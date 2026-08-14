À retenir Le secteur des fleuristes ne figure pas dans la liste des secteurs autorisés à recourir au CDD d'usage (article D. 1242-1 du Code du travail) : le contrat extra , au sens strict, y est donc impossible.

La convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978) ne contient aucune disposition ouvrant cette possibilité.

Les fleuristes disposent de solutions adaptées aux pics d'activité : le CDD pour accroissement temporaire, le CDD saisonnier ou l'intérim.

Un recours abusif au CDD expose l'employeur à la requalification du contrat en CDI et à des sanctions pénales.

Le salarié en CDD bénéficie des mêmes droits qu'un salarié en CDI : rémunération équivalente, congés payés, période d'essai encadrée.

Vous dirigez une boutique de fleurs, une animalerie ou un salon de toilettage et vous cherchez à renforcer votre équipe pour un pic d'activité ?

La convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978) couvre environ 8 000 entreprises : commerce de détail de fleurs, plantes et engrais, vente et services aux animaux familiers, toilettage et éducation canine, pensions et garde d'animaux. Voici ce que la loi autorise réellement pour le contrat extra.

Qu'est-ce qu'un CDD d'usage ou contrat extra ?

Le CDD d'usage, aussi appelé contrat extra ou CDDU, est un contrat à durée déterminée réservé à certains secteurs d'activité, prévu par l'article L. 1242-2 (3°) du Code du travail. Il permet d'embaucher un salarié pour une tâche précise et temporaire, sans ouvrir droit à l'indemnité de précarité de 10 % versée en fin de CDD classique.

Le recours au CDD d'usage suppose trois conditions cumulatives :

le secteur d'activité doit figurer dans la liste des secteurs autorisés ;

un usage constant dans le secteur doit justifier le non-recours au CDI ;

l'emploi occupé doit être par nature temporaire.

La liste des secteurs autorisés est fixée par l'article D. 1242-1 du Code du travail. Pour approfondir les conditions applicables à ce type de contrat, consultez notre fiche sur le CDD d'usage.

⚠️ Attention : le secteur du commerce de détail de fleurs, plantes et animaux familiers ne figure pas dans la liste des secteurs autorisés par l'article D. 1242-1 du Code du travail. Un fleuriste ne peut donc pas embaucher un salarié en contrat extra au sens strict du terme.

Le secteur des fleuristes est-il autorisé à recourir au CDD d'usage ?

Le secteur des fleuristes n'est pas autorisé à recourir au CDD d'usage : il ne figure pas dans la liste limitative fixée par l'article D. 1242-1 du Code du travail, mise à jour au 21 juin 2025 avec dix-sept secteurs éligibles, comme l'hôtellerie-restauration, les spectacles ou le sport professionnel.

La convention collective Fleuristes (IDCC 1978), dans son article 3.1, rappelle l'attachement des partenaires sociaux au CDI à temps plein comme contrat de droit commun.

Une convention collective peut-elle ouvrir le recours au CDD d'usage ?

Oui, une convention collective peut théoriquement ouvrir le recours au CDD d'usage : l'article L. 1242-2 (3°) du Code du travail permet à un accord de branche étendu d'autoriser ce contrat dans un secteur non listé par décret. La convention collective des fleuristes ne contient toutefois aucune disposition en ce sens.

CDD d’usage CDD de droit commun Secteurs autorisés Liste limitative (art. D. 1242-1) Tous les secteurs Motif de recours Usage constant du secteur Accroissement temporaire, remplacement, saisonnier Durée Quelques heures à plusieurs jours Jusqu’à 18 mois Indemnité de précarité (10 %) Non due sauf accord collectif Due en fin de contrat Délai de carence Non applicable Obligatoire Applicable chez les fleuristes Non Oui

Quelles alternatives au contrat extra pour les fleuristes ?

Trois solutions permettent de faire face aux pics d'activité sans recourir au contrat extra : le CDD pour accroissement temporaire d'activité, le CDD saisonnier et l'intérim.

le CDD pour accroissement temporaire d'activité : le motif le plus utilisé par les fleuristes, avec une durée limitée à 18 mois renouvellements compris ;

le CDD saisonnier : une option pertinente pour une activité aux variations récurrentes et prévisibles chaque année, sans indemnité de précarité ni délai de carence, dans la limite légale de 8 mois sauf disposition conventionnelle spécifique ;

l'intérim : une solution pour répondre à un besoin immédiat sans gérer directement l'embauche administrative. Le contrat intérimaire précise les règles applicables à cette relation de travail.

💡 Bon à savoir : pour la Toussaint ou la fête des Mères, vous pouvez mobiliser le motif d'accroissement temporaire d'activité ou le motif saisonnier selon la situation. Le choix du motif a un impact direct sur l'indemnité de précarité et le délai de carence entre deux contrats.

Quelles sont les mentions obligatoires du CDD dans la convention collective fleuriste ?

Le contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, conformément à l'article 3.1 de la convention collective et à l'article L. 1242-13 du Code du travail. Il doit comporter plusieurs mentions obligatoires :

le motif précis du recours au CDD ;

le nom et la qualification du salarié remplacé, le cas échéant ;

la date de début et la durée du contrat, ou la date de fin prévue ;

le poste de travail, la classification et le coefficient correspondant ;

la durée de la période d'essai, si elle est prévue ;

la rémunération et ses composantes ;

le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.

Quels sont les droits du salarié en CDD dans la branche des fleuristes ?

Le salarié en CDD bénéficie des mêmes droits que le salarié en CDI dans la branche des fleuristes, avec quelques règles spécifiques à la durée du contrat.

égalité de traitement : la rémunération est au moins égale à celle d'un salarié en CDI occupant un poste équivalent ;

période d'essai : elle se calcule à raison d'un jour par semaine de contrat, dans la limite de deux semaines pour un CDD de six mois ou moins ;

indemnité de fin de contrat : elle correspond à 10 % de la rémunération brute totale, sauf pour les CDD d'usage et saisonniers qui en sont exonérés ;

congés payés : ils s'acquièrent selon les mêmes règles que pour les salariés en CDI. Les spécificités du calcul des congés payés en CDD doivent notamment être prises en compte à la fin du contrat.

Type de CDD Motif Durée maximale Indemnité de précarité Délai de carence Accroissement temporaire Pic ponctuel d’activité 18 mois Oui (10 %) Oui Saisonnier Variations récurrentes et prévisibles 8 mois (sauf disposition conventionnelle) Non Non Remplacement Absence d’un salarié Retour du salarié remplacé Oui (10 %) Oui Intérim Besoin urgent et temporaire 18 mois Oui (10 %) Oui

Quels risques en cas de recours abusif au CDD chez les fleuristes ?

Un employeur qui conclut un CDD d'usage alors que le secteur ne l'autorise pas s'expose à la requalification du contrat de travail en CDI. L'article L. 1248-1 du Code du travail prévoit une amende de 3 750 euros, portée à 7 500 euros et six mois d'emprisonnement en cas de récidive.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.