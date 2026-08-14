À retenir La convention collective des fleuristes (IDCC 1978) accorde 7 jours fériés chômés et payés par an, sur les 11 jours fériés légaux ;

Le 1er mai est toujours chômé et payé, mais les fleuristes peuvent l'ouvrir en raison de la tradition du muguet ;

L'employeur choisit les 6 autres jours fériés chômés en début d'année, par roulement ;

Un salarié qui travaille un jour férié chômé bénéficie d'un repos compensateur dans les 15 jours ou d'une majoration de salaire de 100 % ;

La durée annuelle de travail ne peut excéder 1 645 heures, réduite des jours fériés chômés dans l'entreprise.

Quels sont les 11 jours fériés légaux et lesquels sont chômés chez les fleuristes ?

La loi française reconnaît 11 jours fériés. Sept d'entre eux sont chômés et payés dans la convention collective des fleuristes, dont le 1er mai obligatoirement.

Jour férié Date Statut chez les fleuristes Jour de l’An 1er janvier Peut faire partie des 7 jours chômés Lundi de Pâques Variable Peut faire partie des 7 jours chômés Fête du Travail 1er mai Toujours chômé et payé (obligatoire) Victoire 1945 8 mai Peut faire partie des 7 jours chômés Ascension Variable Peut faire partie des 7 jours chômés Lundi de Pentecôte Variable Peut faire partie des 7 jours chômés Fête nationale 14 juillet Peut faire partie des 7 jours chômés Assomption 15 août Peut faire partie des 7 jours chômés Toussaint 1er novembre Peut faire partie des 7 jours chômés Armistice 1918 11 novembre Peut faire partie des 7 jours chômés Noël 25 décembre Peut faire partie des 7 jours chômés

💡 Bon à savoir : l'employeur choisit les 6 jours fériés chômés et payés (hors 1er mai) parmi les 10 jours fériés légaux restants. Ce choix doit être communiqué aux salariés en début d'année.

Gérer les jours fériés dans le secteur des fleuristes demande de bien distinguer les jours obligatoires des jours choisis par l'employeur. Cette page fait le point sur vos droits, les compensations prévues en cas de travail un jour férié, ainsi que sur les règles de repos hebdomadaire.

Le 1er mai est-il obligatoirement chômé pour les fleuristes ?

Le 1er mai est toujours chômé et payé, y compris dans la convention collective des fleuristes. Les entreprises de ce secteur peuvent toutefois faire travailler leurs salariés ce jour-là, en raison de la tradition du muguet propre à leur activité. Le salarié bénéficie alors d'une majoration de 100 % de sa rémunération, conformément à l'article L. 3133-6 du Code du travail.

Les règles générales relatives au paiement d'un jour férié permettent de distinguer le 1er mai des autres jours fériés légaux.

Quelle compensation en cas de travail un jour férié dans la convention des fleuristes ?

Un salarié qui travaille l'un des 7 jours fériés chômés et payés bénéficie d'un jour de repos supplémentaire ou d'une majoration de salaire de 100 %. Ce repos doit être pris dans les 15 jours qui précèdent ou suivent le jour férié travaillé. Les jours fériés non chômés, eux, ne donnent lieu à aucune compensation conventionnelle spécifique.

Situation Compensation prévue 1er mai travaillé Majoration de 100 % (obligation légale) Jour férié chômé travaillé (parmi les 7) 1 jour de repos dans les 15 jours ou majoration de 100 % Jour férié non chômé travaillé Aucune majoration conventionnelle

La durée annuelle de travail ne peut excéder 1 645 heures, selon l'article 1.3 de l'accord ARTT du 13 juin 2000. Ce plafond est réduit du nombre de jours fériés chômés et payés dans l'entreprise, soit 7 jours par an au titre de l'article 7.6 de la convention collective.

Quelles sont les obligations de repos hebdomadaire dans la convention collective des fleuristes ?

La convention collective des fleuristes prévoit un repos hebdomadaire minimal d'un jour et demi consécutif. Elle prévoit également 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche, accordés toutes les 8 semaines. Un jour férié chômé qui coïncide avec le jour de repos habituel du salarié ne donne lieu à aucune compensation supplémentaire.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.