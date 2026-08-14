À retenir : les salariés de la convention collective des fleuristes (IDCC 1978) sont affiliés au régime unifié AGIRC-ARRCO ;

le taux conventionnel est fixé à 8 % sur la tranche 1, contre 6,20 % au niveau interprofessionnel ;

Klésia est l'organisme historiquement désigné pour gérer cette retraite complémentaire ;

les cotisations se répartissent à 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié ;

cet accord de 1988 n'étant pas étendu, seules les entreprises qui y ont adhéré appliquent ce taux majoré.

Quels sont les taux de cotisation retraite complémentaire dans la convention collective fleuristes ?

Le taux de cotisation retraite complémentaire varie selon la tranche de salaire. Voici le détail des taux applicables aux entreprises adhérentes à l'accord de 1988.

Tranche Assiette Taux contractuel Taux appelé (127 %) Part salariale (40 %) Part patronale (60 %) T1 Jusqu’à 1 PMSS 8,00 % 10,16 % 4,06 % 6,10 % T2 De 1 à 8 PMSS 17,00 % 21,59 % 8,64 % 12,95 % CEG T1 Jusqu’à 1 PMSS 2,15 % 2,15 % 0,86 % 1,29 % CEG T2 De 1 à 8 PMSS 2,70 % 2,70 % 1,08 % 1,62 %

👉 À noter : le PMSS (plafond mensuel de la Sécurité sociale) sert de référence pour découper les tranches T1 et T2. Il est revalorisé chaque année.

Le calcul de salaire et des cotisations dépend notamment de la tranche applicable. Sur la tranche 1, le taux contractuel de 8 % est supérieur au taux interprofessionnel de 6,20 %. Avec le taux d'appel de 127 % appliqué par l'AGIRC-ARRCO, le taux effectif atteint 10,16 %.

Quelles entreprises sont concernées par la convention collective fleuristes ?

Environ 8 000 entreprises appliquent la convention collective des fleuristes. Son champ d'application couvre plusieurs activités liées au commerce de détail. Son IDCC 1978 permet d'identifier précisément cette convention :

le commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais ;

la vente et les services liés aux animaux familiers ;

le toilettage et l'éducation canine ;

les pensions et la garde d'animaux.

Pour connaître les minima applicables aux salariés du secteur, vous pouvez également consulter la grille de salaire prévue par la convention.

Quel régime de retraite complémentaire s'applique aux salariés fleuristes ?

Les salariés relevant de l'IDCC 1978 cotisent au régime unifié AGIRC-ARRCO, en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Ce régime remplace les anciens régimes distincts pour les cadres et les non-cadres.

💡 Bon à savoir : depuis la fusion AGIRC-ARRCO, la distinction cadres/non-cadres a disparu pour la retraite complémentaire. Tous les salariés cotisent désormais dans un régime unique, avec deux tranches (T1 et T2).

Les entreprises fleuristes cotisent-elles à la MSA ou au régime général ?

Les entreprises de la convention collective des fleuristes relèvent principalement du régime général de la Sécurité sociale, géré par l'Urssaf. Ce secteur regroupe majoritairement des activités de commerce de détail, ce qui explique cette affiliation dominante.

Certains établissements ayant une activité horticole ou agricole peuvent en revanche relever de la Mutualité sociale agricole (MSA). Dans les deux cas, la retraite complémentaire reste gérée par l'AGIRC-ARRCO : la MSA prend uniquement en charge la retraite de base. Les employeurs affiliés à la MSA doivent simplement effectuer des démarches distinctes pour l'affiliation et la déclaration sociale nominative (DSN).

Quel organisme gère la retraite complémentaire des fleuristes ?

Klésia est l'institution historiquement désignée pour gérer la retraite complémentaire des fleuristes. Certaines entreprises du secteur animalier sont affiliées à AG2R La Mondiale ou Malakoff Humanis.

⚠️ Attention : le taux conventionnel de 8 % sur la tranche 1 dépasse le taux interprofessionnel de 6,20 %. Vérifiez que votre logiciel de paie applique bien ce taux majoré si votre entreprise a adhéré à l'accord de 1988.

Le régime AGIRC-ARRCO repose sur un système de points. Chaque cotisation est convertie en points selon un salaire de référence fixé chaque année.

Le taux majoré de 8 % permet aux salariés d'acquérir davantage de points chaque année, comparé au taux interprofessionnel de 6,20 %. À carrière égale, cela se traduit par une pension complémentaire potentiellement plus élevée.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de retraite complémentaire ?

L'employeur doit remplir plusieurs obligations pour assurer une gestion conforme de la retraite complémentaire de ses salariés :

affilier chaque salarié dès son embauche ;

appliquer le taux de 8 % sur la tranche 1, si l'entreprise a adhéré à l'accord de 1988 ;

prélever la part salariale et verser l'ensemble des cotisations à l'organisme concerné ;

déclarer les cotisations chaque mois via la DSN ;

mentionner la caisse de retraite complémentaire sur les documents de fin de contrat.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.