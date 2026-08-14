À retenir Le préavis de licenciement varie de 15 jours à 3 mois selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté ;

Il démarre à la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ;

Le salarié licencié bénéficie de 2 heures par jour , rémunérées, pour rechercher un emploi ;

Si l'employeur dispense le salarié d'exécuter son préavis, il doit verser une indemnité compensatrice ;

Aucun préavis n'est dû en cas de faute grave, de faute lourde ou de force majeure.

Quelles sont les durées de préavis de licenciement selon la catégorie professionnelle ?

Les durées de préavis de licenciement dépendent de la catégorie professionnelle et de l'ancienneté du salarié, comme le prévoit l'article 6.3 de la convention collective Fleuriste et animaux.

Catégorie Ancienneté Préavis de licenciement Employés Moins de 6 mois 15 jours Employés De 6 mois à 2 ans 1 mois Employés Plus de 2 ans 2 mois Techniciens Quelle que soit l’ancienneté 2 mois Cadres Quelle que soit l’ancienneté 3 mois

Ces durées s'appliquent depuis la version actualisée en vigueur au 24 décembre 2021.

La convention collective Fleuriste et animaux couvre environ 8 000 entreprises, du commerce de détail de fleurs et plantes au toilettage et à la garde d'animaux.

Quel est le point de départ du préavis de licenciement ?

Le préavis commence à courir à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception qui notifie le licenciement, que le salarié retire ou non le courrier.

L'employeur doit adresser la lettre de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), conformément à l'article L. 1232-6 du Code du travail. Cette lettre doit énoncer de manière précise et complète le ou les motifs de la rupture.

Les heures de recherche d'emploi sont-elles rémunérées en cas de licenciement ?

Oui, le salarié licencié bénéficie de 2 heures par jour pour rechercher un emploi, rémunérées pendant toute la durée du préavis.

Catégorie Volume Durée max Rémunération Employés 2 h/jour 1 mois Oui Techniciens 2 h/jour 1 mois Oui Cadres 2 h/jour 2 mois Oui

Ce droit cesse dès que le salarié a retrouvé un emploi.

L'employeur peut-il dispenser le salarié d'exécuter son préavis ?

Oui, l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de son préavis. Dans ce cas, il doit verser une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération que le salarié aurait perçue.

Si le salarié demande lui-même à être dispensé, par exemple parce qu'il a retrouvé un emploi, et que l'employeur accepte par accord amiable écrit, aucune indemnité compensatrice n'est due.

Que se passe-t-il en cas de faute grave ou de faute lourde ?

Aucun préavis n'est dû en cas de faute grave, de faute lourde ou de force majeure : la rupture du contrat est immédiate. Le salarié perd le bénéfice du préavis et de l'indemnité de licenciement, mais conserve son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés.

Quelles règles de préavis s'appliquent en cas de licenciement économique ?

Les durées de préavis en cas de licenciement économique sont identiques à celles du licenciement pour motif personnel. En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, le préavis n'est pas exécuté : les sommes correspondantes sont versées à France Travail.

Le salarié et l'employeur peuvent consulter les règles applicables au licenciement pour motif économique pour connaître les étapes de la procédure.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.