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Convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978)
Quelle est la grille de salaire de la convention collective Fleuristes en 2025 ?
Salaires minima conventionnels vérifiés d'après l'accord du 28 octobre 2024, étendu par arrêté du 2 janvier 2025 publié au JORF du 25 janvier 2025.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 8 000 entreprises
Champ d'application
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais ; vente et services des animaux familiers ; toilettage et éducation canine ; pensions et garde d'animaux.
À retenir
La convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers correspond à l'IDCC 1978 et couvre environ 8 000 entreprises.
La grille de salaires 2025 comprend 21 positions, réparties en 7 niveaux et 3 échelons, avec des coefficients de 110 à 730.
Depuis le 1er mai 2025, le salaire minimum le plus bas de la grille s'élève à 1 854,36 € brut mensuel.
Depuis le 1er juin 2026, les coefficients 110 et 120 sont passés sous le SMIC, fixé à 1 867,02 €.
L'employeur doit toujours verser au minimum le SMIC légal lorsque le montant conventionnel est inférieur.
Quels sont les salaires minima de la convention collective Fleuristes au 1er mai 2025 ?
Depuis le 1er mai 2025, les salaires minima conventionnels de la convention collective Fleuristes vont de 1 854,36 € à 4 017,78 € brut mensuel, sur une base de 151,67 heures mensuelles. Ces montants résultent de l'article 2 de l'accord du 28 octobre 2024 relatif à la grille de salaires minima conventionnels.
|Niveau
|Échelon
|Coefficient
|Salaire minimum brut mensuel
|Comparaison au SMIC
|I
|1
|110
|1 854,36 €
|Inférieur au SMIC (1 867,02 €)
|I
|2
|120
|1 864,66 €
|Inférieur au SMIC (1 867,02 €)
|I
|3
|130
|1 874,96 €
|Supérieur au SMIC
|II
|1
|210
|1 885,27 €
|Supérieur au SMIC
|II
|2
|220
|1 895,57 €
|Supérieur au SMIC
|II
|3
|230
|1 905,87 €
|Supérieur au SMIC
|III
|1
|310
|1 916,17 €
|Supérieur au SMIC
|III
|2
|320
|1 926,47 €
|Supérieur au SMIC
|III
|3
|330
|1 936,78 €
|Supérieur au SMIC
|IV
|1
|410
|1 947,08 €
|Supérieur au SMIC
|IV
|2
|420
|1 988,29 €
|Supérieur au SMIC
|IV
|3
|430
|2 029,49 €
|Supérieur au SMIC
|V
|1
|510
|2 127,36 €
|Supérieur au SMIC
|V
|2
|520
|2 240,69 €
|Supérieur au SMIC
|V
|3
|530
|2 359,16 €
|Supérieur au SMIC
|VI
|1
|610
|2 477,63 €
|Supérieur au SMIC
|VI
|2
|620
|2 652,77 €
|Supérieur au SMIC
|VI
|3
|630
|2 910,32 €
|Supérieur au SMIC
|VII
|1
|710
|3 646,91 €
|Supérieur au SMIC
|VII
|2
|720
|3 852,95 €
|Supérieur au SMIC
|VII
|3
|730
|4 017,78 €
|Supérieur au SMIC
⚠️ Attention : lorsque le minimum conventionnel est inférieur au SMIC légal, l'employeur doit verser au minimum le SMIC en vigueur.
La convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers regroupe environ 8 000 entreprises exerçant dans le commerce de fleurs, la vente d'animaux familiers, le toilettage canin ou la garde d'animaux. Elle fixe une grille de salaires minima obligatoire, régulièrement revalorisée par accord de branche.
Quelles entreprises sont concernées par la convention collective Fleuristes ?
La convention collective Fleuristes s'applique aux entreprises de commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais, ainsi qu'aux activités de vente et services des animaux familiers, toilettage, éducation canine, pension et garde d'animaux. Elle couvre environ 8 000 entreprises en France.
