À retenir La grille de classification compte 7 niveaux et 21 positions , avec des coefficients allant de 110 à 730.

La grille des salaires minima a été revalorisée par l' accord du 28 octobre 2024 , applicable depuis le 1ᵉʳ mai 2025.

La prime d'ancienneté est obligatoire dès 3 ans de présence, de 3 % à 15 % du minimum conventionnel.

Les heures supplémentaires sont majorées de 12,5 % à 50 % selon l'effectif de l'entreprise et le nombre d'heures.

Le salaire net représente environ 78 % du brut pour un salarié non-cadre.

Quelle est la grille des salaires minima dans la convention collective fleuristes ?

La convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978) fixe un salaire minimum brut pour chacune des 21 positions de sa grille de classification. Ces montants sont en vigueur depuis le 1ᵉʳ mai 2025, suite à l'accord du 28 octobre 2024.

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum brut mensuel (depuis le 01/05/2025) I 1 110 1 854,36 € I 2 120 1 864,66 € I 3 130 1 874,96 € II 1 210 1 885,27 € II 2 220 1 895,57 € II 3 230 1 905,87 € III 1 310 1 916,17 € III 2 320 1 926,47 € III 3 330 1 936,78 € IV 1 410 1 947,08 € IV 2 420 1 988,29 € IV 3 430 2 029,49 € V 1 510 2 127,36 € V 2 520 2 240,69 € V 3 530 2 359,16 € VI 1 610 2 477,63 € VI 2 620 2 652,77 € VI 3 630 2 910,32 € VII 1 710 3 646,91 € VII 2 720 3 852,95 € VII 3 730 4 017,78 €

👉 À noter : depuis la revalorisation du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) au 1ᵉʳ juin 2026 (1 867,02 €), les coefficients 110 et 120 tombent sous ce seuil. Le SMIC s'applique alors comme plancher pour ces deux positions.

Calculer le salaire d'un salarié fleuriste demande de croiser plusieurs éléments : le coefficient de classification, l'ancienneté et les éventuelles heures supplémentaires. Cette convention collective s'applique à environ 8 000 entreprises, du commerce de détail de fleurs et plantes à la vente et aux services aux animaux familiers.

Le coefficient d'un salarié fleuriste dépend de son niveau de qualification et de son échelon. La grille comprend 7 niveaux (I à VII), chacun divisé en 3 échelons, soit 21 positions au total, avec des coefficients allant de 110 à 730.

Le classement d'un salarié dans un niveau et un échelon repose sur plusieurs critères concrets :

son degré d' autonomie dans l'exécution des tâches ;

son niveau de technicité et de compétence sur les activités de la branche ;

son niveau de responsabilité, notamment s'il encadre une équipe.

Qui a droit à la prime d'ancienneté dans la convention collective fleuristes ?

Tout salarié fleuriste a droit à la prime d'ancienneté dès 3 ans de présence effective dans l'entreprise. Elle progresse ensuite par palier tous les 3 ans, jusqu'à 15 ans.

Le taux de la prime dépend de l'ancienneté du salarié :

3 ans : 3 % du minimum conventionnel ;

6 ans : 6 % du minimum conventionnel ;

9 ans : 9 % du minimum conventionnel ;

12 ans : 12 % du minimum conventionnel ;

15 ans et plus : 15 % du minimum conventionnel.

💡 Bon à savoir : la prime d'ancienneté se calcule sur le minimum conventionnel du coefficient, jamais sur le salaire réel du salarié. Elle apparaît en ligne distincte sur le bulletin de paie.

Quel est le taux de majoration des heures supplémentaires dans la convention collective fleuristes ?

Le taux de majoration des heures supplémentaires varie selon l'effectif de l'entreprise et le nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Quelle majoration pour les entreprises de 20 salariés ou moins ?

Dans les entreprises de 20 salariés ou moins, la majoration progresse par palier de 4 heures. Elle s'applique ainsi :

12,5 % pour les 4 premières heures supplémentaires (de la 36ᵉ à la 39ᵉ heure) ;

25 % pour les 4 heures suivantes (de la 40ᵉ à la 43ᵉ heure) ;

50 % pour toutes les heures effectuées au-delà de la 43ᵉ heure.

Prenons l'exemple d'un salarié qui effectue 42 heures dans une boutique de 8 salariés. Ses 4 premières heures supplémentaires (36ᵉ à 39ᵉ) sont majorées de 12,5 %, et ses 3 heures suivantes (40ᵉ à 42ᵉ) de 25 %. Ce mode de calcul, plus favorable qu'ailleurs, tient compte de la taille réduite des structures du secteur.

Quelle majoration pour les entreprises de plus de 20 salariés ?

Dans les entreprises de plus de 20 salariés, la majoration est plus simple à retenir :

25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ᵉ à la 43ᵉ heure) ;

50 % pour toutes les heures effectuées au-delà de la 43ᵉ heure.

Ce barème correspond aux taux légaux de droit commun. Un accord d'entreprise peut toutefois prévoir des dispositions différentes, à condition qu'elles restent plus favorables au salarié.

Le travail de nuit, effectué entre 21 heures et 7 heures du matin, donne droit à une majoration de salaire de 100 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Pour les jours fériés, la convention distingue deux cas :

parmi les 11 jours fériés légaux, 7 jours ainsi que le 1ᵉʳ mai sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé ;

si le salarié travaille l'un de ces jours, il bénéficie d'une majoration de salaire de 100 % ou d'un repos compensateur, selon le choix de l'employeur.

Les heures supplémentaires ouvrent aussi droit à une contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent annuel de 180 heures (réduit à 130 heures en cas de modulation) : 50 % par heure dans les entreprises de 20 salariés ou moins, et 100 % au-delà.

Le salaire net représente environ 78 % du salaire brut pour un salarié non-cadre de la convention fleuristes, soit environ 22 % de cotisations salariales. Ce secteur applique certaines cotisations spécifiques à la branche, en plus des cotisations de droit commun.

Parmi ces cotisations spécifiques :

la prévoyance non-cadre, dont la part salariale s'élève à 0,297 % du salaire ;

la mutuelle d'entreprise, dont la part salariale ne peut pas dépasser 50 % de la cotisation globale, l'employeur prenant en charge le reste.

Coefficient Salaire minimum brut Salaire net estimé (≈ 78 %) 110 1 867,02 € (SMIC) ≈ 1 456 € 310 1 916,17 € ≈ 1 495 € 520 2 240,69 € ≈ 1 748 € 730 4 017,78 € ≈ 3 134 €

⚠️ Attention : ce ratio de 78 % reste une estimation. Le montant net réel dépend du taux de cotisation retraite complémentaire de l'entreprise, de la mutuelle choisie et d'éventuels autres avantages ou prélèvements propres au salarié.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 29/07/2026.