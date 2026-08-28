Convention collective Esthétique-Cosmétique (IDCC 3032)

À retenir La convention collective de l'esthétique-cosmétique (IDCC 3032, brochure 3123) encadre les instituts de beauté, spas, parfumeries et écoles d'esthétique.

Elle couvre environ 10 900 entreprises et près de 48 200 salariés en France.

La grille de salaires distingue les instituts et services généraux de l'enseignement technique, avec des minima allant de 1 848 € à 3 953 € brut par mois.

Les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés , plus des jours supplémentaires selon l'ancienneté.

La convention impose une mutuelle et un régime de prévoyance obligatoires pour l'ensemble des salariés.

Quels sont les salaires minima dans la CCN Esthétique-Cosmétique ?

La convention collective fixe des salaires minima mensuels bruts organisés par coefficient, de 135 à 300. Depuis l'avenant n° 43 du 22 janvier 2026, étendu par arrêté du 18 mai 2026 (JORF du 28 mai 2026), les minima vont de 1 848 € à 3 953 € brut par mois selon le poste et la catégorie. Les coefficients 135 et 150 sont inférieurs au SMIC mensuel brut en vigueur depuis le 1er juin 2026 (1 867,02 €) : le SMIC s'applique alors comme plancher légal. Le SMIC mensuel brut constitue donc le minimum à respecter pour ces coefficients.

Coefficient Instituts et services généraux 135 1 848 € ⚠️ sous SMIC 150 1 861 € ⚠️ sous SMIC 160 1 877 € 175 1 895 € 180 1 917 € 200 1 995 € 230 2 072 € 250 2 300 € 270 2 834 € 300 3 875 €

Coefficient Enseignement échelon A Enseignement échelon B 135 1 848 € ⚠️ 1 885 € 150 1 861 € ⚠️ 1 899 € 200 1 995 € 2 035 € 230 2 072 € 2 114 € 240 2 122 € 2 165 € 245 2 159 € 2 203 € 250 2 300 € 2 346 € 270 2 834 € 2 891 € 300 3 875 € 3 953 €

Quelles entreprises sont concernées par la CCN Esthétique (IDCC 3032) ?

Le champ d'application de la convention couvre les entreprises dont l'activité principale relève de l'esthétique-cosmétique ou de l'enseignement technique lié à ces métiers. Les structures concernées sont notamment :

les instituts de beauté proposant des soins du visage, du corps, du maquillage, de l'épilation ou de la manucure ;

les parfumeries indépendantes ou en réseau spécialisé ;

les spas et centres de soins esthétiques de bien-être ;

les établissements d'enseignement et de formation professionnelle en esthétique et parfumerie ;

les entreprises de prothésie ongulaire.

Certaines activités sont expressément exclues du champ d'application : le commerce de détail de parfumerie intégré à une grande surface, les pharmacies, les salons de coiffure et les activités relevant d'autres conventions collectives ne sont pas couverts par l'IDCC 3032.

💡 Bon à savoir : la CCN Esthétique s'applique sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements d'outre-mer. L'appartenance à cette convention dépend de l'activité principale de l'entreprise, et non de la qualification individuelle du salarié.

Quelle est la durée de la période d'essai dans la CCN Esthétique ?

La période d'essai varie selon la catégorie professionnelle du salarié. Pour les entreprises hors écoles d'esthétique, elle est de 2 mois pour les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres. Un renouvellement est possible sous réserve d'un accord écrit, portant la durée totale maximale à 3 mois pour les employés, 4 mois pour les agents de maîtrise et 6 mois pour les cadres.

Pour les écoles d'esthétique, la durée maximale, renouvellement inclus, varie selon les fonctions :

3 mois pour le personnel d'entretien, les employés de bureau, surveillants, secrétaires et aides-comptables ;

4 mois pour le personnel enseignant et les comptables ;

5 mois pour les coordinateurs d'enseignement professionnel ;

6 mois pour le personnel de direction.

