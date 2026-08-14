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Retraite complémentaire – Convention collective Fleuristes et animaux familiers (IDCC 1978)
Comment fonctionne la retraite complémentaire dans la convention collective des fleuristes ?
La CCN des fleuristes prévoit une affiliation obligatoire au régime AGIRC-ARRCO avec un taux conventionnel de 8 % sur la tranche 1, supérieur au minimum interprofessionnel de 6,20 %. L'organisme de référence est Klésia.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 8 000 entreprises
Champ d'application
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais, Vente et services des animaux familiers, Toilettage et éducation canine, Pensions et garde d'animaux
À retenir :
les salariés de la convention collective des fleuristes (IDCC 1978) sont affiliés au régime unifié AGIRC-ARRCO ;
le taux conventionnel est fixé à 8 % sur la tranche 1, contre 6,20 % au niveau interprofessionnel ;
Klésia est l'organisme historiquement désigné pour gérer cette retraite complémentaire ;
les cotisations se répartissent à 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié ;
cet accord de 1988 n'étant pas étendu, seules les entreprises qui y ont adhéré appliquent ce taux majoré.
Quels sont les taux de cotisation retraite complémentaire dans la convention collective fleuristes ?
Le taux de cotisation retraite complémentaire varie selon la tranche de salaire. Voici le détail des taux applicables aux entreprises adhérentes à l'accord de 1988.
|Tranche
|Assiette
|Taux contractuel
|Taux appelé (127 %)
|Part salariale (40 %)
|Part patronale (60 %)
|T1
|Jusqu’à 1 PMSS
|8,00 %
|10,16 %
|4,06 %
|6,10 %
|T2
|De 1 à 8 PMSS
|17,00 %
|21,59 %
|8,64 %
|12,95 %
|CEG T1
|Jusqu’à 1 PMSS
|2,15 %
|2,15 %
|0,86 %
|1,29 %
|CEG T2
|De 1 à 8 PMSS
|2,70 %
|2,70 %
|1,08 %
|1,62 %
👉 À noter : le PMSS (plafond mensuel de la Sécurité sociale) sert de référence pour découper les tranches T1 et T2. Il est revalorisé chaque année.
Le calcul de salaire et des cotisations dépend notamment de la tranche applicable. Sur la tranche 1, le taux contractuel de 8 % est supérieur au taux interprofessionnel de 6,20 %. Avec le taux d'appel de 127 % appliqué par l'AGIRC-ARRCO, le taux effectif atteint 10,16 %.
Quelles entreprises sont concernées par la convention collective fleuristes ?
Environ 8 000 entreprises appliquent la convention collective des fleuristes. Son champ d'application couvre plusieurs activités liées au commerce de détail. Son IDCC 1978 permet d'identifier précisément cette convention :
le commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais ;
la vente et les services liés aux animaux familiers ;
le toilettage et l'éducation canine ;
les pensions et la garde d'animaux.
Pour connaître les minima applicables aux salariés du secteur, vous pouvez également consulter la grille de salaire prévue par la convention.
Quel régime de retraite complémentaire s'applique aux salariés fleuristes ?
Les salariés relevant de l'IDCC 1978 cotisent au régime unifié AGIRC-ARRCO, en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Ce régime remplace les anciens régimes distincts pour les cadres et les non-cadres.
💡 Bon à savoir : depuis la fusion AGIRC-ARRCO, la distinction cadres/non-cadres a disparu pour la retraite complémentaire. Tous les salariés cotisent désormais dans un régime unique, avec deux tranches (T1 et T2).
Les entreprises fleuristes cotisent-elles à la MSA ou au régime général ?
Les entreprises de la convention collective des fleuristes relèvent principalement du régime général de la Sécurité sociale, géré par l'Urssaf. Ce secteur regroupe majoritairement des activités de commerce de détail, ce qui explique cette affiliation dominante.
Certains établissements ayant une activité horticole ou agricole peuvent en revanche relever de la Mutualité sociale agricole (MSA). Dans les deux cas, la retraite complémentaire reste gérée par l'AGIRC-ARRCO : la MSA prend uniquement en charge la retraite de base. Les employeurs affiliés à la MSA doivent simplement effectuer des démarches distinctes pour l'affiliation et la déclaration sociale nominative (DSN).
Quel organisme gère la retraite complémentaire des fleuristes ?
Klésia est l'institution historiquement désignée pour gérer la retraite complémentaire des fleuristes. Certaines entreprises du secteur animalier sont affiliées à AG2R La Mondiale ou Malakoff Humanis.
⚠️ Attention : le taux conventionnel de 8 % sur la tranche 1 dépasse le taux interprofessionnel de 6,20 %. Vérifiez que votre logiciel de paie applique bien ce taux majoré si votre entreprise a adhéré à l'accord de 1988.
Comment le taux majoré profite-t-il à la pension des salariés ?
Le régime AGIRC-ARRCO repose sur un système de points. Chaque cotisation est convertie en points selon un salaire de référence fixé chaque année.
Le taux majoré de 8 % permet aux salariés d'acquérir davantage de points chaque année, comparé au taux interprofessionnel de 6,20 %. À carrière égale, cela se traduit par une pension complémentaire potentiellement plus élevée.
Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de retraite complémentaire ?
L'employeur doit remplir plusieurs obligations pour assurer une gestion conforme de la retraite complémentaire de ses salariés :
affilier chaque salarié dès son embauche ;
appliquer le taux de 8 % sur la tranche 1, si l'entreprise a adhéré à l'accord de 1988 ;
prélever la part salariale et verser l'ensemble des cotisations à l'organisme concerné ;
déclarer les cotisations chaque mois via la DSN ;
mentionner la caisse de retraite complémentaire sur les documents de fin de contrat.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.
Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978) — Legifrance — consulté le 05/08/2026
Article 5 — Accord du 9 novembre 1988 relatif à la retraite complémentaire — Legifrance — consulté le 05/08/2026
Le calcul des cotisations de retraite complémentaire — AGIRC-ARRCO — consulté le 05/08/2026
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FAQ - Retraite complémentaire CCN Fleuristes (IDCC 1978)
Non, l'accord du 9 novembre 1988 qui fixe ce taux n'a pas été étendu. Seules les entreprises qui y ont adhéré appliquent le taux conventionnel de 8 % sur la tranche 1 ; les autres appliquent le taux interprofessionnel de 6,20 %. Vérifiez votre certificat d'adhésion auprès de Klésia pour connaître le taux applicable à votre entreprise.
Vous pouvez identifier votre organisme de retraite complémentaire grâce au certificat d'adhésion transmis lors de votre affiliation, ou via l'outil dédié sur le site de l'AGIRC-ARRCO. Cette information doit également figurer sur les bulletins de paie de vos salariés.
L'accord de 1988 a été conclu spécifiquement pour les fleuristes, avant l'intégration du secteur animalier dans la convention collective. Nous vous recommandons de vérifier ce point directement auprès de votre institution de retraite complémentaire.
Le taux contractuel correspond au taux fixé par l'accord de branche ou le cadre interprofessionnel, ici 8 % sur la tranche 1. Le taux appelé applique en plus un coefficient de 127 % décidé par l'AGIRC-ARRCO, ce qui porte le taux effectivement prélevé à 10,16 % sans générer de points supplémentaires.
Votre entreprise applique alors le taux interprofessionnel de 6,20 % sur la tranche 1, plutôt que le taux conventionnel majoré de 8 %. Vos salariés acquièrent dans ce cas moins de points de retraite complémentaire, à cotisation équivalente.