À retenir : le congé paternité dure 25 jours calendaires (32 en cas de naissances multiples), en plus des 3 jours de congé de naissance pris en charge par l'employeur ;

les 4 premiers jours après la naissance sont obligatoires, les 21 jours restants sont facultatifs et fractionnables ;

la convention collective Fleuristes (IDCC 1978) prévoit un maintien de salaire pendant le congé paternité, mais cette disposition n'est pas encore étendue à toutes les entreprises de la branche ;

l'indemnisation est versée par la Sécurité sociale, jusqu'à 104,02 € par jour en 2026 ;

depuis juillet 2026, un nouveau congé supplémentaire de naissance permet d'ajouter 1 ou 2 mois de congé indemnisé après le congé paternité.

Quels sont les chiffres clés du congé paternité dans la convention collective Fleuristes ?

Ce tableau récapitule les durées, montants et échéances à connaître pour la convention collective Fleuristes (IDCC 1978). Vous y retrouverez aussi le nombre d'entreprises couvertes par cette convention.

Élément Détail Congé de naissance 3 jours ouvrables, pris en charge par l’employeur Congé paternité (naissance simple) 25 jours calendaires Congé paternité (naissances multiples) 32 jours calendaires Jours obligatoires 4 jours immédiatement après la naissance Fractionnement 2 périodes de 5 jours minimum, dans les 6 mois suivant la naissance Maintien de salaire CCN Prévu par l’avenant du 25/07/2025 (article 8-4), non étendu au 05/08/2026 IJSS maximum 2026 104,02 € par jour Congé supplémentaire de naissance 1 ou 2 mois indemnisés, depuis le 1er juillet 2026 Nombre d’entreprises concernées Environ 8 000 entreprises

Le congé paternité est un droit ouvert à tous les salariés du secteur floral et des services aux animaux familiers, quel que soit leur contrat de travail. La convention collective Fleuristes vient compléter le cadre légal avec des garanties propres à la branche, notamment un maintien de salaire en cours de déploiement.

Quelle est la durée du congé paternité dans la convention collective Fleuristes ?

Depuis le 1er juillet 2021, le congé paternité dure 25 jours calendaires, portés à 32 jours en cas de naissances multiples. Ce congé s'ajoute aux 3 jours de congé de naissance pris en charge par l'employeur, soit un total de 28 jours pour une naissance simple ou 35 jours pour des naissances multiples. Pour le détail du dispositif légal, consultez notre fiche sur la durée du congé paternité.

La répartition des jours obéit à deux règles :

jours obligatoires : les 4 premiers jours suivant la naissance doivent être pris immédiatement, sans possibilité de report ;

jours facultatifs : les 21 jours restants peuvent être fractionnés en 2 périodes de 5 jours minimum chacune, à prendre dans les 6 mois suivant la naissance.

Le salarié peut aussi consulter les règles de fractionnement du congé paternité pour organiser les périodes facultatives à son rythme.

Qui a droit au congé paternité dans la convention collective Fleuristes ?

Le congé paternité est ouvert au père de l'enfant, ainsi qu'au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de la mère, quel que soit son contrat de travail. Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour en bénéficier.

💡 Bon à savoir : ce droit s'applique aussi bien aux salariés en CDI, CDD ou apprentissage, dès leur premier jour dans l'entreprise.

La convention collective Fleuristes prévoit-elle un maintien de salaire pendant le congé paternité ?

Oui, la convention collective Fleuristes (IDCC 1978) prévoit un maintien de salaire pendant le congé paternité, sous déduction des IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale). Cette garantie a été créée par l'avenant du 25 juillet 2025, qui a introduit l'article 8-4 « Paternité », puis ajustée par un avenant du 23 février 2026 qui a repoussé sa date limite de mise en œuvre du 1er avril au 1er juillet 2026.

Le montant versé doit être apprécié en tenant compte des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et des dispositions conventionnelles applicables.

⚠️ Attention : au 5 août 2026, ces deux avenants n'ont pas encore fait l'objet d'un arrêté d'extension. Le maintien de salaire s'applique donc pour l'instant aux entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires (PRODAF, SNPCC, FFAF), et deviendra obligatoire pour toute la branche dès la publication de l'arrêté d'extension.

L'indemnisation du congé paternité est versée par la Sécurité sociale sous forme d'IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale), sans délai de carence. Pour en bénéficier, le salarié doit justifier de 6 mois d'affiliation à la Sécurité sociale et de 150 heures travaillées au cours des 3 mois précédents. L'employeur doit notamment transmettre une attestation de salaire pour permettre à la CPAM de calculer et verser les indemnités.

En 2026, le montant maximal des IJSS atteint 104,02 € par jour, soumis à la CSG (contribution sociale généralisée) au taux de 6,2 % et à la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) au taux de 0,5 %.

Les règles de calcul de salaire de la convention collective peuvent aussi servir de repère pour vérifier le montant du maintien conventionnel.

Que se passe-t-il en cas d'hospitalisation de l'enfant ?

En cas d'hospitalisation immédiate du nouveau-né dans une unité de soins spécialisés, le congé paternité peut être prolongé de 30 jours maximum, avec versement des IJSS pendant cette période supplémentaire. Cette prolongation s'ajoute aux 28 ou 35 jours de congé initial, sans condition d'ancienneté.

Quels sont les droits du salarié au retour de congé paternité ?

À l'issue du congé paternité, le salarié retrouve son emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente. Il bénéficie d'une protection contre le licenciement pendant le congé et durant les 10 semaines suivant son retour.

Le congé paternité est par ailleurs assimilé à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et l'acquisition des congés payés. Les règles applicables aux congés payés de la convention collective doivent donc être prises en compte dans le suivi des droits du salarié.

Un nouveau congé supplémentaire de naissance existe-t-il depuis 2026 ?

Depuis le 1er juillet 2026, un nouveau droit s'ajoute au congé paternité : le congé supplémentaire de naissance, d'une durée de 1 ou 2 mois. Il est indemnisé par la Sécurité sociale à hauteur de 70 % du salaire le premier mois et 60 % le second, dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Les salariés peuvent aussi consulter les règles relatives au congé maternité lorsque les deux parents cherchent à coordonner leurs absences à l'arrivée de l'enfant.

👉 À noter : ce congé ne se cumule pas avec les IJSS du congé paternité, et le salarié doit informer son employeur au moins 1 mois à l'avance.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.