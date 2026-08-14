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Convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978)
Quels sont les coefficients de la convention collective des fleuristes ?
Comprendre les niveaux, échelons, coefficients et salaires minima applicables aux fleuristes, à la vente et aux services des animaux familiers.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 8 000 entreprises
Champ d'application
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais ; vente et services des animaux familiers ; toilettage et éducation canine ; pensions et garde d'animaux.
À retenir
La convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978) organise 7 niveaux et 3 échelons.
Les coefficients vont de 110 à 730, soit 21 positions conventionnelles.
La grille de salaires minima en vigueur depuis le 1er mai 2025 provient de l'accord du 28 octobre 2024.
La classification actuelle résulte de l'accord du 23 avril 2025, étendu par arrêté du 18 septembre 2025.
Depuis la revalorisation du SMIC au 1er juin 2026, les coefficients 110 et 120 sont désormais sous ce seuil.
Quels sont les coefficients de la convention collective des fleuristes ?
La convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers organise sa classification en 7 niveaux, chacun divisé en 3 échelons. Cette structure représente 21 positions conventionnelles, avec des coefficients allant de 110 à 730.
Cette classification résulte de l'accord du 23 avril 2025 relatif aux classifications professionnelles, étendu par l'arrêté du 18 septembre 2025, publié au Journal officiel le 26 septembre 2025.
|Niveau
|Échelon 1
|Échelon 2
|Échelon 3
|I
|110
|120
|130
|II
|210
|220
|230
|III
|310
|320
|330
|IV
|410
|420
|430
|V
|510
|520
|530
|VI
|610
|620
|630
|VII
|710
|720
|730
Quel est le salaire minimum par coefficient dans la convention collective des fleuristes ?
Les salaires minima conventionnels bruts mensuels, pour 151,67 heures, sont fixés par l'accord du 28 octobre 2024, applicable depuis le 1er mai 2025.
|Niveau
|Échelon
|Coefficient
|Salaire minimum brut mensuel
|I
|1
|110
|1 854,36 €
|I
|2
|120
|1 864,66 €
|I
|3
|130
|1 874,96 €
|II
|1
|210
|1 885,27 €
|II
|2
|220
|1 895,57 €
|II
|3
|230
|1 905,87 €
|III
|1
|310
|1 916,17 €
|III
|2
|320
|1 926,47 €
|III
|3
|330
|1 936,78 €
|IV
|1
|410
|1 947,08 €
|IV
|2
|420
|1 988,29 €
|IV
|3
|430
|2 029,49 €
|V
|1
|510
|2 127,36 €
|V
|2
|520
|2 240,69 €
|V
|3
|530
|2 359,16 €
|VI
|1
|610
|2 477,63 €
|VI
|2
|620
|2 652,77 €
|VI
|3
|630
|2 910,32 €
|VII
|1
|710
|3 646,91 €
|VII
|2
|720
|3 852,95 €
|VII
|3
|730
|4 017,78 €
Environ 8 000 entreprises appliquent cette grille : commerce de détail de fleurs et plantes, vente et services des animaux familiers, toilettage et éducation canine, pensions et garde d'animaux. Le coefficient attribué à chaque salarié détermine directement son salaire minimum conventionnel.
Quels coefficients sont inférieurs au SMIC depuis juin 2026 ?
Depuis la revalorisation du SMIC au 1er juin 2026, son montant brut mensuel atteint 1 867,02 € pour 151,67 heures. Les minima conventionnels des coefficients 110 et 120 passent donc sous ce seuil légal.
coefficient 110 : 1 854,36 €, soit 12,66 € sous le SMIC ;
coefficient 120 : 1 864,66 €, soit 2,36 € sous le SMIC ;
coefficient 130 : 1 874,96 €, soit 7,94 € au-dessus du SMIC.
💡 Bon à savoir : le SMIC reste un plancher légal. Quand un minimum conventionnel passe sous ce montant, vous devez verser au salarié une rémunération au moins égale au SMIC en vigueur.
Le coefficient doit-il apparaître sur le bulletin de paie ?
Oui, le coefficient doit figurer sur le bulletin de paie. L'article R. 3243-1 du Code du travail prévoit que le bulletin mentionne l'intitulé de la convention collective applicable, ainsi que la position du salarié dans la classification conventionnelle.Cette position se définit notamment par le niveau ou le coefficient hiérarchique attribué au salarié. Avec nous, vous appliquez directement la grille de la convention collective des fleuristes à vos bulletins de paie.
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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.
Dernière vérification le 30/07/2026.
Légifrance - CCN IDCC 1978 (Fleuristes, vente et services des animaux familiers)
Légifrance - Accord du 28 octobre 2024 relatif à la grille de salaires minima conventionnels
Légifrance - Arrêté du 18 septembre 2025 portant extension de l'accord du 23 avril 2025 relatif aux classifications professionnelles
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FAQ - Coefficient CCN Fleuristes (IDCC 1978)
Le coefficient d'un salarié est déterminé par l'employeur selon le poste occupé, la qualification requise et le niveau d'autonomie et de responsabilité. Il doit figurer dans le contrat de travail et sur chaque bulletin de paie.
Le salaire minimum brut mensuel pour le coefficient 110 est de 1 854,36 € depuis le 1er mai 2025. Ce montant étant désormais inférieur au SMIC depuis juin 2026, c'est le SMIC de 1 867,02 € qui s'applique.
Oui, un salarié peut contester son coefficient s'il estime qu'il ne correspond pas à la réalité de son poste. Il peut d'abord en discuter avec son employeur, puis saisir le conseil de prud'hommes en cas de désaccord persistant.
Le niveau correspond à une catégorie générale de qualification, de I à VII, tandis que le coefficient précise la position exacte du salarié au sein de ce niveau, à travers 3 échelons. Le coefficient sert directement de base au calcul du salaire minimum conventionnel.