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Convention collective Esthétique-Cosmétique (IDCC 3032)
Quelles sont les règles de la CCN de l'esthétique-cosmétique et de la parfumerie ?
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique (IDCC 3032, brochure 3123) encadre les conditions de travail des instituts de beauté, spas, parfumeries et écoles d'esthétique. Cette page présente ses dispositions essentielles : champ d'application, grille de salaires, période d'essai, congés et prévoyance.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 15 300 entreprises
Champ d'application
instituts de beauté, parfumeries, spas et centres de soins, écoles d'esthétique et de cosmétique
Tout savoir sur cette convention collective
Arrêt maladie
La convention collective de l'esthétique-cosmétique et de la parfumerie prévoit un maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, sous conditions d'ancienneté. Cette page détaille les durées d'indemnisation, les délais de carence, les obligations du salarié et le rôle de la prévoyance obligatoire.
Coefficient
Le coefficient détermine le niveau hiérarchique et le salaire minimum d'un poste dans la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de la parfumerie. Cette page détaille la grille de classification, les critères d'attribution et les conséquences du coefficient sur la rémunération des salariés du secteur.
Congés payés
La convention collective Esthétique-Cosmétique (IDCC 3032) fixe les règles applicables aux congés payés des salariés du secteur : durée, congés d'ancienneté, congés exceptionnels et indemnisation. Cette page présente les dispositions conventionnelles à connaître pour sécuriser la gestion des absences.
Cotisations
La convention collective de l'esthétique-cosmétique impose des cotisations spécifiques en matière de prévoyance, de complémentaire santé et de financement du dialogue social. Cette page détaille les taux applicables, la répartition entre employeur et salarié ainsi que les contributions de branche à connaître.
Durée du travail
La convention collective de l'esthétique-cosmétique et de la parfumerie (IDCC 3032) encadre la durée du travail, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, le travail du dimanche et des jours fériés. Cette page détaille les règles applicables dans les instituts de beauté, spas et parfumeries.
Grille de salaire
Salaires minima, coefficients, échelons, primes et majorations applicables depuis le 1er juin 2026. Guide pratique pour les employeurs et salariés de la branche Esthétique. Données conformes à l'avenant n° 43 et au SMIC en vigueur.
Indemnité repas
L'indemnité de repas compense les frais engagés par un salarié contraint de déjeuner en dehors de son domicile en raison de ses conditions de travail. Cette page présente les règles applicables dans la branche esthétique-cosmétique, les montants exonérés par l'URSSAF et les obligations de l'employeur.
Mutuelle
L'accord du 7 octobre 2015 impose aux entreprises de la branche esthétique-cosmétique de mettre en place une complémentaire santé collective pour leurs salariés. Le taux de cotisation en vigueur résulte de l'avenant n° 5 du 6 juin 2024, étendu par arrêté du 25 septembre 2024. Cette page détaille les garanties minimales, la répartition des cotisations, les cas de dispense et la portabilité des droits.
Période d'essai
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique fixe des durées de période d'essai spécifiques selon la catégorie professionnelle et le type d'entreprise. Cette page détaille les règles de durée, de renouvellement, de rupture et de délais de prévenance applicables.
Prévoyance
La convention collective Esthétique-Cosmétique impose un régime de prévoyance obligatoire couvrant l'incapacité, l'invalidité et le décès des salariés non-cadres. Cette page détaille les garanties minimales, les taux de cotisation, la répartition employeur-salarié et les conditions de portabilité prévues par l'accord de branche et par le cadre légal applicable.
Accord d'entreprise
L'accord d'entreprise permet d'adapter certaines règles aux spécificités de l'entreprise, dans les limites du Code du travail et de la convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie. Cette page explique la hiérarchie des normes, les domaines ouverts à la négociation et les modalités applicables selon l'effectif.
Alternance et apprentissage
La convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie encadre le recours à l'alternance et à l'apprentissage dans le secteur. Cette page présente les contrats disponibles, les conditions de rémunération, la durée de formation et les obligations de l'employeur.
Congés exceptionnels
La convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie prévoit des jours d'absence pour événements familiaux et certaines situations personnelles. Cette page détaille les durées conventionnelles, les règles légales plus favorables le cas échéant et les conditions d'attribution.
