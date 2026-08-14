À retenir : deux formes de départ à la retraite existent : le départ volontaire (initiative du salarié) et la mise à la retraite (décision de l'employeur) ;

le salarié peut partir volontairement dès l'âge légal, entre 62 et 64 ans selon son année de naissance ;

l'employeur peut mettre un salarié à la retraite à partir de 67 ans , avec un préavis de 6 mois ;

l'indemnité de départ varie de 1 à 3 mois de salaire selon l'ancienneté et la catégorie professionnelle (cadre ou non-cadre) ;

les salariés cotisent à l'AGIRC-ARRCO pour la retraite complémentaire, avec Klésia comme caisse de référence pour la prévoyance.

La convention collective Fleuriste couvre environ 8 000 entreprises actives dans le commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais, ainsi que dans la vente, le toilettage et la garde d'animaux familiers. Elle fixe des règles précises pour le départ et la mise à la retraite : conditions d'âge, préavis à respecter et indemnités dues selon l'ancienneté et la catégorie professionnelle. Employeurs comme salariés y trouvent un cadre clair pour anticiper cette étape.

Quelles sont les deux formes de départ à la retraite dans la convention collective Fleuriste ?

La convention collective Fleuriste distingue deux situations : le départ volontaire à la retraite, à l'initiative du salarié, et la mise à la retraite, décidée par l'employeur. Dans le premier cas, le salarié fait valoir ses droits à pension dès qu'il atteint l'âge légal. Dans le second, l'employeur peut rompre le contrat une fois que le salarié a atteint l'âge du taux plein automatique.

À quel âge un salarié peut-il partir volontairement à la retraite ?

Un salarié peut partir volontairement à la retraite dès qu'il atteint l'âge légal de départ, fixé entre 62 et 64 ans selon son année de naissance depuis la réforme de 2023. Il doit aussi justifier de la durée d'assurance requise pour percevoir une pension à taux plein. Des départs anticipés restent possibles pour carrière longue, handicap ou incapacité permanente.

Le salarié doit respecter un préavis de 2 mois, identique pour toutes les catégories professionnelles (employés, techniciens et cadres).

💡 Bon à savoir : ce préavis de 2 mois s'applique à toutes les catégories professionnelles, sans distinction d'ancienneté ou de statut.

À quel âge l'employeur peut-il mettre un salarié à la retraite ?

L'employeur peut mettre un salarié à la retraite à partir de 67 ans, âge d'attribution automatique du taux plein. Avant cet âge, la mise à la retraite nécessite l'accord exprès du salarié. L'employeur doit alors respecter un préavis de 6 mois, sans indemnité compensatrice de préavis.

Quel est le montant de l'indemnité de départ à la retraite ?

Le montant de l'indemnité de départ à la retraite dépend de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié. Ces montants s'appliquent aussi bien au départ volontaire qu'à la mise à la retraite. Pour la mise à la retraite, l'employeur verse le montant le plus favorable entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité de licenciement légale.

Ancienneté Personnel non-cadre Personnel cadre 10 à 14 ans 1 mois 1 mois 15 à 19 ans 1,5 mois 2 mois 20 à 29 ans 2 mois 2,5 mois 30 ans et plus 2,5 mois 3 mois

⚠️ Attention : aucune indemnité conventionnelle n'est due en dessous de 10 ans d'ancienneté.

Le salaire de référence correspond au montant le plus favorable entre deux modes de calcul : la moyenne des 12 derniers mois de salaire, ou le tiers des 3 derniers mois en tenant compte des primes au prorata temporis. L'employeur retient automatiquement le calcul le plus avantageux pour le salarié.

Quelle caisse de retraite complémentaire s'applique dans la convention collective Fleuriste ?

Les salariés de la convention collective Fleuriste cotisent au régime AGIRC-ARRCO pour leur retraite complémentaire. Le régime de base relève du régime général de la Sécurité sociale (CNAV), ces entreprises étant rattachées au commerce de détail et aux services. Les règles générales relatives à la cotisation retraite permettent de distinguer la retraite de base de la retraite complémentaire.

Les cotisations sont prélevées sur le salaire afin de financer ces différents régimes. Klésia intervient comme caisse de référence pour la prévoyance de la branche.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.