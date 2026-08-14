À retenir La prévoyance non-cadres représente 0,99 % du salaire sur les tranches A et B, réparti à 0,693 % pour l'employeur et 0,297 % pour le salarié en tranche A ;

la prévoyance cadres s'élève à 2,07 % en tranche 1 comme en tranche 2, avec un minimum de 1,655 % à la charge de l'employeur en tranche 1 ;

la mutuelle impose une participation employeur d'au moins 50 %, conformément à l'accord du 13 juin 2022 ;

la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO applique un taux de 7,87 % sur la tranche 1, réparti à 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié ;

la formation professionnelle varie de 0,55 % à 1 % selon l'effectif, avec des contributions conventionnelles complémentaires versées à l'OPCO EP.

Vous embauchez dans une fleuristerie, une animalerie ou un salon de toilettage canin ? Environ 8 000 entreprises appliquent la convention collective Fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978), qui couvre le commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais, la vente et les services aux animaux familiers, le toilettage et l'éducation canine ainsi que les pensions et gardes d'animaux.

Cette convention fixe des cotisations spécifiques qui s'ajoutent aux cotisations de sécurité sociale classiques : prévoyance, mutuelle, retraite complémentaire et formation professionnelle.

Quel est le taux de prévoyance dans la convention collective Fleuristes ?

Le taux de prévoyance dans la convention collective Fleuristes dépend du statut du salarié : 0,99 % pour les non-cadres et 2,07 % pour les cadres, en tranche 1 comme en tranche 2.

Quel est le taux de prévoyance pour les salariés non-cadres ?

Le taux de prévoyance pour les salariés non-cadres atteint 0,99 % du salaire brut sur la tranche A, réparti à 0,693 % pour l'employeur et 0,297 % pour le salarié. Ce même taux total s'applique sur la tranche B, avec une répartition différente : 0,495 % pour l'employeur et 0,495 % pour le salarié.

Garantie Salarié Employeur Total TA Maintien de salaire 0,000 % 0,390 % 0,390 % Incapacité de travail / invalidité 0,297 % 0,103 % 0,400 % Décès / PTIA / frais d’obsèques 0,000 % 0,100 % 0,100 % Rente éducation 0,000 % 0,100 % 0,100 % Total 0,297 % 0,693 % 0,990 %

Quel est le taux de prévoyance pour les salariés cadres ?

Le taux de prévoyance pour les salariés cadres s'élève à 2,07 % du salaire brut, aussi bien en tranche 1 qu'en tranche 2. En tranche 1, l'employeur prend en charge au minimum 1,655 % et le salarié au maximum 0,415 %. En tranche 2, la répartition passe à 50 % / 50 %, soit 1,035 % pour chaque partie.

Garantie Salarié (T1) Employeur (T1) Total T1 Décès / PTIA / frais d’obsèques 0,000 % 0,360 % 0,360 % Maintien de salaire 0,000 % 0,450 % 0,450 % Incapacité de travail / invalidité 0,415 % 0,315 % 0,730 % Rente éducation 0,000 % 0,200 % 0,200 % Rente de conjoint survivant 0,000 % 0,330 % 0,330 % Total 0,415 % 1,655 % 2,070 %

👉 À noter : un avenant du 23 février 2026, en vigueur depuis le 1ᵉʳ juillet 2026, élargit les garanties de maintien de salaire aux congés maternité, adoption et paternité, sans modifier les taux de cotisation prévoyance.

La mutuelle est-elle obligatoire dans la convention collective Fleuristes ?

Oui, la mutuelle est obligatoire dans la convention collective Fleuristes : l'employeur doit financer au moins 50 % de la cotisation, conformément à l'accord du 13 juin 2022. Vous restez libre de choisir votre assureur, même si Klesia est l'organisme recommandé par la branche.

⚠️ Attention : un avenant du 24 octobre 2025 a révisé les cotisations mensuelles du régime de mutuelle. Vérifiez les nouveaux montants auprès de votre organisme assureur avant toute mise à jour de vos bulletins de paie.

Quel est le taux de cotisation retraite AGIRC-ARRCO ?

Le taux de cotisation retraite complémentaire AGIRC-ARRCO dans la CCN Fleuristes suit le barème national : 7,87 % sur la tranche 1, jusqu'à 1 PASS, et 21,59 % sur la tranche 2, de 1 à 8 PASS, auxquels s'ajoute la contribution d'équilibre technique de 0,35 %. La répartition employeur/salarié est fixée à 60 % / 40 % sur l'ensemble des tranches.