Préavis de démission
La durée du préavis de démission varie selon l'ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié. Cette page détaille les durées applicables, les formalités à respecter et les règles encadrant l'exécution du préavis dans la branche esthétique-cosmétique-parfumerie.
Préavis de licenciement
Le préavis de licenciement dans la convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie varie selon l'ancienneté du salarié. Cette page détaille les durées applicables, les règles d'absences rémunérées pour recherche d'emploi et les conditions de dispense de préavis prévues par l'article 8 de la CCN 3032.
Rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle ne comporte pas de préavis à proprement parler. Les parties conviennent librement de la date de fin du contrat. Cette page détaille la procédure, les délais légaux et l'indemnité applicable dans la branche esthétique-cosmétique-parfumerie.
Accident du travail
Brûlures, exposition à des produits chimiques, gestes répétitifs : les métiers de l'esthétique exposent les salariés à des risques professionnels spécifiques. Cette page détaille la définition de l'accident du travail, les obligations de l'employeur, le maintien de salaire prévu par la CCN Esthétique et la protection du contrat pendant l'arrêt.
Code NAF/APE
Le code NAF, aussi appelé code APE, aide à identifier l'activité principale d'une entreprise. Pour la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique (IDCC 3032), c'est toutefois l'activité réellement exercée qui détermine l'application de la convention.
IDCC 3032
L'IDCC 3032 identifie la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. Cette page explique ce que recouvre ce code, comment le retrouver, le vérifier et l'appliquer dans la gestion de la paie et des ressources humaines.
Jours fériés
Les instituts de beauté, spas et parfumeries sont souvent ouverts le week-end et parfois les jours fériés. La convention collective de l'esthétique-cosmétique précise les règles relatives aux jours fériés chômés, à la rémunération majorée et au nombre maximal de jours fériés travaillés chaque année.
Maternité
Durée du congé, réduction d'horaire pendant la grossesse, protection contre le licenciement et garanties de retour pour les salariées relevant de l'IDCC 3032.
Paternité
Durée, indemnisation, protection du salarié et règles applicables dans la convention collective Esthétique-cosmétique (IDCC 3032).
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire garantit à chaque salarié de la branche esthétique-cosmétique un temps de récupération minimal chaque semaine. Cette page détaille la durée de ce repos, les règles relatives au dimanche, les dérogations propres au secteur de la beauté et les compensations applicables.
Retraite complémentaire
Le régime Agirc-Arrco constitue le socle de la retraite complémentaire pour les salariés de l'esthétique-cosmétique. Cette page présente les taux de cotisation 2026, la répartition employeur/salarié, le mécanisme d'acquisition des points et les obligations des entreprises du secteur.
Retraite
Départ volontaire, mise à la retraite par l'employeur, indemnités conventionnelles et préavis : toutes les règles applicables à la fin de carrière dans le secteur de l'esthétique-cosmétique.
À retenir
La convention collective de l'esthétique-cosmétique (IDCC 3032, brochure 3123) encadre les instituts de beauté, spas, parfumeries et écoles d'esthétique.
Elle couvre environ 10 900 entreprises et près de 48 200 salariés en France.
La grille de salaires distingue les instituts et services généraux de l'enseignement technique, avec des minima allant de 1 848 € à 3 953 € brut par mois.
Les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés, plus des jours supplémentaires selon l'ancienneté.
La convention impose une mutuelle et un régime de prévoyance obligatoires pour l'ensemble des salariés.
Quels sont les salaires minima dans la CCN Esthétique-Cosmétique ?
