À retenir La durée initiale de la période d'essai est la même quel que soit l'effectif de l'entreprise : 2 mois pour les employés, 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise (TAM), 4 mois pour les cadres.

Le renouvellement n'est possible que dans les entreprises de moins de 50 salariés : aucun renouvellement n'est autorisé dans les entreprises de 50 salariés et plus.

La durée du renouvellement est de 1 mois pour les employés (2 mois si l'entreprise compte moins de 11 salariés), 1 mois pour les TAM, 2 mois pour les cadres.

Le renouvellement doit être prévu dans le contrat dès l'embauche et validé par un accord écrit des deux parties avant la fin de la période initiale.

Le délai de prévenance en cas de rupture varie selon l'ancienneté du salarié et l'auteur de la rupture.

Quelle est la durée de la période d'essai selon la catégorie professionnelle dans la convention collective fleuristes ?

La durée initiale de la période d'essai dépend de votre catégorie professionnelle, mais reste identique quel que soit l'effectif de votre entreprise. Le renouvellement, lui, dépend directement de la taille de votre structure.

Catégorie professionnelle Durée initiale Renouvellement (entreprises de moins de 50 salariés) Renouvellement (entreprises de 50 salariés et plus) Employés (niveaux I à III) 2 mois 1 mois (2 mois si moins de 11 salariés) Aucun renouvellement possible Techniciens et agents de maîtrise (niveaux IV-V) 3 mois 1 mois Aucun renouvellement possible Cadres non-dirigeants (niveaux VI-VII) 4 mois 2 mois Aucun renouvellement possible

La convention collective des fleuristes couvre environ 8 000 entreprises, réparties entre le commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais, et la vente et les services des animaux familiers (toilettage, éducation canine, pensions et garde d'animaux).

Si vous embauchez un fleuriste, un vendeur en animalerie ou un toiletteur canin, la durée de sa période d'essai dépend donc à la fois de son poste et de la taille de votre entreprise. Voici comment fonctionnent le renouvellement, la rupture anticipée et le cas particulier des CDD (contrats à durée déterminée).

Quelles sont les conditions pour renouveler la période d'essai ?

Le renouvellement de la période d'essai est possible uniquement dans les entreprises de moins de 50 salariés, sous réserve de respecter trois conditions cumulatives. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, aucun renouvellement n'est autorisé, quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié.

Pour renouveler valablement une période d'essai, vous devez réunir les éléments suivants :

une clause de renouvellement prévue dans le contrat de travail dès l'embauche, sans quoi le renouvellement ne peut jamais être décidé d'office en cours de route ;

un accord écrit exprès du salarié, signé avant la fin de la période initiale, mentionnant les motifs du renouvellement ;

un délai de prévenance raisonnable respecté avant la fin de la période initiale.

Le renouvellement ne peut intervenir qu'une seule fois. Pour les employés, une exception existe dans les entreprises de moins de 11 salariés : le renouvellement peut alors atteindre 2 mois au lieu d'1 mois, afin de faciliter l'embauche dans les petites structures.

💡 Bon à savoir : la période d'essai ne peut jamais être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance, même si celui-ci dépasse la date de fin initialement prévue.

Quel délai de prévenance respecter en cas de rupture pendant la période d'essai ?

Le délai de prévenance à respecter en cas de rupture de la période d'essai dépend de l'ancienneté du salarié et de la partie à l'origine de la rupture.

Quel délai s'applique en cas de rupture à l'initiative de l'employeur ?

Si vous mettez fin à la période d'essai, le délai de prévenance augmente avec l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Voici les paliers à respecter :

Ancienneté du salarié Délai de prévenance Moins de 8 jours de présence 24 heures Entre 8 jours et 1 mois de présence 48 heures Entre 1 mois et 3 mois de présence 2 semaines Au-delà de 3 mois de présence 1 mois

Si vous ne respectez pas ce délai, le salarié a droit à une indemnité compensatrice, sauf faute grave ou lourde de sa part.

Quel délai s'applique en cas de rupture à l'initiative du salarié ?

Le salarié qui souhaite rompre sa période d'essai doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures si sa présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. Cette rupture ne donne droit ni à indemnité de licenciement ni à préavis, mais le salarié conserve son indemnité compensatrice de congés payés.

La période d'essai est-elle prolongée en cas d'absence du salarié ?

Oui, la période d'essai est prolongée en cas d'absence du salarié, pour une durée égale à celle de la suspension du contrat. Cette règle s'applique en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail ou de congés pris pendant la période d'essai.

👉 À noter : l'engagement du salarié ne devient définitif qu'une fois la période d'essai terminée et sous réserve qu'il ait passé sa visite d'information et de prévention, ou sa visite médicale d'embauche selon son poste.

La convention collective des fleuristes ne prévoit pas de durée spécifique pour la période d'essai en CDD (contrat à durée déterminée) : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent. La durée est calculée à raison d'1 jour par semaine de contrat, dans la limite de :

2 semaines pour un CDD d'une durée initiale de 6 mois ou moins ;

1 mois pour un CDD d'une durée initiale supérieure à 6 mois.

⚠️ Attention : la période d'essai d'un CDD n'est jamais renouvelable, quelle que soit sa durée initiale.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 30/07/2026.