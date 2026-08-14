À retenir L' apprentissage dans la convention collective fleuriste et animaux suit le droit commun du Code du travail, sans dérogation spécifique à la branche.

La rémunération des apprentis varie selon l'âge et l'année de formation, calculée en pourcentage du SMIC (1 867,02 € depuis le 1er juin 2026).

Le contrat de professionnalisation s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, avec au moins 150 heures de formation.

La branche propose plusieurs CQP (Assistant fleuriste, Vendeur en animalerie, Assistant toiletteur, Animalier-gardien d'animaux) financés par l' OPCO EP .

Les apprentis mineurs bénéficient de protections spécifiques : durée de travail limitée, repos renforcé, interdiction du travail de nuit.

Les entreprises relevant de la convention collective fleuriste et animaux (commerce de fleurs, vente et services des animaux familiers) recrutent des alternants via deux dispositifs : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le cadre légal reste celui du Code du travail, complété par les certificats de qualification professionnelle propres à la branche et le financement de l'OPCO EP.

Élément Détail Nombre d’entreprises concernées Environ 8 000 entreprises Champ d’application Commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais ; vente et services des animaux familiers ; toilettage et éducation canine ; pensions et garde d’animaux

Quel cadre légal s'applique à l'apprentissage dans cette convention collective ?

L'apprentissage dans la convention collective fleuriste et animaux est régi par les articles L. 6211-1 et suivants du Code du travail, sans régime dérogatoire propre à la branche. Le contrat d'apprentissage concerne les jeunes de 16 à 29 ans révolus, sans limite d'âge pour les travailleurs en situation de handicap.

Les diplômes préparés en apprentissage dans le secteur sont le CAP Fleuriste, le BP Fleuriste, le BM Fleuriste, le Bac pro Technicien conseil-vente en animalerie et le BTS MCO.

Quelle est la rémunération minimale des apprentis en 2026 ?

La rémunération des apprentis est calculée en pourcentage du SMIC brut mensuel, fixé à 1 867,02 € depuis le 1er juin 2026.

Élément < 18 ans 18-20 ans 21-25 ans ≥ 26 ans 1re année 27 % – 504 € 43 % – 803 € 53 % – 990 € 100 % 2e année 39 % – 728 € 51 % – 952 € 61 % – 1 139 € 100 % 3e année 55 % – 1 027 € 67 % – 1 251 € 78 % – 1 456 € 100 %

Qui peut bénéficier d'un contrat de professionnalisation dans ce secteur ?

Le contrat de professionnalisation s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. La formation représente 15 % à 25 % de la durée du contrat, avec un minimum de 150 heures.

Quels CQP propose la convention collective fleuriste et animaux ?

La branche a créé plusieurs certificats de qualification professionnelle (CQP) reconnus par la convention collective :

CQP Assistant fleuriste

CQP Vendeur en animalerie

CQP Assistant toiletteur

CQP Animalier-gardien d'animaux

Le CESAM Junior est une certification tierce reconnue dans la grille de classification de la branche, mais il ne s'agit pas d'un CQP créé par la convention collective.

Quel est le rôle de l'OPCO EP pour les entreprises de la branche ?

Un OPCO est chargé d'accompagner les entreprises dans le financement et la mise en œuvre des formations en alternance.

L'OPCO EP finance les contrats d'apprentissage et de professionnalisation des entreprises de la convention collective fleuriste et animaux. Il accompagne notamment les TPE, qui représentent 98 % de la branche, et soutient le recrutement d'alternants.

Les entreprises peuvent également bénéficier de l'aide à l'embauche d'un apprenti versée par l'État, sous réserve de respecter les conditions applicables au moment de la signature du contrat.

Quelle est la durée de travail autorisée pour les apprentis ?

La durée de travail des apprentis est fixée à 35 heures par semaine, comme pour les autres salariés de la branche. Les apprentis mineurs bénéficient de règles renforcées : maximum 8 heures de travail par jour, repos quotidien de 12 heures, 2 jours de repos consécutifs, et interdiction du travail de nuit.

Quelles sont les obligations du maître d'apprentissage ?

Le maître d'apprentissage doit être titulaire d'un diplôme de même niveau que celui préparé par l'apprenti, complété d'un an d'expérience professionnelle, ou justifier de deux ans d'expérience dans l'activité concernée. Un maître d'apprentissage ne peut accompagner que 2 apprentis simultanément, plus un apprenti redoublant.

L'accompagnement d'un apprenti peut, dans certaines situations, donner lieu à une prime de tutorat, selon les règles applicables dans l'entreprise ou la branche.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Ces éléments concernent les entreprises relevant de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978). En cas de doute, consultez un expert en droit social ou les textes officiels sur Légifrance.Dernière vérification le 2026-08-05.