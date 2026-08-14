À retenir La convention collective Fleuriste et animaux (IDCC 1978) accorde des congés exceptionnels rémunérés pour les principaux événements familiaux.

Le mariage ou le Pacs du salarié ouvre droit à 5 jours ouvrés, contre 4 jours minimum prévus par la loi.

Aucune condition d'ancienneté n'est requise : les salariés en CDD ou en période d'essai bénéficient des mêmes droits.

Les jours sont décomptés en jours ouvrés et intégralement rémunérés.

Un jour supplémentaire est accordé lorsque l'événement a lieu à 500 km ou plus du domicile du salarié.

Quels congés exceptionnels prévoit la convention collective Fleuriste et animaux ?

La convention collective Fleuriste et animaux (IDCC 1978) prévoit une quinzaine de congés exceptionnels pour événements familiaux, détaillés dans le tableau ci-dessous. Chaque ligne compare la durée fixée par la convention collective à celle du Code du travail, et indique la durée réellement applicable, la plus favorable des deux s'imposant.

Événement Durée CCN Durée légale Durée applicable Mariage ou Pacs du salarié 5 j 4 j 5 j (CCN) Mariage d’un enfant 1 j 1 j 1 j Naissance ou adoption 3 j 3 j 3 j Décès du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin 4 j 3 j 4 j (CCN) Décès du père ou de la mère 3 j 3 j 3 j Décès d’un beau-parent 3 j 3 j 3 j Décès d’un frère ou d’une sœur 3 j 3 j 3 j Décès d’un enfant de 25 ans ou plus 5 j 12 j 12 j (loi) Décès d’un enfant de moins de 25 ans 7 j 14 j 14 j (loi) Congé de deuil (enfant de moins de 25 ans) — 8 j 8 j (loi, cumulable) Décès d’un grand-parent 1 j — 1 j (CCN) Annonce d’un handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique chez un enfant 2 j 5 j 5 j (loi) Hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans 1 j/an/enfant — 1 j (CCN) Déménagement 1 j/2 ans — 1 j (CCN) Délai de route (événement à 500 km ou plus) +1 j — +1 j (CCN)

Qu'est-ce qu'un congé exceptionnel dans cette convention ?

Un congé exceptionnel est une absence autorisée et rémunérée accordée par l'employeur lors d'un événement familial marquant, comme un mariage, une naissance ou un décès.

L'article 7.5 de la convention collective Fleuriste et animaux, issu de l'avenant du 14 octobre 2020, encadre ces absences pour l'ensemble des salariés du secteur, qu'il s'agisse de fleuristes, de toiletteurs ou de professionnels de la vente d'animaux. Ces jours s'ajoutent aux congés payés et sont intégralement rémunérés.

Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un congé exceptionnel ?

Bénéficier d'un congé exceptionnel ne nécessite aucune condition d'ancienneté : tout salarié, y compris en période d'essai ou en contrat à durée déterminée (CDD), y a droit dès la survenue de l'événement.

Un justificatif conforme (acte de mariage, certificat de naissance, acte de décès...) doit être transmis à l'employeur. Dès lors que ce justificatif est fourni, l'employeur ne peut pas refuser le congé.

Les jours de congé exceptionnel se décomptent en jours ouvrés, c'est-à-dire du lundi au vendredi, hors jours fériés. La rémunération est maintenue intégralement pendant toute la durée de l'absence, comme si le salarié avait travaillé.

👉 À noter : un jour supplémentaire est accordé lorsque l'événement a lieu à 500 kilomètres ou plus du domicile habituel du salarié, pour couvrir le temps de trajet aller-retour.

Le congé exceptionnel est-il cumulable avec les congés payés ?

Oui, le congé exceptionnel se cumule avec les congés payés : les deux types d'absence s'additionnent sans se substituer l'un à l'autre. Si un événement familial survient pendant une période de congés payés, le décompte des congés payés est suspendu le temps du congé exceptionnel.

La convention prévoit également un jour de congé en cas de déménagement. Ce droit, qui n'est pas systématiquement prévu par la loi, fait l'objet de règles spécifiques concernant le congé déménagement.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.