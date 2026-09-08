Le paiement du salaire dans une entreprise est un moment important. L’employeur fixe les rémunérations mais doit obligatoirement respecter le minimum légal, appelé SMIC.

Le montant du SMIC horaire en 2026 correspond au salaire minimum légal que le salarié doit percevoir. Il est revalorisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation.

Qu’est-ce que le SMIC ? Quel est le montant du SMIC horaire net et brut ? Quelles sont les sommes prises en compte dans le calcul du SMIC horaire ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce que le SMIC ?

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) correspond au salaire horaire minimum légal que le salarié doit obligatoirement percevoir.

Il s’applique à tous les salariés de plus de 18 ans quelle que soit la forme de leur rémunération, c'est-à-dire au temps, au rendement, à la tâche, etc.

Si l’employeur ne respecte pas ce montant minimum, il peut être condamné à une amende d’un montant de 1 500 €.

Une convention collective ou un accord collectif peut prévoir un salaire minimum conventionnel supérieur au SMIC. Si tel est le cas, l’employeur doit obligatoirement s’y conformer.

💡 Bon à savoir : le SMIC ne concerne pas les VRP qui ne sont pas soumis à des horaires de travail.

Guide de la gestion de la paie Télécharger gratuitement

Quel est le montant du SMIC horaire net et brut ?

Le montant du SMIC horaire fait l’objet d’une revalorisation chaque année au 1er janvier. Le montant du SMIC horaire a ainsi connu deux revalorisations en 2026 : une première au 1er janvier 2026 (+1,18 %), portant le taux à 12,02 € brut, puis une seconde au 1er juin 2026 (+2,41 %), le portant désormais à 12,31 € brut. Cela correspond à 1 867,02 € bruts par mois pour un salarié en 35 heures par semaine. Pour connaître les montants nets correspondants, vous pouvez utiliser notre simulateur de conversion brut en net.

Lorsque l'indice des prix à la consommation augmente d'au moins 2 %, le SMIC est obligatoirement réévalué. Cette augmentation des salaires du fait de l'inflation a notamment eu lieu pour la réévaluation du SMIC au 1er novembre 2024.

Quelles sont les sommes prises en compte dans le calcul du SMIC horaire ?

Lors d’une augmentation du SMIC, l’employeur a pour obligation de vérifier que tous les salariés sont rémunérés à hauteur du minimum légal ou conventionnel en vigueur.

Pour vérifier si le salaire versé est au moins égal au SMIC, seules certaines sommes sont prises en compte :

le salaire de base ;

les avantages en nature ;

les primes liées à la productivité.

En revanche, d’autres sommes ne sont pas prises en compte dans le calcul :

les remboursements de frais comme la prime de transport ;

les majorations pour heures supplémentaires ;

la prime de participation et d’intéressement ;

la prime d’ancienneté et d'assiduité ;

la prime de vacances ou de fin d’années.

💡 Bon à savoir : le salaire d'un intérimaire doit respecter les règles relatives au salaires minimas.