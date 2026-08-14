À retenir Le repos hebdomadaire minimal est de 1,5 jour consécutif par semaine, soit une demi-journée de plus que le minimum légal de 24 heures.

Une exception écrite entre salarié et employeur permet désormais de déroger au caractère consécutif de cette demi-journée depuis le 23 novembre 2025.

Le travail le dimanche est autorisé par dérogation légale, avec en contrepartie 2 jours de repos consécutifs incluant un dimanche toutes les 4 semaines.

Chaque salarié bénéficie d'au moins 11 week-ends complets par an .

Les heures supplémentaires sont majorées de 12,5 % à 25 % selon la taille de l'entreprise pour les 4 premières heures, puis 50 % au-delà.

Vous gérez une équipe qui travaille le week-end, y compris le dimanche ?

La convention collective fleuristes et animaux familiers encadre précisément le repos hebdomadaire de vos salariés, dans un secteur qui compte environ 8 000 entreprises (commerce de fleurs, vente et services aux animaux familiers, toilettage et éducation canine, pensions et garde d'animaux). Elle fixe une durée minimale plus favorable que le Code du travail, organise le repos par roulement et garantit des week-ends de repos réguliers.

Quels sont les repos obligatoires dans la convention collective fleuristes et animaux familiers ?

La convention collective fleuristes et animaux familiers (IDCC 1978) fixe plusieurs seuils de repos à respecter au quotidien. Ce tableau récapitule les durées et contreparties applicables.

Élément Détail Durée minimale du repos hebdomadaire 1,5 jour consécutif (35 heures, sauf exception écrite) Repos quotidien entre 2 jours de travail 11 heures consécutives Nombre maximal de jours travaillés par semaine 6 jours Repos dominical Par roulement, dérogation légale Contrepartie au roulement 2 jours consécutifs incluant un dimanche, toutes les 4 semaines Minimum annuel de week-ends 11 week-ends par an

Quelle est la durée minimale du repos hebdomadaire dans la CCN Fleuristes ?

Le repos hebdomadaire dans la convention collective fleuristes et animaux familiers (IDCC 1978) est d'au moins 1,5 jour consécutif par semaine. Cette durée dépasse le minimum légal de 24 heures consécutives et s'ajoute aux 11 heures de repos quotidien, pour un total de 35 heures consécutives.

L'article 7.1 de l'accord du 29 septembre 2020 pose ce principe, tel que modifié par l'avenant rectificatif n° 1 du 23 mai 2024, étendu depuis le 23 novembre 2025. Vous ne pouvez jamais faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs par semaine.

💡 Bon à savoir : depuis le 23 novembre 2025, le salarié et l'employeur peuvent convenir par écrit de déroger au caractère consécutif de la demi-journée de repos supplémentaire. Cette exception reste ponctuelle et doit être formalisée par écrit.

Un salarié peut-il être obligé de travailler le dimanche dans la CCN Fleuristes ?

Oui, un salarié de la branche fleuristes et animaux familiers peut être planifié le travail le dimanche grâce à une dérogation légale au repos dominical. En contrepartie, la convention collective garantit des week-ends de repos réguliers.

Quelle dérogation permet le travail dominical dans la CCN Fleuristes ?

Les fleuristes et les commerces liés aux animaux familiers bénéficient d'une dérogation légale au repos dominical, prévue par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail. Cette dérogation permet aux établissements de la branche d'ouvrir le dimanche sans démarche administrative supplémentaire, contrairement à d'autres secteurs.

Dans la pratique, cette dérogation concerne particulièrement :

les boutiques de fleurs naturelles, très sollicitées les dimanches de fêtes commerciales comme la fête des mères ou la Saint-Valentin ;

les animaleries et magasins spécialisés dans la vente d'animaux, où l'ouverture dominicale répond à la demande client ;

les structures de soins aux animaux (pensions, refuges, toilettage), qui doivent parfois assurer une présence 7 jours sur 7 pour le bien-être des animaux hébergés.

Cette dérogation ne dispense pas l'employeur d'organiser un repos compensateur. Le repos hebdomadaire reste dû, mais il est pris un autre jour de la semaine, selon un roulement organisé au sein de l'équipe.

Quelle contrepartie en week-ends de repos garantit la CCN Fleuristes ?

Lorsque le repos hebdomadaire est organisé par roulement, votre salarié reçoit en contrepartie 2 jours de repos consécutifs incluant un dimanche. Cette contrepartie doit être accordée régulièrement toutes les 4 semaines, ou en moyenne sur l'année à défaut.

Concrètement, cela représente :

un week-end complet au moins une fois toutes les 4 semaines ;

un minimum de 11 week-ends de repos garantis sur l'année ;

une amélioration notable par rapport à la règle antérieure, qui ne prévoyait qu'un week-end toutes les 8 semaines avant l'avenant du 3 novembre 2022, depuis remplacé par l'avenant rectificatif n° 1 du 23 mai 2024.

Cette avancée facilite l'organisation de la vie personnelle de vos équipes, même dans un secteur où le dimanche reste un jour d'ouverture fréquent. Pour vous, employeur, cela implique de bâtir des plannings de roulement qui respectent cette fréquence.

Quelle est la majoration des heures supplémentaires dans la CCN Fleuristes ?

La majoration des heures supplémentaires dans la CCN Fleuristes dépend de la taille de votre entreprise, contrairement au régime général du Code du travail. L'article 7.2 fixe un barème progressif en 3 tranches.

Tranche d’heures supplémentaires Entreprises ≤ 20 salariés Entreprises > 20 salariés 4 premières heures 12,5 % 25 % 4 heures suivantes 25 % 25 % Au-delà 50 % 50 %

La convention collective ne prévoit pas de majoration salariale spécifique liée au seul fait de travailler un dimanche. La contrepartie du travail dominical prend la forme des week-ends de repos garantis présentés plus haut. Si un accord d'entreprise ou un usage plus favorable existe dans votre structure, celui-ci s'applique en priorité.

Quelles sont les obligations de planification de l'employeur dans la CCN Fleuristes ?

Vous devez afficher le planning des repos hebdomadaires de manière visible sur le lieu de travail, conformément aux obligations légales d'affichage. La planification doit également respecter les règles applicables à la durée du travail. Pour le recours aux heures supplémentaires, la CCN Fleuristes prévoit un délai de prévenance de 48 heures, sauf urgence ou charge de travail imprévisible.

👉 À noter : contrairement à une idée reçue, la convention collective ne fixe pas de délai de 15 jours pour communiquer les horaires individuels. Ce délai concerne d'autres régimes du Code du travail, comme le temps partiel.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.