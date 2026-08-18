À retenir La convention collective des fleuristes porte le code IDCC 1978 et couvre la vente de fleurs, le commerce d'animaux de compagnie et les services aux animaux.

Elle s'applique sur l'ensemble du territoire français, DROM-COM inclus, à environ 8 000 entreprises.

Vous appliquez ses dispositions dès qu'elles sont plus favorables que le Code du travail pour le salarié.

Elle encadre notamment l'arrêt maladie, le travail dominical, les heures supplémentaires et l'apprentissage.

Depuis l'accord du 10 mars 2026, la grille de salaires minima est revalorisée de 1,5 %, avec des montants qui vont de 1 882,18 € à 4 078,05 € brut mensuel.

Vous tenez un magasin de fleurs ou une activité liée au commerce des animaux de compagnie ? Vous devez connaître la convention collective qui encadre vos contrats de travail dès votre première embauche. Nous vous expliquons ses règles essentielles, étape par étape.

Qu'est-ce que la convention collective des fleuristes ?

La convention collective des fleuristes organise les rapports de travail entre employeurs et salariés du secteur de la vente de fleurs, de la vente et des services aux animaux de compagnie. Son nom complet est la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.

Elle reprend les grands thèmes du droit du travail (salaire, contrat de travail, congés, rupture du contrat) et les adapte aux réalités de ces métiers. Vous la retrouvez facilement grâce à son code IDCC 1978, l'identifiant unique attribué à chaque convention collective.

Qui doit respecter la convention collective des fleuristes ?

La convention collective des fleuristes s'applique sur l'ensemble du territoire national, DROM-COM inclus, dès que votre entreprise exerce l'une des activités suivantes :

fleuristes : commerce de détail de végétaux d'intérieur ou d'extérieur (fleurs coupées, plantes, compositions florales, arbustes) et de produits liés (pots, engrais, décoration) ;

vente au détail d'animaux et de produits pour animaux de compagnie : commerce d'animaux vivants et d'articles pour leur entretien (aliments, produits sanitaires, cages, aquariums) ;

services aux animaux de compagnie : dressage, éducation, garde, hébergement, toilettage, soins courants et opérations liées à l'adoption.

Votre activité principale détermine le rattachement à la convention, pas seulement votre code APE (activité principale exercée). Voici les codes APE les plus fréquemment concernés :

Code APE Intitulé de l’activité 47.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé 47.00.77 Commerce de détail de fleurs, plantes et graines 47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés 47.00.79 Commerce de détail d’animaux de compagnie et d’aliments pour animaux de compagnie 96.09Z.P Entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats 96.09Z Services aux animaux familiers 96.09.11 Services pour animaux familiers, hébergement, soins, dressage

💡 Bon à savoir : le code APE identifie l'activité principale de votre entreprise, mais seule votre activité réelle détermine la convention collective applicable, pas ce code seul.

Faut-il appliquer la convention collective des fleuristes ou le Code du travail ?

Vous appliquez la convention collective des fleuristes dès que ses dispositions sont plus favorables au salarié que le Code du travail. C'est la règle de faveur, commune à toutes les conventions collectives.

Si une clause de la convention s'avère moins favorable qu'une règle légale, vous appliquez la loi en priorité. Dans les faits, la plupart des dispositions de la convention collective des fleuristes améliorent la situation du salarié par rapport au minimum légal.

Que prévoit la convention collective des fleuristes en cas d'arrêt maladie ?

La convention collective des fleuristes impose au salarié d'informer son employeur de son absence dans un délai de 2 jours ouvrables, sauf cas de force majeure. Si le salarié dépasse ce délai, vous pouvez engager une action disciplinaire après une mise en demeure restée sans effet.

Le salarié bénéficie ensuite d'un maintien de salaire, dont la durée et le taux dépendent de son ancienneté et du nombre de jours d'absence déjà indemnisés dans l'arrêt maladie de l'année.

Le travail dominical est-il autorisé dans la convention collective des fleuristes ?

Le travail le dimanche est autorisé dans la convention collective des fleuristes, notamment dans les magasins de fleurs naturelles où le repos hebdomadaire est organisé par roulement. Le salarié conserve dans tous les cas un repos hebdomadaire minimum d'un jour et demi consécutif.

En contrepartie du travail dominical par roulement, le salarié bénéficie de 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche, toutes les 8 semaines.

Les heures supplémentaires dans la convention collective des fleuristes reposent avant tout sur le volontariat du salarié. Vous devez informer vos salariés au moins 48 heures à l'avance, sauf urgence.

Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire et ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire, dans les conditions fixées par la convention et le Code du travail.

L'apprentissage est-il possible dans la convention collective des fleuristes ?

L'apprentissage est possible dans les métiers de la vente de fleurs, de la vente et des services aux animaux de compagnie. La convention collective des fleuristes fixe des montants de rémunération annuels spécifiques par apprenti, qui s'ajoutent aux règles légales applicables aux contrats d'apprentissage.

Quelle est la grille de salaires de la convention collective des fleuristes ?

Depuis l'accord du 10 mars 2026, étendu par arrêté du 17 juillet 2026, la grille de salaires minima de la convention collective des fleuristes est revalorisée de 1,5 % par rapport à la grille du 1er mai 2025. Voici les montants actualisés :

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal brut mensuel I 1 110 1 882,18 € I 2 120 1 892,63 € I 3 130 1 903,08 € II 1 210 1 913,55 € II 2 220 1 924,00 € II 3 230 1 934,46 € III 1 310 1 944,91 € III 2 320 1 955,37 € III 3 330 1 965,83 € IV 1 410 1 976,29 € IV 2 420 2 018,11 € IV 3 430 2 059,93 € V 1 510 2 159,27 € V 2 520 2 274,30 € V 3 530 2 394,55 € VI 1 610 2 514,79 € VI 2 620 2 692,56 € VI 3 630 2 953,98 € VII 1 710 3 701,61 € VII 2 720 3 910,75 € VII 3 730 4 078,05 €

Depuis le 1er juin 2026, le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) horaire brut est fixé à 12,31 €, soit 1 867,02 € mensuels pour 151,67 heures. Tous les niveaux de la grille restent au-dessus de ce plancher légal.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 29/07/2026.