La convention collective fixe des salaires minima mensuels bruts organisés par coefficient, de 135 à 300. Depuis l'avenant n° 43 du 22 janvier 2026, étendu par arrêté du 18 mai 2026 (JORF du 28 mai 2026), les minima vont de 1 848 € à 3 953 € brut par mois selon le poste et la catégorie. Les coefficients 135 et 150 sont inférieurs au SMIC mensuel brut en vigueur depuis le 1er juin 2026 (1 867,02 €) : le SMIC s'applique alors comme plancher légal. Le SMIC mensuel brut constitue donc le minimum à respecter pour ces coefficients.
|Coefficient
|Instituts et services généraux
|135
|1 848 € ⚠️ sous SMIC
|150
|1 861 € ⚠️ sous SMIC
|160
|1 877 €
|175
|1 895 €
|180
|1 917 €
|200
|1 995 €
|230
|2 072 €
|250
|2 300 €
|270
|2 834 €
|300
|3 875 €
|Coefficient
|Enseignement échelon A
|Enseignement échelon B
|135
|1 848 € ⚠️
|1 885 €
|150
|1 861 € ⚠️
|1 899 €
|200
|1 995 €
|2 035 €
|230
|2 072 €
|2 114 €
|240
|2 122 €
|2 165 €
|245
|2 159 €
|2 203 €
|250
|2 300 €
|2 346 €
|270
|2 834 €
|2 891 €
|300
|3 875 €
|3 953 €
Quelles entreprises sont concernées par la CCN Esthétique (IDCC 3032) ?
Le champ d'application de la convention couvre les entreprises dont l'activité principale relève de l'esthétique-cosmétique ou de l'enseignement technique lié à ces métiers. Les structures concernées sont notamment :
les instituts de beauté proposant des soins du visage, du corps, du maquillage, de l'épilation ou de la manucure ;
les parfumeries indépendantes ou en réseau spécialisé ;
les spas et centres de soins esthétiques de bien-être ;
les établissements d'enseignement et de formation professionnelle en esthétique et parfumerie ;
les entreprises de prothésie ongulaire.
Certaines activités sont expressément exclues du champ d'application : le commerce de détail de parfumerie intégré à une grande surface, les pharmacies, les salons de coiffure et les activités relevant d'autres conventions collectives ne sont pas couverts par l'IDCC 3032.
💡 Bon à savoir : la CCN Esthétique s'applique sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements d'outre-mer. L'appartenance à cette convention dépend de l'activité principale de l'entreprise, et non de la qualification individuelle du salarié.
Quelle est la durée de la période d'essai dans la CCN Esthétique ?
La période d'essai varie selon la catégorie professionnelle du salarié. Pour les entreprises hors écoles d'esthétique, elle est de 2 mois pour les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres. Un renouvellement est possible sous réserve d'un accord écrit, portant la durée totale maximale à 3 mois pour les employés, 4 mois pour les agents de maîtrise et 6 mois pour les cadres.
Pour les écoles d'esthétique, la durée maximale, renouvellement inclus, varie selon les fonctions :
3 mois pour le personnel d'entretien, les employés de bureau, surveillants, secrétaires et aides-comptables ;
4 mois pour le personnel enseignant et les comptables ;
5 mois pour les coordinateurs d'enseignement professionnel ;
6 mois pour le personnel de direction.
La période d'essai doit obligatoirement figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement pour être opposable au salarié. Les règles générales applicables à la période d'essai en CDI peuvent compléter ces dispositions conventionnelles.
Combien de jours de congés payés prévoit la CCN Esthétique ?
Les salariés de la CCN Esthétique bénéficient des 5 semaines de congés payés légaux, soit 30 jours ouvrables par an. La durée des congés payés est complétée par des jours supplémentaires liés à l'ancienneté dans l'entreprise : 1 jour ouvrable après 5 ans d'ancienneté, 3 jours ouvrables après 10 ans d'ancienneté et 6 jours ouvrables après 15 ans d'ancienneté. La prise effective de ces jours supplémentaires se détermine par accord entre l'employeur et le salarié.
Quel est le préavis de démission et de licenciement dans la CCN Esthétique ?
Le préavis de démission est de 7 jours calendaires pour une ancienneté inférieure à 6 mois, quelle que soit la catégorie professionnelle. Il passe à 1 mois entre 6 mois et 1 an d'ancienneté, puis reste à 1 mois au-delà pour les employés, contre 2 mois pour les agents de maîtrise et les cadres. Les règles générales du préavis de démission permettent notamment de préciser le point de départ et les cas de dispense.
En cas de licenciement, le préavis de licenciement est de 7 jours calendaires en deçà de 6 mois d'ancienneté, de 1 mois entre 6 mois et 2 ans, puis de 2 mois au-delà de 2 ans, pour l'ensemble des catégories professionnelles.
