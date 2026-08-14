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Congés exceptionnels – Convention collective Fleuriste et animaux (IDCC 1978)
Quels sont les congés exceptionnels prévus par la convention collective Fleuriste et animaux ?
Tableau complet des durées, conditions d'obtention et comparaison avec le Code du travail pour les salariés relevant de l'IDCC 1978.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 8 000 entreprises
Champ d'application
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais, Vente et services des animaux familiers, Toilettage et éducation canine, Pensions et garde d'animaux
À retenir
La convention collective Fleuriste et animaux (IDCC 1978) accorde des congés exceptionnels rémunérés pour les principaux événements familiaux.
Le mariage ou le Pacs du salarié ouvre droit à 5 jours ouvrés, contre 4 jours minimum prévus par la loi.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise : les salariés en CDD ou en période d'essai bénéficient des mêmes droits.
Les jours sont décomptés en jours ouvrés et intégralement rémunérés.
Un jour supplémentaire est accordé lorsque l'événement a lieu à 500 km ou plus du domicile du salarié.
Quels congés exceptionnels prévoit la convention collective Fleuriste et animaux ?
La convention collective Fleuriste et animaux (IDCC 1978) prévoit une quinzaine de congés exceptionnels pour événements familiaux, détaillés dans le tableau ci-dessous. Chaque ligne compare la durée fixée par la convention collective à celle du Code du travail, et indique la durée réellement applicable, la plus favorable des deux s'imposant.
|Événement
|Durée CCN
|Durée légale
|Durée applicable
|Mariage ou Pacs du salarié
|5 j
|4 j
|5 j (CCN)
|Mariage d’un enfant
|1 j
|1 j
|1 j
|Naissance ou adoption
|3 j
|3 j
|3 j
|Décès du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin
|4 j
|3 j
|4 j (CCN)
|Décès du père ou de la mère
|3 j
|3 j
|3 j
|Décès d’un beau-parent
|3 j
|3 j
|3 j
|Décès d’un frère ou d’une sœur
|3 j
|3 j
|3 j
|Décès d’un enfant de 25 ans ou plus
|5 j
|12 j
|12 j (loi)
|Décès d’un enfant de moins de 25 ans
|7 j
|14 j
|14 j (loi)
|Congé de deuil (enfant de moins de 25 ans)
|—
|8 j
|8 j (loi, cumulable)
|Décès d’un grand-parent
|1 j
|—
|1 j (CCN)
|Annonce d’un handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique chez un enfant
|2 j
|5 j
|5 j (loi)
|Hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans
|1 j/an/enfant
|—
|1 j (CCN)
|Déménagement
|1 j/2 ans
|—
|1 j (CCN)
|Délai de route (événement à 500 km ou plus)
|+1 j
|—
|+1 j (CCN)
Qu'est-ce qu'un congé exceptionnel dans cette convention ?
Un congé exceptionnel est une absence autorisée et rémunérée accordée par l'employeur lors d'un événement familial marquant, comme un mariage, une naissance ou un décès.
L'article 7.5 de la convention collective Fleuriste et animaux, issu de l'avenant du 14 octobre 2020, encadre ces absences pour l'ensemble des salariés du secteur, qu'il s'agisse de fleuristes, de toiletteurs ou de professionnels de la vente d'animaux. Ces jours s'ajoutent aux congés payés et sont intégralement rémunérés.
Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un congé exceptionnel ?
Bénéficier d'un congé exceptionnel ne nécessite aucune condition d'ancienneté : tout salarié, y compris en période d'essai ou en contrat à durée déterminée (CDD), y a droit dès la survenue de l'événement.
Un justificatif conforme (acte de mariage, certificat de naissance, acte de décès...) doit être transmis à l'employeur. Dès lors que ce justificatif est fourni, l'employeur ne peut pas refuser le congé.
Comment sont décomptés les jours de congé exceptionnel ?
Les jours de congé exceptionnel se décomptent en jours ouvrés, c'est-à-dire du lundi au vendredi, hors jours fériés. La rémunération est maintenue intégralement pendant toute la durée de l'absence, comme si le salarié avait travaillé.
👉 À noter : un jour supplémentaire est accordé lorsque l'événement a lieu à 500 kilomètres ou plus du domicile habituel du salarié, pour couvrir le temps de trajet aller-retour.
Le congé exceptionnel est-il cumulable avec les congés payés ?
Oui, le congé exceptionnel se cumule avec les congés payés : les deux types d'absence s'additionnent sans se substituer l'un à l'autre. Si un événement familial survient pendant une période de congés payés, le décompte des congés payés est suspendu le temps du congé exceptionnel.
La convention prévoit également un jour de congé en cas de déménagement. Ce droit, qui n'est pas systématiquement prévu par la loi, fait l'objet de règles spécifiques concernant le congé déménagement.
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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.
Légifrance — Article 7.5, avenant du 14 octobre 2020, CCN IDCC 1978 — consulté le 05/08/2026
Code du travail — Article L3142-4 — consulté le 05/08/2026
Code du travail — Article L3142-1-1 (congé de deuil) — consulté le 05/08/2026
FAQ - Congés exceptionnels CCN Fleuristes (IDCC 1978)
Le congé exceptionnel doit être pris au moment de l'événement pour ouvrir droit à indemnisation. Si le salarié n'utilise pas ces jours de son propre fait, il ne peut pas en réclamer le paiement en plus de son salaire habituel. Mieux vaut donc poser ces jours dès que possible après l'événement.
Le congé mariage ou le Pacs du salarié ouvre droit à 5 jours ouvrés de congé exceptionnel dans la convention collective Fleuriste et animaux. Ce dispositif est plus favorable que le minimum légal, fixé à 4 jours par le Code du travail.
Non, le Code du travail ne prévoit aucun congé exceptionnel pour le décès d'un grand-parent. Ce droit est accordé exclusivement par la convention collective Fleuriste et animaux, qui octroie 1 jour ouvré à ce titre. Les règles générales applicables au congé pour décès peuvent toutefois servir de référence pour les autres situations prévues par la loi.
Oui, un jour supplémentaire s'ajoute à la durée du congé exceptionnel lorsque l'événement se déroule à 500 kilomètres ou plus du domicile habituel du salarié. Ce jour de délai de route couvre l'aller-retour et s'applique quel que soit l'événement familial concerné (mariage, décès, naissance...).