À retenir La durée légale du travail est de 35 heures par semaine et 1 645 heures par an pour un salarié à temps plein ayant des droits complets à congés payés.

La durée quotidienne maximale est de 10 heures (12 heures à titre exceptionnel), la durée hebdomadaire maximale de 48 heures (44 heures en moyenne sur 12 semaines).

Une pause de 30 minutes est obligatoire dès que le temps de travail dépasse 6 heures consécutives.

Le repos quotidien est de 11 heures (réductible à 9 heures à titre exceptionnel) et le repos hebdomadaire d'1,5 jour consécutif minimum.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 180 heures, réduit à 130 heures en cas de modulation.

Quel est le taux de majoration des heures supplémentaires dans la convention collective fleuristes ?

Le taux de majoration des heures supplémentaires dépend du nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et, pour les 4 premières heures, de la taille de l'entreprise. Le tableau ci-dessous récapitule les taux applicables :

Heures supplémentaires Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus 36ᵉ à 39ᵉ heure 12,5 % 25 % 40ᵉ à 43ᵉ heure 25 % 25 % 44ᵉ heure et au-delà 50 % 50 % Travail un jour férié 100 % 100 % Travail de nuit (21h-7h) 100 % 100 %

La convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978, brochure 3010) couvre environ 8 000 entreprises. Son champ d'application regroupe le commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais, la vente et les services des animaux familiers, le toilettage et l'éducation canine, ainsi que les pensions et la garde d'animaux. Elle fixe des règles précises sur la durée du travail, applicables aux employeurs et aux salariés du secteur.

Quelle est la durée légale du travail dans la convention collective fleuristes ?

La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine et 1 645 heures par an pour un salarié disposant de droits complets à congés payés. Cette durée annuelle sert de référence pour le calcul des heures supplémentaires et de la modulation.

👉 À noter : pour un salarié à temps partiel dont l'horaire de référence est de 35 heures par semaine, la durée annuelle de travail est fixée à moins de 1 000 heures.

Quelle est la durée maximale de travail par jour et par semaine ?

La durée maximale de travail est de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine, avec une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Ces plafonds protègent le salarié contre une charge de travail excessive, même en période de forte activité.

La durée journalière peut être portée à 12 heures à titre exceptionnel, lorsqu'une commande de confection florale est passée pour le lendemain moins de 2 heures avant le départ du salarié. Cette dérogation reste ponctuelle et ne peut pas devenir la norme.

Quelle est la durée de la pause obligatoire pour les salariés fleuristes ?

Une pause de 30 minutes minimum, temps de repas compris, est obligatoire dès que le temps de travail dépasse 6 heures consécutives. Le salarié peut y renoncer uniquement sur sa propre demande expresse.

Quelle est la durée du repos quotidien et hebdomadaire dans la convention collective fleuristes ?

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Il peut être réduit à 9 heures à titre exceptionnel, à condition que le salarié bénéficie en compensation d'un repos supplémentaire de 2 heures le lendemain.

Le repos hebdomadaire doit correspondre à 1,5 jour consécutif minimum. Cette règle s'ajoute au repos hebdomadaire minimal prévu par le code du travail et s'applique à tous les salariés du secteur.

Un salarié fleuriste peut-il travailler le dimanche ?

Oui, un salarié fleuriste peut travailler le dimanche, dans le cadre d'un roulement organisé par l'employeur. En contrepartie, il bénéficie de 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche, accordés toutes les 8 semaines.

Quel est le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la convention collective fleuristes ?

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 180 heures par salarié, réduit à 130 heures en cas de modulation du temps de travail. Le recours aux heures supplémentaires repose sur le volontariat du salarié, sauf urgence ou charge imprévisible, avec un délai de prévenance de 48 heures.

Au-delà de ce contingent, chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur de 50 % dans les entreprises de moins de 20 salariés et de 100 % dans les entreprises de 20 salariés et plus, en plus des majorations de salaire.

Qu'est-ce que la modulation du temps de travail dans la convention collective fleuristes ?

La modulation du temps de travail permet de répartir l'activité sur l'année, avec une durée annuelle de référence de 1 600 heures, lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires pour le calcul de la rémunération. L'horaire hebdomadaire peut ainsi monter jusqu'à 44 heures pendant 15 semaines maximum, voire 48 heures pendant 3 semaines non consécutives.

Ce dispositif permet d'absorber les pics d'activité, par exemple lors de la Saint-Valentin ou de la fête des Mères, sans recourir systématiquement à des heures supplémentaires classiques.

Le forfait jours s'applique-t-il aux cadres autonomes dans la convention collective fleuristes ?

Oui, le forfait jours s'applique aux cadres autonomes, avec un plafond de 217 jours travaillés par an (218 jours en cas de journée de solidarité). Ce dispositif offre une organisation plus souple du temps de travail, adaptée à l'autonomie de ces salariés dans la gestion de leur emploi du temps.

Quelle majoration pour le travail de nuit et les jours fériés dans la convention collective fleuristes ?

Le travail de nuit, effectué entre 21 heures et 7 heures du matin, ouvre droit à une majoration de salaire de 100 %. Dans le secteur des services aux animaux familiers, cette plage horaire est spécifiquement définie entre 21 heures et 6 heures du matin.

Le travail un jour férié donne également droit à une majoration de 100 %, ou à un jour de repos supplémentaire à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou suivent le jour férié travaillé.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 30/07/2026.