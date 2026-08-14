À retenir : la durée du congé maternité varie de 16 à 46 semaines selon le nombre d'enfants attendus ;

les salariées justifiant de plus de 2 ans d'ancienneté bénéficient du maintien intégral du salaire ;

dès le 4e mois de grossesse, une réduction d'horaires de 30 minutes par jour est accordée sans perte de salaire ;

le licenciement est interdit pendant le congé et pendant les 10 semaines qui suivent, sauf faute grave sans lien avec la grossesse ;

au retour, la salariée retrouve son poste et bénéficie d'un entretien professionnel et d'un rattrapage salarial.

Quelle est la durée du congé maternité selon votre situation familiale ?

La durée du congé maternité dans la convention collective Fleuriste dépend du nombre d'enfants attendus et du rang de naissance. Elle va de 16 semaines pour un premier ou second enfant à 46 semaines pour des triplés ou plus. Ces durées reprennent les seuils fixés par le Code du travail.

Situation Durée totale Congé prénatal Congé postnatal 1er ou 2e enfant 16 semaines 6 semaines 10 semaines 3e enfant ou plus 26 semaines 8 semaines 18 semaines Jumeaux 34 semaines 12 semaines 22 semaines Triplés ou plus 46 semaines 24 semaines 22 semaines

💡 Bon à savoir : si l'accouchement intervient avant la date prévue, la part de congé prénatal non utilisée est reportée sur le congé postnatal.

La convention collective Fleuriste (IDCC 1978) couvre environ 8 000 entreprises réparties dans le commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais, ainsi que la vente et les services des animaux familiers, le toilettage, l'éducation canine et les pensions pour animaux. Le congé maternité y suit les règles du Code du travail, complétées par des avantages conventionnels : réduction d'horaires, maintien de salaire renforcé et garanties au retour de congé. L'accord du 20 septembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle, étendu par arrêté du 8 novembre 2024, a consolidé ces dispositions.

Quels sont les droits des salariées pendant la grossesse ?

Pendant la grossesse, les salariées de la CCN Fleuriste bénéficient de trois protections principales : une réduction d'horaires, des autorisations d'absence pour les examens médicaux et la possibilité d'un changement temporaire d'affectation.

Quelle réduction d'horaires est prévue dès le 4e mois de grossesse ?

À compter du 4e mois de grossesse, la salariée peut entrer 15 minutes après et sortir 15 minutes avant son horaire habituel, soit 30 minutes de réduction par jour, sans aucune baisse de salaire. Une autre répartition de ce temps peut être convenue d'un commun accord avec l'employeur, par exemple une pause de 30 minutes en milieu de journée plutôt qu'un fractionnement matin et soir. Ce temps reste payé comme du temps de travail effectif.

Cet avantage est propre à la convention collective Fleuriste : le Code du travail ne prévoit pas de droit général à un aménagement d'horaires pour les salariées enceintes. Concrètement, une fleuriste travaillant 35 heures par semaine conserve donc sa rémunération habituelle tout en réduisant son temps de présence de 2h30 sur la semaine. Cette réduction s'applique jusqu'au départ en congé maternité.

Quelles autorisations d'absence sont accordées pour les examens médicaux ?

Les examens médicaux obligatoires liés à la grossesse donnent droit à une absence rémunérée, sans perte de salaire ni de jours de congé. Ce droit couvre l'ensemble des consultations prénatales prévues par le suivi médical de grossesse. L'employeur ne peut pas demander à la salariée de récupérer ce temps d'absence.

Le maintien de salaire pendant le congé maternité dépend de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise. L'article 8.3 de la convention collective Fleuriste prévoit un maintien intégral du salaire pour les salariées ayant plus de 2 ans d'ancienneté au jour de l'arrêt de travail, sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS). En dessous de ce seuil, seules les IJSS sont perçues, selon les règles générales de la Sécurité sociale.

Pour déclencher le versement des IJSS, l'employeur doit notamment transmettre une attestation de salaire pour congé maternité à l'Assurance maladie.

Ancienneté IJSS versées Maintien de salaire Résultat pour la salariée Moins de 2 ans Oui Non IJSS uniquement 2 ans ou plus Oui Oui Maintien intégral du salaire

Par exemple, une salariée présente depuis 3 ans dans une jardinerie perçoit son salaire habituel pendant tout son congé maternité, l'employeur avançant la différence entre les IJSS et le salaire net. Le traitement des cotisations dépend ensuite de la nature des sommes versées sur le bulletin de paie.

Le licenciement est-il possible pendant le congé maternité ?

Le licenciement d'une salariée est interdit pendant toute la durée du congé maternité, quelle qu'en soit la raison invoquée par l'employeur. Cette protection s'étend également à la période de grossesse et aux 10 semaines suivant la fin du congé, sauf en cas de faute grave sans lien avec la grossesse ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Quelles garanties la salariée a-t-elle à son retour de congé maternité ?

À son retour, la salariée a le droit de retrouver son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Elle bénéficie d'un entretien professionnel obligatoire et d'un rattrapage salarial tenant compte des augmentations générales et individuelles intervenues pendant son absence.

Le congé maternité est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de l'ancienneté et des droits à la formation via le compte personnel de formation (CPF). La salariée conserve notamment l'intégralité de ses droits à congés payés acquis avant son départ.



Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.