Quels codes NAF sont couverts par la convention collective Fleuristes ?
Les activités couvertes par l'IDCC 1978 correspondent à trois codes NAF :
47.76Z : commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
47.89Z : autres commerces de détail sur éventaires et marchés ;
96.09Z : services aux animaux familiers, notamment le toilettage et la garde.
Quelle est la classification professionnelle de la grille de salaires ?
La grille de classification comprend 7 niveaux et 3 échelons chacun, soit 21 positions au total. Les coefficients s'échelonnent de 110, le plus bas, à 730, le plus élevé. Chaque coefficient correspond à un salaire minimum brut mensuel fixé par accord de branche.
Quand la grille de salaire a-t-elle été revalorisée en 2025 ?
La grille de salaire a été revalorisée en deux temps par l'accord du 28 octobre 2024. Une première hausse s'est appliquée le 1er février 2025, dès la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel du 25 janvier 2025. Une seconde revalorisation, plus importante, est entrée en vigueur le 1er mai 2025.
|Niveau
|Échelon
|Coefficient
|Salaire minimum brut mensuel (1er février 2025)
|I
|1
|110
|1 836,00 €
|I
|2
|120
|1 846,20 €
|I
|3
|130
|1 856,40 €
|II
|1
|210
|1 866,60 €
|II
|2
|220
|1 876,80 €
|II
|3
|230
|1 887,00 €
|III
|1
|310
|1 897,20 €
|III
|2
|320
|1 907,40 €
|III
|3
|330
|1 917,60 €
|IV
|1
|410
|1 927,80 €
|IV
|2
|420
|1 968,60 €
|IV
|3
|430
|2 009,40 €
|V
|1
|510
|2 106,30 €
|V
|2
|520
|2 218,50 €
|V
|3
|530
|2 335,80 €
|VI
|1
|610
|2 453,10 €
|VI
|2
|620
|2 626,50 €
|VI
|3
|630
|2 881,50 €
|VII
|1
|710
|3 610,80 €
|VII
|2
|720
|3 814,80 €
|VII
|3
|730
|3 978,00 €
Comment la grille de salaire se compare-t-elle au SMIC ?
Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) mensuel brut était de 1 801,80 € au 1er janvier 2025, puis de 1 867,02 € depuis le 1er juin 2026. À cette date, les coefficients 110 et 120 de la grille conventionnelle sont passés sous ce seuil légal. Dans ce cas, l'employeur doit appliquer le SMIC, plus favorable, plutôt que le minimum conventionnel.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique.
Dernière vérification le 30/07/2026.
Légifrance - Accord du 28 octobre 2024 relatif à la grille de salaires minima conventionnels
Légifrance - Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance
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FAQ - Grille de salaire de la convention collective Fleuristes (IDCC 1978)
Non, le salaire minimum conventionnel de la convention collective Fleuristes est fixé au niveau national et s'applique de façon identique sur tout le territoire. Il ne varie ni selon la région ni selon la taille de l'entreprise, contrairement à certains accords locaux dans d'autres branches.
Oui, le minimum conventionnel constitue un plancher de rémunération, pas un plafond. L'employeur reste libre d'accorder un salaire supérieur, notamment pour tenir compte de l'expérience, des compétences ou de la tension sur le marché de l'emploi.
Oui, le salaire minimum conventionnel s'applique au prorata du temps de travail effectif pour un salarié à temps partiel. Par exemple, un salarié travaillant la moitié de la durée légale perçoit la moitié du minimum correspondant à son coefficient.
Non, le salaire minimum conventionnel constitue un plancher obligatoire que l'employeur doit respecter. Si le SMIC est supérieur au minimum conventionnel, c'est le SMIC qui s'applique comme plancher légal.
Le coefficient du salarié figure obligatoirement sur son bulletin de paie. Il résulte de la classification attribuée par l'employeur en fonction du poste occupé et des missions confiées.