À retenir La convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers correspond à l' IDCC 1978 et couvre environ 8 000 entreprises .

La grille de salaires 2025 comprend 21 positions , réparties en 7 niveaux et 3 échelons , avec des coefficients de 110 à 730 .

Depuis le 1er mai 2025 , le salaire minimum le plus bas de la grille s'élève à 1 854,36 € brut mensuel.

Depuis le 1er juin 2026 , les coefficients 110 et 120 sont passés sous le SMIC , fixé à 1 867,02 € .

L'employeur doit toujours verser au minimum le SMIC légal lorsque le montant conventionnel est inférieur.

Quels sont les salaires minima de la convention collective Fleuristes au 1er mai 2025 ?

Depuis le 1er mai 2025, les salaires minima conventionnels de la convention collective Fleuristes vont de 1 854,36 € à 4 017,78 € brut mensuel, sur une base de 151,67 heures mensuelles. Ces montants résultent de l'article 2 de l'accord du 28 octobre 2024 relatif à la grille de salaires minima conventionnels.

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum brut mensuel Comparaison au SMIC I 1 110 1 854,36 € Inférieur au SMIC (1 867,02 €) I 2 120 1 864,66 € Inférieur au SMIC (1 867,02 €) I 3 130 1 874,96 € Supérieur au SMIC II 1 210 1 885,27 € Supérieur au SMIC II 2 220 1 895,57 € Supérieur au SMIC II 3 230 1 905,87 € Supérieur au SMIC III 1 310 1 916,17 € Supérieur au SMIC III 2 320 1 926,47 € Supérieur au SMIC III 3 330 1 936,78 € Supérieur au SMIC IV 1 410 1 947,08 € Supérieur au SMIC IV 2 420 1 988,29 € Supérieur au SMIC IV 3 430 2 029,49 € Supérieur au SMIC V 1 510 2 127,36 € Supérieur au SMIC V 2 520 2 240,69 € Supérieur au SMIC V 3 530 2 359,16 € Supérieur au SMIC VI 1 610 2 477,63 € Supérieur au SMIC VI 2 620 2 652,77 € Supérieur au SMIC VI 3 630 2 910,32 € Supérieur au SMIC VII 1 710 3 646,91 € Supérieur au SMIC VII 2 720 3 852,95 € Supérieur au SMIC VII 3 730 4 017,78 € Supérieur au SMIC

⚠️ Attention : lorsque le minimum conventionnel est inférieur au SMIC légal, l'employeur doit verser au minimum le SMIC en vigueur.

La convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers regroupe environ 8 000 entreprises exerçant dans le commerce de fleurs, la vente d'animaux familiers, le toilettage canin ou la garde d'animaux. Elle fixe une grille de salaires minima obligatoire, régulièrement revalorisée par accord de branche.

Quelles entreprises sont concernées par la convention collective Fleuristes ?

La convention collective Fleuristes s'applique aux entreprises de commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais, ainsi qu'aux activités de vente et services des animaux familiers, toilettage, éducation canine, pension et garde d'animaux. Elle couvre environ 8 000 entreprises en France.

Quels codes NAF sont couverts par la convention collective Fleuristes ?

Les activités couvertes par l'IDCC 1978 correspondent à trois codes NAF :

47.76Z : commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;

47.89Z : autres commerces de détail sur éventaires et marchés ;

96.09Z : services aux animaux familiers, notamment le toilettage et la garde.

Quelle est la classification professionnelle de la grille de salaires ?

La grille de classification comprend 7 niveaux et 3 échelons chacun, soit 21 positions au total. Les coefficients s'échelonnent de 110, le plus bas, à 730, le plus élevé. Chaque coefficient correspond à un salaire minimum brut mensuel fixé par accord de branche.

Quand la grille de salaire a-t-elle été revalorisée en 2025 ?

La grille de salaire a été revalorisée en deux temps par l'accord du 28 octobre 2024. Une première hausse s'est appliquée le 1er février 2025, dès la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel du 25 janvier 2025. Une seconde revalorisation, plus importante, est entrée en vigueur le 1er mai 2025.

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum brut mensuel (1er février 2025) I 1 110 1 836,00 € I 2 120 1 846,20 € I 3 130 1 856,40 € II 1 210 1 866,60 € II 2 220 1 876,80 € II 3 230 1 887,00 € III 1 310 1 897,20 € III 2 320 1 907,40 € III 3 330 1 917,60 € IV 1 410 1 927,80 € IV 2 420 1 968,60 € IV 3 430 2 009,40 € V 1 510 2 106,30 € V 2 520 2 218,50 € V 3 530 2 335,80 € VI 1 610 2 453,10 € VI 2 620 2 626,50 € VI 3 630 2 881,50 € VII 1 710 3 610,80 € VII 2 720 3 814,80 € VII 3 730 3 978,00 €

Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) mensuel brut était de 1 801,80 € au 1er janvier 2025, puis de 1 867,02 € depuis le 1er juin 2026. À cette date, les coefficients 110 et 120 de la grille conventionnelle sont passés sous ce seuil légal. Dans ce cas, l'employeur doit appliquer le SMIC, plus favorable, plutôt que le minimum conventionnel.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 30/07/2026.