À retenir La convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978) organise 7 niveaux et 3 échelons.

Les coefficients vont de 110 à 730, soit 21 positions conventionnelles.

La grille de salaires minima en vigueur depuis le 1er mai 2025 provient de l'accord du 28 octobre 2024.

La classification actuelle résulte de l'accord du 23 avril 2025, étendu par arrêté du 18 septembre 2025.

Depuis la revalorisation du SMIC au 1er juin 2026, les coefficients 110 et 120 sont désormais sous ce seuil.

Quels sont les coefficients de la convention collective des fleuristes ?

La convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers organise sa classification en 7 niveaux, chacun divisé en 3 échelons. Cette structure représente 21 positions conventionnelles, avec des coefficients allant de 110 à 730.

Cette classification résulte de l'accord du 23 avril 2025 relatif aux classifications professionnelles, étendu par l'arrêté du 18 septembre 2025, publié au Journal officiel le 26 septembre 2025.

Niveau Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 I 110 120 130 II 210 220 230 III 310 320 330 IV 410 420 430 V 510 520 530 VI 610 620 630 VII 710 720 730

Quel est le salaire minimum par coefficient dans la convention collective des fleuristes ?

Les salaires minima conventionnels bruts mensuels, pour 151,67 heures, sont fixés par l'accord du 28 octobre 2024, applicable depuis le 1er mai 2025.

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum brut mensuel I 1 110 1 854,36 € I 2 120 1 864,66 € I 3 130 1 874,96 € II 1 210 1 885,27 € II 2 220 1 895,57 € II 3 230 1 905,87 € III 1 310 1 916,17 € III 2 320 1 926,47 € III 3 330 1 936,78 € IV 1 410 1 947,08 € IV 2 420 1 988,29 € IV 3 430 2 029,49 € V 1 510 2 127,36 € V 2 520 2 240,69 € V 3 530 2 359,16 € VI 1 610 2 477,63 € VI 2 620 2 652,77 € VI 3 630 2 910,32 € VII 1 710 3 646,91 € VII 2 720 3 852,95 € VII 3 730 4 017,78 €

Environ 8 000 entreprises appliquent cette grille : commerce de détail de fleurs et plantes, vente et services des animaux familiers, toilettage et éducation canine, pensions et garde d'animaux. Le coefficient attribué à chaque salarié détermine directement son salaire minimum conventionnel.

Quels coefficients sont inférieurs au SMIC depuis juin 2026 ?

Depuis la revalorisation du SMIC au 1er juin 2026, son montant brut mensuel atteint 1 867,02 € pour 151,67 heures. Les minima conventionnels des coefficients 110 et 120 passent donc sous ce seuil légal.

coefficient 110 : 1 854,36 €, soit 12,66 € sous le SMIC ;

coefficient 120 : 1 864,66 €, soit 2,36 € sous le SMIC ;

coefficient 130 : 1 874,96 €, soit 7,94 € au-dessus du SMIC.

💡 Bon à savoir : le SMIC reste un plancher légal. Quand un minimum conventionnel passe sous ce montant, vous devez verser au salarié une rémunération au moins égale au SMIC en vigueur.

Le coefficient doit-il apparaître sur le bulletin de paie ?

Oui, le coefficient doit figurer sur le bulletin de paie. L'article R. 3243-1 du Code du travail prévoit que le bulletin mentionne l'intitulé de la convention collective applicable, ainsi que la position du salarié dans la classification conventionnelle.Cette position se définit notamment par le niveau ou le coefficient hiérarchique attribué au salarié. Avec nous, vous appliquez directement la grille de la convention collective des fleuristes à vos bulletins de paie.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 30/07/2026.