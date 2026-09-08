Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention collective Automobile ?
La convention collective des services de l'automobile fixe des durées de préavis de démission variables selon la catégorie professionnelle et l'échelon de classification. Cette page détaille les délais applicables, les heures de recherche d'emploi et les règles en cas de non-respect du préavis.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 140 000 entreprises
Champ d'application
Commerce et réparation automobile, contrôle technique automobile, formation des conducteurs, commerce et réparation du cycle et du motocycle, activités connexes.
FAQ - Préavis de démission dans la convention collective Automobile (IDCC 1090)
Quelle est la durée du préavis de démission pour un mécanicien classé échelon 6 ?
Quelle est la durée du préavis de démission pour un mécanicien classé échelon 6 ?
Un mécanicien classé à l'échelon 6 relève de la catégorie ouvriers et employés, qui couvre les échelons 3 à 12. Sa durée de préavis de démission est donc de 1 mois, conformément à l'article 2.12 de la convention collective. Cette durée reste identique quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, qu'il soit présent depuis 6 mois ou depuis 10 ans. S'il évoluait vers un échelon supérieur sans changer de catégorie professionnelle, la durée resterait fixée à 1 mois tant qu'il reste dans la catégorie ouvriers et employés.
Le préavis de démission d'un cadre commence-t-il le 1er du mois suivant ?
Le préavis de démission d'un cadre commence-t-il le 1er du mois suivant ?
Non, aucune disposition de la convention collective Automobile ne prévoit un tel report pour les cadres. Le préavis démarre à la date de notification de la démission, que celle-ci intervienne le 3 ou le 27 du mois. Cette règle est identique pour toutes les catégories de salariés couvertes par la CCN 1090. Une confusion fréquente vient d'autres conventions collectives qui prévoient parfois un tel report, mais ce n'est pas le cas ici.
Les heures de recherche d'emploi sont-elles rémunérées en cas de démission ?
Les heures de recherche d'emploi sont-elles rémunérées en cas de démission ?
Non, ces heures ne sont pas rémunérées lorsque le salarié démissionne. Elles restent un droit d'absence prévu par la convention collective, mais la retenue de salaire correspondante s'applique sur le bulletin de paie. Cette règle diffère du licenciement, où ces mêmes heures sont intégralement payées. Un salarié démissionnaire qui a déjà retrouvé un nouvel emploi ne peut plus se prévaloir de ce droit d'absence à compter de la date à laquelle il a trouvé cet emploi.
Un salarié peut-il être dispensé de préavis en cas de démission ?
Un salarié peut-il être dispensé de préavis en cas de démission ?
La dispense conventionnelle automatique, prévue à l'article 2.12 c), ne concerne que le licenciement. En cas de démission, seule une dispense négociée d'un commun accord entre vous et le salarié permet de réduire ou de supprimer le préavis. Si cette dispense est demandée par le salarié, elle ne donne généralement lieu à aucune indemnité. Si elle est à votre initiative en tant qu'employeur, vous devrez en revanche verser au salarié l'indemnité compensatrice correspondant à la durée de préavis non exécutée.
L'ancienneté influence-t-elle la durée du préavis de démission ?
L'ancienneté influence-t-elle la durée du préavis de démission ?
Non, contrairement au préavis de licenciement, la durée du préavis de démission ne dépend jamais de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Elle est déterminée uniquement par la catégorie professionnelle et l'échelon de classification inscrits sur le bulletin de paie. Un salarié présent depuis 2 mois et un autre présent depuis 15 ans, classés au même échelon, sont donc soumis à la même durée de préavis en cas de démission. Cette particularité distingue nettement le régime de la démission de celui du licenciement, où l'ancienneté fait varier la durée du préavis pour les ouvriers et employés.