👉 À noter : ces durées de préavis résultent de l'avenant n° 35 du 14 février 2024, étendu par arrêté du 24 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024).
Quelles sont les autres dispositions clés de la CCN Esthétique ?
La durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires s'applique dans la branche esthétique-cosmétique. La convention prévoit des possibilités d'aménagement du temps de travail et encadre le recours aux heures supplémentaires.
La convention impose une couverture complémentaire frais de santé (mutuelle) et un régime de prévoyance pour l'ensemble des salariés. Les garanties minimales, les taux de cotisation et la répartition employeur-salarié sont fixés par les accords de branche, notamment l'accord frais de santé du 7 octobre 2015 modifié par l'avenant santé n° 5 du 6 juin 2024. Les règles générales relatives à la mutuelle d'entreprise précisent notamment la participation minimale de l'employeur.
En cas d'arrêt maladie, la convention prévoit des conditions de maintien de salaire qui complètent les indemnités journalières de la Sécurité sociale, selon des modalités qui dépendent de l'ancienneté du salarié. Le maintien du salaire pendant un arrêt maladie dépend également des conditions légales applicables et des dispositions conventionnelles plus favorables.
La CCN Esthétique ne prévoit pas d'indemnité repas conventionnelle générale. Des remboursements de frais de repas peuvent toutefois intervenir dans le cadre de déplacements professionnels, de formations ou de règles internes à l'entreprise.
Quelles sont les dernières mises à jour de la CCN Esthétique ?
La convention collective fait l'objet de négociations régulières entre les partenaires sociaux. Parmi les évolutions récentes :
avenant n° 43 du 22 janvier 2026 : revalorisation de la grille des salaires minimaux, étendu par arrêté du 18 mai 2026 (JORF du 28 mai 2026) ;
avenant n° 40 du 22 mai 2025 : transfert de la collecte du paritarisme à l'OPCO EP ;
avenant n° 39 du 17 septembre 2024 : définition des salariés assimilés cadres au sens de l'APEC ;
avenant n° 38 du 17 septembre 2024 : précédente revalorisation salariale, remplacée par l'avenant n° 43 ;
avenant santé n° 5 du 6 juin 2024 : mise à jour de la couverture frais de santé, étendu par arrêté du 25 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024) ;
avenant n° 35 du 14 février 2024 : rupture du contrat de travail et préavis, étendu par arrêté du 24 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024).
L'ensemble des textes conventionnels est consultable sur Légifrance.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique.
Dernière vérification le 27/08/2026.
Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique - Légifrance
Avenant n° 43 du 22 janvier 2026 relatif aux salaires minima - Légifrance
Arrêté du 18 mai 2026 portant extension de l'avenant n° 43 - JORF
Avenant n° 35 du 14 février 2024 relatif à la rupture du contrat de travail - Légifrance
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FAQ - Convention collective Esthétique-Cosmétique (IDCC 3032)
La convention collective de l'esthétique-cosmétique porte le numéro IDCC 3032 et correspond à la brochure 3123. Elle a été signée le 24 juin 2011.
Non, un salon de coiffure relève d'une convention collective distincte. La CCN Esthétique (IDCC 3032) couvre notamment les instituts de beauté, les spas, les parfumeries spécialisées et les écoles d'esthétique, mais exclut les activités relevant d'autres conventions collectives.
Le salaire minimum le plus bas prévu par l'avenant n° 43 est de 1 848 € brut par mois pour le coefficient 135. Depuis le 1er juin 2026, le SMIC mensuel brut de 1 867,02 € s'applique toutefois comme plancher pour les coefficients 135 et 150, inférieurs à ce seuil.
La prise des congés supplémentaires d'ancienneté se détermine par accord entre l'employeur et le salarié, sans date imposée par la convention. Ces jours s'ajoutent aux 30 jours de congés payés légaux dès 5, 10 puis 15 ans d'ancienneté.
Oui, un salarié peut demander une dispense d'adhésion à la mutuelle collective dans certains cas prévus par l'accord de branche, notamment s'il bénéficie déjà d'une couverture individuelle ou via son conjoint. Cette dispense doit être formalisée par écrit auprès de l'employeur.