Tranche Total Employeur Salarié Tranche 1 (≤ 1 PASS) 7,87 % 4,72 % 3,15 % Tranche 2 (1 à 8 PASS) 21,59 % 12,95 % 8,64 % CET 0,35 % 0,21 % 0,14 %

Quelles sont les cotisations de sécurité sociale applicables ?

Les cotisations sociales applicables dans la CCN Fleuristes suivent les taux de droit commun, sans particularité conventionnelle.

Cotisation Employeur Salarié Maladie (≤ 2,5 SMIC) 7,00 % 0,00 % Vieillesse plafonnée 8,55 % 6,90 % Vieillesse déplafonnée 2,02 % 0,40 % Allocations familiales (≤ 3,5 SMIC) 3,45 % 0,00 % Chômage 4,05 % 0,00 % AGS 0,20 % 0,00 % CSG/CRDS 0,00 % 9,70 %

💡 Bon à savoir : au-delà de 2,5 SMIC, le taux maladie employeur passe à 13 % ; au-delà de 3,5 SMIC, le taux allocations familiales passe à 5,25 %.

La CSG-CRDS figure également dans le détail des cotisations salariales, avec un fonctionnement et une assiette propres.

Quelles sont les autres cotisations obligatoires dans la CCN Fleuristes ?

En plus de la prévoyance, de la mutuelle et de la retraite, la CCN Fleuristes prévoit des cotisations formation, une taxe d'apprentissage, une participation à la construction et deux contributions distinctes au financement du dialogue social.

Quelles sont les cotisations formation, taxe d'apprentissage et PEEC ?

La CCN Fleuristes impose trois cotisations complémentaires à la prévoyance et à la retraite : une contribution formation légale, une taxe d'apprentissage et la participation à l'effort de construction. Ces trois cotisations sont calculées sur la masse salariale brute et varient selon la taille de votre entreprise.

la formation professionnelle légale : 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés, 1 % pour celles de 11 salariés et plus ;

la taxe d'apprentissage : 0,68 % de la masse salariale, quel que soit l'effectif ;

la PEEC (participation à l'effort de construction) : 0,45 % de la masse salariale, uniquement pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Une entreprise de 8 salariés verse ainsi 0,55 % au titre de la formation et 0,68 % au titre de la taxe d'apprentissage, mais reste exonérée de PEEC. Une entreprise de 60 salariés, elle, cumule 1 % de formation, 0,68 % de taxe d'apprentissage et 0,45 % de PEEC.

Quelles sont les contributions conventionnelles versées à l'OPCO EP ?

Les entreprises de la CCN Fleuristes sont rattachées à l'OPCO EP, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, qui collecte à la fois la contribution légale de formation professionnelle et une contribution conventionnelle complémentaire. Cette dernière varie selon l'effectif de l'entreprise et vient s'ajouter aux 0,55 % ou 1 % légaux déjà versés.

moins de 11 salariés : 0,05 % de la masse salariale ;

de 11 à 49 salariés : 0,10 % de la masse salariale ;

de 50 à 299 salariés : 0,15 % de la masse salariale ;

300 salariés et plus : 0,25 % de la masse salariale.

Concrètement, une entreprise de 20 salariés verse 1 % au titre de la formation légale, puis 0,10 % supplémentaire au titre de la contribution conventionnelle de branche. Pour une petite structure de 5 salariés, la contribution légale de 0,55 % se complète d'un apport conventionnel de 0,05 % seulement. Cette contribution finance des actions spécifiques à la branche, comme les certifications propres aux métiers du fleuriste ou du toiletteur canin.

La CCN Fleuristes cumule deux contributions distinctes au financement du dialogue social, qui s'appliquent en parallèle et ne se substituent pas l'une à l'autre.

la contribution nationale interprofessionnelle : 0,016 % de la masse salariale brute, versée à l'URSSAF par tous les employeurs en France, quelle que soit leur convention collective ;

le paritarisme de branche : un forfait annuel de 48 € par SIREN et par établissement distinct (SIRET), complété par 0,10 % de la masse salariale brute, versé à l'ADPFA.

Une entreprise avec un seul établissement verse donc 48 € par an, plus 0,10 % de sa masse salariale, en plus des 0,016 % nationaux. Une entreprise avec deux établissements distincts (deux SIRET) verse deux forfaits de 48 €, soit 96 € au total. À partir du 1ᵉʳ janvier 2027, la part variable de 0,10 % sera collectée directement par l'URSSAF, le forfait de 48 € restant géré par l'ADPFA.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.