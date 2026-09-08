Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention collective Automobile ?
La convention collective des services de l'automobile prévoit des durées de préavis de licenciement variables selon la catégorie professionnelle, l'échelon et l'ancienneté du salarié. Cette page détaille les règles applicables, les heures de recherche d'emploi rémunérées et les cas de dispense.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 140 000 entreprises
Champ d'application
Commerce et réparation automobile, contrôle technique automobile, formation des conducteurs, commerce et réparation du cycle et du motocycle, activités connexes.
FAQ - Préavis de licenciement CCN Automobile (IDCC 1090)
Quelle est la durée du préavis de licenciement pour un employé échelon 1 avec 3 ans d'ancienneté ?
Quelle est la durée du préavis de licenciement pour un employé échelon 1 avec 3 ans d'ancienneté ?
Votre préavis est de 2 mois, conformément à l'article 2.12 qui s'applique aux échelons 1 et 2 dès 2 ans d'ancienneté. Cette durée reste identique que vous ayez 2 ans ou 15 ans de présence dans l'entreprise : au-delà du seuil de 2 ans, aucun palier supplémentaire n'est prévu. Seul un accord d'entreprise ou votre contrat de travail pourrait prévoir une durée plus favorable.
Les heures de recherche d'emploi sont-elles rémunérées pendant le préavis de licenciement ?
Les heures de recherche d'emploi sont-elles rémunérées pendant le préavis de licenciement ?
Oui, ces heures sont intégralement rémunérées en cas de licenciement, contrairement à la démission où elles ne donnent lieu à aucun maintien de salaire. Vous disposez de 24 heures pour un préavis de 2 semaines, et de 50 heures par mois pour un préavis plus long. Pour un salarié à temps partiel, la durée hebdomadaire correspond à 30 % de votre horaire contractuel, arrondi à l'entier supérieur.
Un salarié licencié peut-il partir avant la fin du préavis s'il retrouve un emploi ?
Un salarié licencié peut-il partir avant la fin du préavis s'il retrouve un emploi ?
Oui, mais les conditions diffèrent selon votre statut. Si vous êtes ouvrier ou employé, vous devez avoir exécuté la moitié de votre préavis avant de partir, sans indemnité à verser. Si vous êtes agent de maîtrise ou cadre, vous pouvez partir à tout moment en respectant un délai de prévenance de 15 jours, que votre employeur peut réduire ou supprimer par écrit.
Le préavis est-il doublé pour un travailleur handicapé ?
Le préavis est-il doublé pour un travailleur handicapé ?
Oui, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, votre préavis de licenciement est doublé par rapport à la durée conventionnelle, dans la limite de 3 mois. Par exemple, un préavis conventionnel de 2 mois passe à 3 mois maximum, et non à 4 mois. Cette règle légale s'applique à tous les salariés reconnus travailleurs handicapés, quel que soit leur secteur d'activité.
Un arrêt maladie suspend-il le préavis de licenciement ?
Un arrêt maladie suspend-il le préavis de licenciement ?
Cela dépend de l'origine de votre arrêt. Un arrêt maladie ordinaire survenant pendant le préavis ne suspend pas son cours : votre contrat prend fin à la date initialement prévue, même si vous êtes encore en arrêt ce jour-là. À l'inverse, un arrêt lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle prolonge le préavis d'une durée équivalente à celle de l'arrêt.
Le préavis varie-t-il selon l'ancienneté pour un cadre ?
Le préavis varie-t-il selon l'ancienneté pour un cadre ?
Non, votre préavis reste fixé à 3 mois quelle que soit votre ancienneté dans l'entreprise, dès votre embauche comme dès 20 ans de présence. C'est une différence notable avec les ouvriers et employés, dont le préavis progresse par paliers d'ancienneté. Seul un accord d'entreprise plus favorable pourrait allonger cette durée.