La période d'essai doit obligatoirement figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement pour être opposable au salarié. Les règles générales applicables à la période d'essai en CDI peuvent compléter ces dispositions conventionnelles.

Combien de jours de congés payés prévoit la CCN Esthétique ?

Les salariés de la CCN Esthétique bénéficient des 5 semaines de congés payés légaux, soit 30 jours ouvrables par an. La durée des congés payés est complétée par des jours supplémentaires liés à l'ancienneté dans l'entreprise : 1 jour ouvrable après 5 ans d'ancienneté, 3 jours ouvrables après 10 ans d'ancienneté et 6 jours ouvrables après 15 ans d'ancienneté. La prise effective de ces jours supplémentaires se détermine par accord entre l'employeur et le salarié.

Quel est le préavis de démission et de licenciement dans la CCN Esthétique ?

Le préavis de démission est de 7 jours calendaires pour une ancienneté inférieure à 6 mois, quelle que soit la catégorie professionnelle. Il passe à 1 mois entre 6 mois et 1 an d'ancienneté, puis reste à 1 mois au-delà pour les employés, contre 2 mois pour les agents de maîtrise et les cadres. Les règles générales du préavis de démission permettent notamment de préciser le point de départ et les cas de dispense.

En cas de licenciement, le préavis de licenciement est de 7 jours calendaires en deçà de 6 mois d'ancienneté, de 1 mois entre 6 mois et 2 ans, puis de 2 mois au-delà de 2 ans, pour l'ensemble des catégories professionnelles.

👉 À noter : ces durées de préavis résultent de l'avenant n° 35 du 14 février 2024, étendu par arrêté du 24 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024).

Quelles sont les autres dispositions clés de la CCN Esthétique ?

La durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires s'applique dans la branche esthétique-cosmétique. La convention prévoit des possibilités d'aménagement du temps de travail et encadre le recours aux heures supplémentaires.

La convention impose une couverture complémentaire frais de santé (mutuelle) et un régime de prévoyance pour l'ensemble des salariés. Les garanties minimales, les taux de cotisation et la répartition employeur-salarié sont fixés par les accords de branche, notamment l'accord frais de santé du 7 octobre 2015 modifié par l'avenant santé n° 5 du 6 juin 2024. Les règles générales relatives à la mutuelle d'entreprise précisent notamment la participation minimale de l'employeur.

En cas d'arrêt maladie, la convention prévoit des conditions de maintien de salaire qui complètent les indemnités journalières de la Sécurité sociale, selon des modalités qui dépendent de l'ancienneté du salarié. Le maintien du salaire pendant un arrêt maladie dépend également des conditions légales applicables et des dispositions conventionnelles plus favorables.

La CCN Esthétique ne prévoit pas d'indemnité repas conventionnelle générale. Des remboursements de frais de repas peuvent toutefois intervenir dans le cadre de déplacements professionnels, de formations ou de règles internes à l'entreprise.

Quelles sont les dernières mises à jour de la CCN Esthétique ?

La convention collective fait l'objet de négociations régulières entre les partenaires sociaux. Parmi les évolutions récentes :

avenant n° 43 du 22 janvier 2026 : revalorisation de la grille des salaires minimaux, étendu par arrêté du 18 mai 2026 (JORF du 28 mai 2026) ;

avenant n° 40 du 22 mai 2025 : transfert de la collecte du paritarisme à l'OPCO EP ;

avenant n° 39 du 17 septembre 2024 : définition des salariés assimilés cadres au sens de l'APEC ;

avenant n° 38 du 17 septembre 2024 : précédente revalorisation salariale, remplacée par l'avenant n° 43 ;

avenant santé n° 5 du 6 juin 2024 : mise à jour de la couverture frais de santé, étendu par arrêté du 25 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024) ;

avenant n° 35 du 14 février 2024 : rupture du contrat de travail et préavis, étendu par arrêté du 24 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024).

L'ensemble des textes conventionnels est consultable sur Légifrance.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 27/08/2026.