté 2 mois Agent de maîtrise Échelons 20 à 25 Toute ancienneté 3 mois Cadre Tous niveaux Toute ancienneté 3 mois

Qu'est-ce que le préavis de licenciement dans la convention collective Automobile ?

Le préavis de licenciement correspond au délai entre la notification du licenciement et la fin effective du contrat de travail. Pendant cette période, vous continuez d'exercer vos fonctions et de percevoir votre rémunération habituelle, sauf en cas de dispense accordée par l'employeur.

Dans la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090), la durée du préavis est encadrée par deux articles principaux : l'article 2.12 pour les ouvriers et employés, et l'article 4.10 pour les agents de maîtrise et les cadres.

Le préavis débute le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, même si vous ne retirez pas le courrier. Le non-respect du préavis par l'employeur ouvre droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

💡 Bon à savoir : le préavis de licenciement n'est pas dû en cas de faute grave ou de faute lourde, que vous soyez ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail est immédiate.

La dispense de préavis permet de ne pas exécuter tout ou partie du délai-congé, à l'initiative de l'employeur ou dans certains cas à celle du salarié.

Dispense à l'initiative de l'employeur

L'employeur peut vous dispenser d'exécuter votre préavis. Il doit alors vous verser une indemnité compensatrice de préavis égale aux salaires que vous auriez perçus si vous aviez travaillé.

Vous ne pouvez pas vous opposer à cette dispense. Vous pouvez en revanche commencer un nouvel emploi sans attendre la fin de votre contrat.

Départ anticipé si vous avez retrouvé un emploi

Si vous êtes ouvrier ou employé, vous pouvez quitter l'entreprise dès que vous avez exécuté la moitié de votre préavis, à condition d'avoir retrouvé un emploi que vous devez occuper immédiatement et d'en avoir informé votre employeur. Aucune indemnité n'est due dans ce cas.

Si vous êtes agent de maîtrise ou cadre, vous pouvez partir avant le terme du préavis en respectant un délai de prévenance de 15 jours. Ce délai peut être réduit ou supprimé avec l'accord écrit de votre employeur.

Quelles sont les heures de recherche d'emploi pendant le préavis ?

Pendant votre préavis de licenciement, vous bénéficiez d'heures d'absence rémunérées pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures sont réparties sur vos journées de travail, dans la limite de 2 heures par jour.

Catégorie Durée du préavis Heures de recherche d’emploi Rémunérées Ouvrier / employé 2 semaines 24 heures Oui Ouvrier / employé Plus de 2 semaines 50 heures par mois Oui Salarié à temps partiel Toute durée 30 % de l’horaire contractuel Oui Agent de maîtrise / cadre Toute durée 50 heures par mois Oui

Si vous et votre employeur êtes d'accord, ces heures peuvent être cumulées en tout ou partie avant la fin du préavis. Vous perdez ce droit dès que vous avez retrouvé un emploi.

👉 À noter : ces heures sont rémunérées uniquement en cas de licenciement, pas en cas de démission.

Le préavis est-il suspendu ou reporté en cas d'absence ?

Le préavis court en principe de date à date, sans interruption. Certaines absences le suspendent, d'autres non.

Les congés payés demandés avant la notification du licenciement suspendent le préavis, qui se prolonge d'une durée équivalente. Ceux demandés après la notification ne le suspendent pas.

Un arrêt maladie non professionnel ou un accident de trajet ne suspend pas le préavis : le contrat s'achève à la date initialement prévue. Un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle suspend en revanche le préavis, qui est prolongé de la durée de l'arrêt.

⚠️ Attention : le doublement du préavis pour les travailleurs handicapés, plafonné à 3 mois, relève de l'article L. 5213-9 du code du travail. Ce n'est pas une disposition propre à la convention collective Automobile, mais une règle légale applicable à tous les salariés en situation de handicap.

Quelles sont les conséquences du non-respect du préavis ?

Si l'employeur ne respecte pas le préavis, il doit vous verser une indemnité compensatrice équivalente aux salaires que vous auriez perçus jusqu'à la fin du préavis.

Si vous ne respectez pas votre préavis, votre employeur peut vous réclamer une indemnité équivalente. Dans les deux cas, l'inexécution du préavis ne modifie pas la date de rupture du contrat de travail.



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Dernière vérification le 20/07/2026.