À retenir La convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978) ne prévoit aucune indemnité de repas spécifique.

Ce sont les barèmes URSSAF 2026 qui s'appliquent par défaut.

Le repas pris sur le lieu de travail est indemnisé jusqu'à 7,50 € , contre 10,40 € hors des locaux et 21,40 € au restaurant.

La part patronale exonérée des titres-restaurant plafonne à 7,32 € .

L'avantage en nature repas est évalué forfaitairement à 5,50 € par repas.

Vous employez des salariés dans une fleuristerie ou une boutique d'animaux familiers ? La question du repas pris en dehors du domicile revient souvent, notamment lors des livraisons ou des installations événementielles. Voici les règles applicables, entre barèmes URSSAF et solutions à mettre en place dans l'entreprise.

Quels sont les montants des indemnités de repas applicables en 2026 ?

La convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978) ne fixe aucun montant propre pour les repas. Les salariés concernés relèvent donc des barèmes URSSAF 2026 et des règles applicables aux frais professionnels. Ces plafonds distinguent le repas pris sur le lieu de travail, hors des locaux, ou au restaurant.

Dispositif Montant 2026 Conditions Repas sur le lieu de travail 7,50 €/repas Salarié contraint par des horaires décalés ou un travail posté Repas hors des locaux (sans restaurant) 10,40 €/repas Déplacement professionnel sans obligation de restaurant Repas au restaurant 21,40 €/repas Déplacement professionnel avec contrainte de restaurant Part patronale des titres-restaurant 7,32 €/titre Exonération dans la limite de 50 à 60 % de la valeur faciale Avantage en nature repas 5,50 €/repas Repas fourni directement par l’employeur

Au-delà de ces montants, la part excédentaire de l'indemnité est réintégrée dans l'assiette de cotisations sociales. Les règles spécifiques de la convention concernant les cotisations doivent également être prises en compte lors de l'établissement de la paie.

Mettre en place une indemnisation repas passe par un accord d'entreprise, une décision unilatérale de l'employeur ou un usage, en l'absence de disposition conventionnelle. Les titres-restaurant restent la solution la plus fréquente dans les petites structures, faciles à administrer sans justificatif individuel.

Le choix du dispositif dépend surtout du profil des salariés concernés :

les titres-restaurant conviennent aux vendeurs sédentaires en boutique ;

la prime de panier s'adresse aux salariés en livraison ou en installation événementielle ;

l'avantage en nature repas s'applique quand l'employeur fournit directement le repas.

L'employeur peut notamment s'appuyer sur les règles relatives à l'avantage en nature pour traiter un repas fourni directement au salarié.

Ce choix reste réversible et peut évoluer selon l'organisation de l'entreprise et la durée du travail des salariés concernés.

Quand la prime de panier est-elle due pour un salarié fleuriste ?

La prime de panier est due lorsque le salarié ne peut ni regagner son domicile ni se restaurer sur son lieu de travail habituel en raison de ses conditions d'exercice. Aucune durée minimale de travail n'est fixée par la réglementation générale, contrairement à une idée reçue.

⚠️ Attention : la mention d'une durée de travail minimale de 5 ou 6 heures pour ouvrir droit à la prime de panier ne repose sur aucun texte légal général applicable à tous les secteurs.Ce cas de figure concerne surtout les fleuristes en tournée de livraison, lors de mariages, de funérailles ou d'événements qui les éloignent de la boutique au moment du repas. L'employeur doit pouvoir justifier la contrainte réelle en cas de contrôle URSSAF.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.