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Convention collective fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978)
Quelles sont les règles prévues par la convention collective des fleuristes ?
La convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978, brochure JO 3010) encadre les conditions de travail, la rémunération et la protection sociale des salariés du secteur. Cette page présente les principales dispositions applicables : classification, salaires minima, durée du travail, congés, mutuelle et prévoyance.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 8 000 entreprises
Champ d'application
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais, Vente et services des animaux familiers, Toilettage et éducation canine, Pensions et garde d'animaux
Tout savoir sur cette convention collective
Arrêt maladie
Maintien de salaire, délai de carence et relais de la prévoyance Klesia : nous détaillons les droits de vos salariés en arrêt maladie.
Calcul de salaire
Calculez le salaire d'un salarié fleuriste : grille de classification, prime d'ancienneté, heures supplémentaires et passage du brut au net dans la convention collective IDCC 1978.
Coefficient
Comprendre les niveaux, échelons, coefficients et salaires minima applicables aux fleuristes, à la vente et aux services des animaux familiers.
Congés payés
Congés payés, jours fériés et congés pour événements familiaux : les règles applicables aux salariés de l'IDCC 1978.
Cotisations
Prévoyance, mutuelle, retraite AGIRC-ARRCO, sécurité sociale : taux et répartition employeur/salarié dans la CCN Fleuristes IDCC 1978.
Durée du travail
35 heures, heures supplémentaires, repos, modulation, forfait jours, travail le dimanche et les jours fériés dans la CCN Fleuristes IDCC 1978.
Grille de salaire
Salaires minima conventionnels vérifiés d'après l'accord du 28 octobre 2024, étendu par arrêté du 2 janvier 2025 publié au JORF du 25 janvier 2025.
Indemnité repas
La CCN Fleuristes (IDCC 1978) ne prévoit pas de disposition spécifique sur l'indemnité de repas. Ce sont les règles de droit commun et les barèmes URSSAF qui s'appliquent.
Mutuelle
L'accord du 13 juin 2022 instaure un régime frais de santé obligatoire. Cotisations, garanties minimales, dispenses et portabilité.
Période d'essai
La convention collective des fleuristes (IDCC 1978) prévoit des durées de période d'essai spécifiques selon la catégorie professionnelle : employés, techniciens et agents de maîtrise ou cadres. Durées initiales, conditions de renouvellement, délais de prévenance et modalités de rupture.
Prévoyance
Régime obligatoire de prévoyance : incapacité, invalidité, décès, rente éducation. Accord du 13 mai 2016 et avenants.
RTT
Les règles RTT de l'IDCC 1978 reposent principalement sur l'accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Accident du travail
La CCN des fleuristes prévoit des règles spécifiques : suppression du délai de franchise de 6 jours, maintien de salaire selon l'ancienneté, protection de l'emploi.
Accord d'entreprise
Cadre juridique, matières négociables, articulation avec la CCN et modalités de ratification pour les TPE du secteur fleuriste.
Alternance et apprentissage
Cadre légal, rémunération des apprentis, contrat de professionnalisation, CQP de branche et rôle de l'OPCO EP pour les entreprises relevant de l'IDCC 1978.
Code NAF et APE
Le code NAF permet d'identifier l'activité principale d'une entreprise et de déterminer la convention collective applicable. Pour les fleuristes, animaleries et prestataires de services aux animaux, le code principal est le 47.76Z. Cette page détaille chaque code, son périmètre et son lien avec la CCN IDCC 1978.
Congés exceptionnels
Tableau complet des durées, conditions d'obtention et comparaison avec le Code du travail pour les salariés relevant de l'IDCC 1978.
Contrat extra
Le CDD d'usage, couramment appelé contrat extra, est un dispositif réservé à certains secteurs d'activité. Le commerce de fleurs connaît des pics saisonniers marqués, mais le recours à ce type de contrat obéit à des règles strictes. Cette page fait le point sur les possibilités offertes aux employeurs relevant de la CCN Fleuristes (IDCC 1978).
Contrat saisonnier
Le secteur des fleuristes connaît des pics d'activité récurrents (Saint-Valentin, fête des Mères, Toussaint, Noël). Pour y faire face, les employeurs peuvent recourir au contrat saisonnier, dans le respect du Code du travail (art. L. 1242-2, 3°). La convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978) ne prévoit pas de régime spécifique ; ses règles générales (durée du travail, repos, classification, rémunération) s'appliquent aux salariés saisonniers.
IDCC
L'IDCC 1978 est le code officiel attribué à la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers. Cette page présente sa signification, les secteurs couverts, les codes NAF associés et les démarches pour vérifier la convention applicable à une entreprise.
Indemnité de licenciement
Conditions, calcul légal, principe de faveur, salaire de référence et cas d'exclusion pour les salariés relevant de l'IDCC 1978.
