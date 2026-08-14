À retenir Vous cumulez 30 jours ouvrables de congés payés par an, soit 2,5 jours par mois de travail effectif.

Vos congés pour événements familiaux se calculent en jours ouvrés , sans condition d'ancienneté.

Vous bénéficiez de 7 jours fériés chômés et payés par an, choisis par votre employeur en début d'année.

Le mariage ou le Pacs du salarié ouvre droit à 5 jours ouvrés , contre 4 jours pour le décès du conjoint.

Votre employeur retient toujours le calcul le plus favorable entre le 1/10e et le maintien de salaire pour votre indemnité de congés payés.

Vous travaillez dans la vente de fleurs, de plantes ou dans les services aux animaux familiers ? La convention collective fleuristes (IDCC 1978) fixe des règles de congés plus avantageuses que le Code du travail sur plusieurs points, notamment pour les congés liés aux événements familiaux. Voici ce que vous devez retenir, que vous soyez employeur ou salarié.

Combien de jours de congés payés prévoit la convention collective fleuristes ?

Vous acquérez 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an pour une période complète. La période de référence court du 1er juin au 31 mai.

Si vous travaillez à temps partiel, vous bénéficiez du même nombre de jours qu'un salarié à temps complet. Seule votre indemnité de congés payés varie selon votre temps de travail.

👉 À noter : l'acquisition de vos congés payés ne dépend d'aucune condition d'ancienneté dans cette convention collective.

Quelles absences comptent pour l'acquisition de vos congés payés ?

La convention collective assimile plusieurs absences à du travail effectif pour le calcul de vos congés payés : vos congés payés de l'année précédente, vos congés de maternité, de paternité et d'adoption, vos absences pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'un an, vos congés pour événements familiaux et vos périodes de formation.

Elle n'assimile en revanche pas vos absences pour maladie non professionnelle à du travail effectif pour ce calcul.

Quand pouvez-vous prendre vos congés payés ?

Vous pouvez prendre votre congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre, période légale de référence. Vous avez droit à au moins 12 jours ouvrables consécutifs pendant cette période.

⚠️ Attention : le secteur des fleuristes connaît des pics d'activité lors de la Saint-Valentin, de la Fête des Mères et de la Toussaint. Votre employeur peut limiter la prise de congés autour de ces dates, tout en respectant votre droit aux 12 jours consécutifs.

Que se passe-t-il si vous fractionnez vos congés payés ?

Le fractionnement de vos congés hors période légale vous donne droit à des jours supplémentaires : 1 jour pour 3 à 5 jours pris hors période légale, 2 jours pour 6 jours ou plus. Cette branche n'applique aucune règle dérogatoire.

Vous pouvez renoncer à ces jours supplémentaires, à condition de le faire par un accord individuel écrit avec votre employeur.

Combien de jours fériés sont chômés et payés dans la convention collective fleuristes ?

Vous bénéficiez de 7 jours fériés chômés et payés par an, parmi les 11 jours fériés légaux, lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé. Votre employeur fixe ces 7 jours en début d'année, au choix et par roulement.

Si vous travaillez l'un de ces 7 jours fériés choisis, votre employeur vous doit soit une journée de congé compensatoire dans les 15 jours qui précèdent ou suivent, soit une majoration de salaire de 100 %.

Quels congés avez-vous droit en cas d'événement familial ?

La convention collective fleuristes prévoit des congés exceptionnels en jours ouvrés, sans condition d'ancienneté, plus favorables que le Code du travail sur plusieurs points. L'article 7.5, actualisé par l'avenant du 14 octobre 2020, fixe ces droits.

Événement Durée du congé Mariage ou Pacs du salarié 5 jours ouvrés Mariage d’un enfant 1 jour ouvré Naissance ou adoption 3 jours ouvrés Décès d’un enfant 5 jours ouvrés (7 jours si l’enfant a moins de 25 ans) Congé de deuil (enfant de moins de 25 ans) + 8 jours (article L3142-1-1 du Code du travail) Décès du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin 4 jours ouvrés Décès du père ou de la mère 3 jours ouvrés Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrés Décès d’un beau-parent 3 jours ouvrés Décès d’un grand-parent 1 jour ouvré Annonce d’un handicap chez un enfant 2 jours ouvrés Hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans 1 jour par an et par enfant Déménagement 1 jour, une fois tous les 2 ans Délai de route (événement à 500 km et plus) + 1 jour supplémentaire

💡 Bon à savoir : vous prenez ces congés au moment de l'événement et vous touchez le salaire que vous auriez perçu en travaillant.

Votre employeur calcule votre indemnité de congés payés selon la méthode la plus favorable pour vous : un dixième de votre rémunération brute totale perçue pendant la période de référence, ou le maintien de votre salaire habituel. Il compare les deux résultats et vous applique le montant le plus élevé.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 30/07/2026.