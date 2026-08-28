À retenir La convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie (IDCC 3032) ne fixe aucun montant conventionnel propre à l'indemnité de repas.

Les employeurs du secteur appliquent donc les plafonds d'exonération URSSAF en vigueur pour déterminer le montant exonéré de cotisations sociales.

En 2026, l'indemnité atteint 7,50 € par repas sur le lieu de travail, 10,40 € hors des locaux et 21,40 € au restaurant en déplacement professionnel.

L'indemnité de repas ne se cumule pas avec un titre-restaurant pour le même repas.

Elle est due uniquement lorsque l'organisation du travail empêche le salarié de rentrer déjeuner à son domicile.

Quels sont les montants de l'indemnité de repas en 2026 ?

Les montants de l'indemnité de repas exonérée de cotisations sociales varient selon la situation du salarié en 2026.

Situation Montant 2026 Montant 2025 Repas au restaurant (déplacement professionnel) 21,40 € 21,10 € Repas hors des locaux de l’entreprise 10,40 € 10,30 € Repas sur le lieu de travail (horaires contraints) 7,50 € 7,40 €

Qu'est-ce que l'indemnité de repas dans la branche esthétique ?

L'indemnité de repas, aussi appelée « panier repas » ou « prime de panier », compense les frais de restauration d'un salarié empêché de déjeuner à son domicile en raison de ses conditions de travail.

L'identifiant de convention collective (IDCC) 3032 correspond à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de la parfumerie (brochure n° 3123). Ce texte ne prévoit aucune disposition spécifique fixant un montant pour cette indemnité.

L'employeur se réfère donc aux barèmes publiés par l'URSSAF pour fixer le montant exonéré de cotisations sociales.

Quelles sont les conditions d'attribution de l'indemnité de repas ?

Le versement de l'indemnité de repas n'est pas automatique : il est subordonné au respect de conditions précises liées à l'organisation du travail.

Quelles situations ouvrent droit à l'indemnité de repas ?

Trois situations principales ouvrent droit au versement de l'indemnité de repas :

le salarié est en déplacement professionnel et contraint de prendre son repas au restaurant, faute d'alternative sur place ;

le salarié travaille hors des locaux de l'entreprise, par exemple lors d'une formation ou d'une intervention chez un client, et prend son repas sur le terrain ;

le salarié est contraint de déjeuner sur son lieu de travail en raison d'horaires particuliers qui ne lui laissent pas le temps de rentrer chez lui.

Une gérante d'institut qui enchaîne des rendez-vous clients sans coupure entre 12h et 14h relève typiquement de ce troisième cas. À l'inverse, un salarié dont la pause déjeuner lui permet de rentrer chez lui, même s'il choisit de rester sur place, n'ouvre pas droit à l'indemnité. La condition déterminante reste la contrainte horaire ou géographique, pas le simple confort du salarié. C'est pour cette raison que chaque situation doit être appréciée au regard du planning réel, et non de manière automatique pour tous les postes du même établissement.

Les instituts de beauté, spas et parfumeries fonctionnent souvent avec des plannings en continu, ce qui rend cette indemnité particulièrement fréquente dans le secteur. Lorsque les horaires couvrent la pause méridienne sans laisser au salarié le temps de rentrer chez lui, l'employeur peut verser une indemnité de repas exonérée de cotisations, dans la limite des plafonds applicables.

Quelques exemples concrets rencontrés dans la branche :

une esthéticienne qui travaille de 10h à 19h sans interruption dans une parfumerie ouverte en continu ;

une praticienne de spa dont les soins s'enchaînent sur la pause déjeuner lors d'une forte affluence ;

une apprentie en école d'esthétique dont les stages pratiques imposent des horaires resserrés.

Dans ces trois cas, l'employeur peut verser l'indemnité dès que le planning ne prévoit aucune coupure suffisante pour rentrer déjeuner. Il reste utile de formaliser cette pratique dans le contrat de travail ou une note de service, afin d'éviter toute contestation lors d'un contrôle URSSAF.

Quelle différence entre l'indemnité de repas et le titre-restaurant ?

L'indemnité de repas et le titre-restaurant répondent à deux logiques différentes, même s'ils compensent tous deux un repas pris hors du domicile :

l' indemnité de repas est une allocation forfaitaire versée par l'employeur pour compenser une contrainte liée aux horaires ou à un déplacement ;

le titre-restaurant est un avantage social cofinancé par l'employeur et le salarié, dont la part patronale est exonérée jusqu'à 7,32 € par titre en 2026, sous réserve d'une contribution patronale comprise entre 50 % et 60 % de sa valeur.

Quel est le régime social et fiscal de l'indemnité de repas ?

L'indemnité de repas versée dans le respect des plafonds URSSAF 2026 est exonérée de cotisations sociales, de CSG et de CRDS.

Cette exonération s'étend à l'impôt sur le revenu du salarié : l'indemnité reste non imposable tant qu'elle respecte les plafonds en vigueur.

⚠️ Attention : la fraction versée au-delà des plafonds URSSAF est réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales.

💡 Bon à savoir : l'avantage en nature nourriture est évalué à 5,50 € par repas (11,00 € pour deux repas par jour) en 2026, un dispositif distinct de l'indemnité de repas versée en remboursement de frais professionnels.

Quelles sont les obligations de l'employeur ?

L'employeur doit respecter plusieurs obligations pour verser une indemnité de repas conforme :

vérifier les conditions d'éligibilité avant chaque versement ;

respecter les plafonds d'exonération en vigueur ;

mentionner l'indemnité sur le bulletin de paie ;

ne pas cumuler l'indemnité avec un titre-restaurant pour le même repas ;

conserver les éléments justificatifs en cas de contrôle.

Dans quels cas l'indemnité de repas n'est-elle pas due ?

L'indemnité de repas n'est pas due dans plusieurs situations précises :

le salarié peut regagner son domicile pour déjeuner ;

l'employeur met à disposition un local de restauration adapté ;

le salarié bénéficie déjà de titres-restaurant pour le même repas ;

la journée de travail ne couvre pas la période du repas ;

le salarié est en congé, en arrêt maladie ou absent.

Dernière vérification le 24/08/2026.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.