Jours fériés
La convention collective des fleuristes (IDCC 1978) prévoit 7 jours fériés chômés et payés par an, dont le 1er mai obligatoire. Les autres sont fixés par l'employeur. En cas de travail un jour férié, le salarié bénéficie d'un repos compensateur ou d'une majoration de 100 %.
Maternité
La convention collective des fleuristes prévoit des dispositions spécifiques en matière de maternité : réduction d'horaires dès le 4e mois de grossesse, maintien intégral du salaire sous conditions d'ancienneté, droit à la réintégration.
Paternité
Depuis juillet 2021, le congé paternité atteint 25 jours calendaires + 3 jours de naissance. La CCN IDCC 1978 a renforcé les garanties avec un maintien de salaire conventionnel (avenant du 25 juillet 2025, art. 8-4).
Préavis de démission
Durées de préavis, heures de recherche d'emploi, dispense et période d'essai applicables aux salariés relevant de l'IDCC 1978.
Préavis de licenciement
Durées de préavis applicables selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté, heures de recherche d'emploi et cas de dispense.
Préavis rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle ne comporte aucun préavis. Procédure, délais de rétractation et d'homologation, indemnité spécifique et droits au chômage.
Repos hebdomadaire
La CCN des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers impose un repos hebdomadaire d'au moins un jour et demi consécutif. Le travail le dimanche étant fréquent dans la branche, des règles spécifiques encadrent le roulement et la contrepartie en week-ends.
Retraite complémentaire
La CCN des fleuristes prévoit une affiliation obligatoire au régime AGIRC-ARRCO avec un taux conventionnel de 8 % sur la tranche 1, supérieur au minimum interprofessionnel de 6,20 %. L'organisme de référence est Klésia.
Retraite
La CCN des fleuristes (IDCC 1978) encadre les conditions de départ et de mise à la retraite : préavis, indemnités conventionnelles, distinction cadre et non-cadre.
À retenir
La convention collective des fleuristes porte le code IDCC 1978 et couvre la vente de fleurs, le commerce d'animaux de compagnie et les services aux animaux.
Elle s'applique sur l'ensemble du territoire français, DROM-COM inclus, à environ 8 000 entreprises.
Vous appliquez ses dispositions dès qu'elles sont plus favorables que le Code du travail pour le salarié.
Elle encadre notamment l'arrêt maladie, le travail dominical, les heures supplémentaires et l'apprentissage.
Depuis l'accord du 10 mars 2026, la grille de salaires minima est revalorisée de 1,5 %, avec des montants qui vont de 1 882,18 € à 4 078,05 € brut mensuel.
Vous tenez un magasin de fleurs ou une activité liée au commerce des animaux de compagnie ? Vous devez connaître la convention collective qui encadre vos contrats de travail dès votre première embauche. Nous vous expliquons ses règles essentielles, étape par étape.
Qu'est-ce que la convention collective des fleuristes ?
La convention collective des fleuristes organise les rapports de travail entre employeurs et salariés du secteur de la vente de fleurs, de la vente et des services aux animaux de compagnie. Son nom complet est la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.
Elle reprend les grands thèmes du droit du travail (salaire, contrat de travail, congés, rupture du contrat) et les adapte aux réalités de ces métiers. Vous la retrouvez facilement grâce à son code IDCC 1978, l'identifiant unique attribué à chaque convention collective.
Qui doit respecter la convention collective des fleuristes ?
La convention collective des fleuristes s'applique sur l'ensemble du territoire national, DROM-COM inclus, dès que votre entreprise exerce l'une des activités suivantes :
fleuristes : commerce de détail de végétaux d'intérieur ou d'extérieur (fleurs coupées, plantes, compositions florales, arbustes) et de produits liés (pots, engrais, décoration) ;
vente au détail d'animaux et de produits pour animaux de compagnie : commerce d'animaux vivants et d'articles pour leur entretien (aliments, produits sanitaires, cages, aquariums) ;
services aux animaux de compagnie : dressage, éducation, garde, hébergement, toilettage, soins courants et opérations liées à l'adoption.
Votre activité principale détermine le rattachement à la convention, pas seulement votre code APE (activité principale exercée). Voici les codes APE les plus fréquemment concernés :
|Code APE
|Intitulé de l’activité
|47.76Z
|Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
|47.00.77
|Commerce de détail de fleurs, plantes et graines
|47.89Z
|Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
|47.00.79
|Commerce de détail d’animaux de compagnie et d’aliments pour animaux de compagnie
|96.09Z.P
|Entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats
|96.09Z
|Services aux animaux familiers
|96.09.11
|Services pour animaux familiers, hébergement, soins, dressage
💡 Bon à savoir : le code APE identifie l'activité principale de votre entreprise, mais seule votre activité réelle détermine la convention collective applicable, pas ce code seul.
Faut-il appliquer la convention collective des fleuristes ou le Code du travail ?
Vous appliquez la convention collective des fleuristes dès que ses dispositions sont plus favorables au salarié que le Code du travail. C'est la règle de faveur, commune à toutes les conventions collectives.
