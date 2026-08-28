À retenir Le Code du travail fixe 11 jours fériés légaux , applicables aux salariés de la convention collective Esthétique-Cosmétique.

La convention collective limite à 3 jours fériés travaillés par salarié et par an.

Un jour férié travaillé ouvre droit à une majoration de salaire de 50 % .

Le 1er mai reste le seul jour férié obligatoirement chômé, avec un doublement de la rémunération s'il est travaillé.

Un jour férié chômé n'entraîne aucune perte de salaire, quelle que soit l'ancienneté du salarié.

Quels sont les jours fériés légaux dans le secteur de l'esthétique ?

Le Code du travail fixe une liste de 11 jours fériés légaux, applicable à l'ensemble des salariés de la convention collective de l'esthétique-cosmétique. Ces jours sont le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption (15 août), la Toussaint, le 11 novembre et le 25 décembre.

💡 Bon à savoir : le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé en France, sauf dans les établissements dont l'activité ne peut pas être interrompue.

Dans les instituts de beauté, spas et parfumeries, ces dates concentrent souvent une forte affluence, notamment en période de fêtes. La convention collective encadre donc précisément les conditions dans lesquelles un salarié peut être amené à travailler un jour férié.

Combien de jours fériés un salarié de l'esthétique peut-il travailler par an ?

L'article 10 de la convention collective de l'esthétique-cosmétique limite à 3 jours fériés travaillés par an et par salarié. Cette règle s'applique à l'ensemble des salariés couverts par la convention, quel que soit leur poste ou leur ancienneté.

Esthéticiennes, prothésistes ongulaires, praticiennes spa, vendeuses en parfumerie ou personnel d'accueil relèvent tous de ce même plafond. Au-delà de cette limite, l'employeur doit sécuriser l'organisation du travail avant toute planification, sous réserve du régime légal spécifique du 1er mai.

Quelle est la majoration de salaire pour un jour férié travaillé ?

Un salarié qui travaille un jour férié légal perçoit une majoration de 50 % sur l'ensemble des heures effectuées ce jour-là, conformément à l'article 10 de la convention collective. Cette majoration est indépendante de celle applicable aux heures supplémentaires, et les deux se cumulent le cas échéant.

Heures effectuées un jour férié Majoration applicable Heures normales + 50 % Heures supplémentaires (36e à 43e heure) + 50 % (jour férié) + 25 % (heures supplémentaires) Heures supplémentaires (à partir de la 44e heure) + 50 % (jour férié) + 50 % (heures supplémentaires)

Un salarié qui effectue des heures supplémentaires un jour férié bénéficie ainsi des deux majorations en même temps.

Quel est le régime du 1er mai dans la convention collective Esthétique ?

Le 1er mai bénéficie d'un statut particulier fixé par le Code du travail, distinct du reste de la convention collective. Il reste le seul jour férié obligatoirement chômé en France, sauf dans les établissements et services dont l'activité ne peut pas être interrompue.

👉 À noter : le régime du 1er mai relève du Code du travail, indépendamment des dispositions conventionnelles applicables aux autres jours fériés.

Si un salarié travaille exceptionnellement ce jour-là, la loi impose une rémunération doublée. Certains instituts ou spas situés en zone touristique peuvent être amenés à ouvrir le 1er mai, mais cela reste une situation exceptionnelle et strictement encadrée.

Que se passe-t-il lorsqu'un jour férié est chômé ?

Un jour férié chômé n'entraîne aucune réduction de salaire pour les salariés de la convention collective de l'esthétique-cosmétique. Le salaire mensuel est maintenu intégralement, comme si la journée avait été travaillée normalement.

Cette garantie s'applique sans condition d'ancienneté, y compris pour les salariés en période d'essai ou en contrat à durée déterminée.

Que se passe-t-il si un jour férié coïncide avec un jour particulier ?

Jour férié et repos hebdomadaire

Un jour férié qui tombe un jour de repos hebdomadaire du salarié n'ouvre droit à aucune compensation spécifique dans la convention collective de l'esthétique. Le salarié ne récupère ni un jour de repos supplémentaire ni une indemnité, sauf si l'entreprise applique une disposition plus favorable par accord ou usage.

Cette situation se rencontre fréquemment dans les instituts de beauté qui appliquent une fermeture hebdomadaire fixe, par exemple le lundi ou le dimanche.

Exemples de situations concrètes :

une esthéticienne dont le jour de repos habituel est le lundi et qui voit le lundi de Pâques tomber ce même jour ne perçoit aucune compensation supplémentaire ;

une praticienne spa dont le repos hebdomadaire coïncide avec le 11 novembre reste dans la même situation, sauf accord d'entreprise plus favorable ;

un salarié qui travaille habituellement 4 jours par semaine peut être plus souvent concerné par ce type de coïncidence.

Vérifiez les accords ou usages internes avant de fixer les plannings : ils peuvent prévoir une compensation plus favorable que le texte conventionnel.

Jour férié et dimanche travaillé

Un jour férié qui tombe un dimanche travaillé cumule deux règles distinctes de la convention collective de l'esthétique. La majoration de 50 % pour jour férié s'applique, et la rémunération totale doit être au moins égale au double du salaire normalement dû pour cette journée.

Ce doublement concerne spécifiquement les heures de jour férié effectuées un dimanche, et non le travail le dimanche pris isolément.

Illustration concrète :

un salarié qui travaille un dimanche de Toussaint perçoit une rémunération au moins doublée pour les heures effectuées ce jour-là ;

un salarié qui travaille un dimanche ordinaire, sans jour férié associé, relève d'autres règles propres au travail dominical, non couvertes par cette disposition ;

dans les zones touristiques ou les centres commerciaux, où le travail dominical est fréquent dans le secteur de l'esthétique, cette distinction mérite une attention particulière lors du paramétrage de la paie.

En l'absence de clause d'exclusion expresse dans l'accord d'entreprise, ce cumul s'applique de plein droit.

Quelles sont les obligations de l'employeur concernant les jours fériés ?

L'employeur doit respecter plusieurs obligations lorsqu'il organise le travail pendant les jours fériés :

ne pas dépasser le plafond de 3 jours fériés travaillés par an et par salarié ;

appliquer la majoration de 50 % sur toutes les heures effectuées pendant un jour férié ;

maintenir le salaire intégral lorsqu'un jour férié est chômé ;

respecter le régime légal spécifique au 1er mai ;

mentionner les jours fériés travaillés sur le bulletin de paie, avec le détail des majorations appliquées.

Un logiciel de paie paramétré selon la convention collective de l'esthétique aide à sécuriser ces calculs et à éviter les erreurs de conformité.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 25/08/2026.