Si une clause de la convention s'avère moins favorable qu'une règle légale, vous appliquez la loi en priorité. Dans les faits, la plupart des dispositions de la convention collective des fleuristes améliorent la situation du salarié par rapport au minimum légal.
Que prévoit la convention collective des fleuristes en cas d'arrêt maladie ?
La convention collective des fleuristes impose au salarié d'informer son employeur de son absence dans un délai de 2 jours ouvrables, sauf cas de force majeure. Si le salarié dépasse ce délai, vous pouvez engager une action disciplinaire après une mise en demeure restée sans effet.
Le salarié bénéficie ensuite d'un maintien de salaire, dont la durée et le taux dépendent de son ancienneté et du nombre de jours d'absence déjà indemnisés dans l'arrêt maladie de l'année.
Le travail dominical est-il autorisé dans la convention collective des fleuristes ?
Le travail le dimanche est autorisé dans la convention collective des fleuristes, notamment dans les magasins de fleurs naturelles où le repos hebdomadaire est organisé par roulement. Le salarié conserve dans tous les cas un repos hebdomadaire minimum d'un jour et demi consécutif.
En contrepartie du travail dominical par roulement, le salarié bénéficie de 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche, toutes les 8 semaines.
Comment sont encadrées les heures supplémentaires dans la convention collective des fleuristes ?
Les heures supplémentaires dans la convention collective des fleuristes reposent avant tout sur le volontariat du salarié. Vous devez informer vos salariés au moins 48 heures à l'avance, sauf urgence.
Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire et ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire, dans les conditions fixées par la convention et le Code du travail.
L'apprentissage est-il possible dans la convention collective des fleuristes ?
L'apprentissage est possible dans les métiers de la vente de fleurs, de la vente et des services aux animaux de compagnie. La convention collective des fleuristes fixe des montants de rémunération annuels spécifiques par apprenti, qui s'ajoutent aux règles légales applicables aux contrats d'apprentissage.
Quelle est la grille de salaires de la convention collective des fleuristes ?
Depuis l'accord du 10 mars 2026, étendu par arrêté du 17 juillet 2026, la grille de salaires minima de la convention collective des fleuristes est revalorisée de 1,5 % par rapport à la grille du 1er mai 2025. Voici les montants actualisés :
|Niveau
|Échelon
|Coefficient
|Salaire minimal brut mensuel
|I
|1
|110
|1 882,18 €
|I
|2
|120
|1 892,63 €
|I
|3
|130
|1 903,08 €
|II
|1
|210
|1 913,55 €
|II
|2
|220
|1 924,00 €
|II
|3
|230
|1 934,46 €
|III
|1
|310
|1 944,91 €
|III
|2
|320
|1 955,37 €
|III
|3
|330
|1 965,83 €
|IV
|1
|410
|1 976,29 €
|IV
|2
|420
|2 018,11 €
|IV
|3
|430
|2 059,93 €
|V
|1
|510
|2 159,27 €
|V
|2
|520
|2 274,30 €
|V
|3
|530
|2 394,55 €
|VI
|1
|610
|2 514,79 €
|VI
|2
|620
|2 692,56 €
|VI
|3
|630
|2 953,98 €
|VII
|1
|710
|3 701,61 €
|VII
|2
|720
|3 910,75 €
|VII
|3
|730
|4 078,05 €
Depuis le 1er juin 2026, le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) horaire brut est fixé à 12,31 €, soit 1 867,02 € mensuels pour 151,67 heures. Tous les niveaux de la grille restent au-dessus de ce plancher légal.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique.
Dernière vérification le 29/07/2026.
Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 - Légifrance
Arrêté du 17 juillet 2026 portant extension d'un accord relatif aux salaires (IDCC 1978) - Légifrance
FAQ
Non, le 13e mois n'est pas obligatoire dans la convention collective des fleuristes. Vous pouvez toutefois le mettre en place par décision unilatérale ou accord d'entreprise, en complément des salaires minima conventionnels.
Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif dans la convention collective des fleuristes, soit 30 jours ouvrables par an pour un temps plein. La période de référence court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
La durée du préavis de démission dans la convention collective des fleuristes varie selon la catégorie et l'ancienneté du salarié : 15 jours pour un employé de moins de 6 mois d'ancienneté, 1 mois entre 6 mois et 2 ans, 1 mois au-delà de 2 ans, 1 mois pour un technicien et 2 mois pour un cadre.
L'indemnité de licenciement dans la convention collective des fleuristes se calcule à raison d'1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, puis 1/3 de mois par année au-delà. Le salarié doit justifier d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue pour en bénéficier, sauf faute grave ou lourde.
Non, le salaire minimum conventionnel ne peut jamais être inférieur au SMIC en vigueur dans la convention collective des fleuristes. Si un coefficient de la grille passe sous ce seuil légal après une revalorisation du SMIC, c'est le SMIC qui s'applique comme plancher jusqu'à la prochaine revalorisation de la grille.