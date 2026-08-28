À retenir Le congé maternité suit les durées fixées par le Code du travail, la convention collective Esthétique-Cosmétique ne prévoit pas de durée plus favorable.

La grossesse ouvre droit à une réduction d'horaire conventionnelle sans perte de salaire, dès le 3e mois.

La salariée bénéficie d'une protection renforcée contre le licenciement pendant la grossesse et après son retour.

Le retour de congé garantit l' emploi ou un emploi similaire , avec rattrapage salarial.

La salariée peut démissionner sans préavis après la naissance, avec une priorité de réembauche de 2 ans.

Quelle est la durée du congé maternité dans la convention collective Esthétique ?

La durée du congé maternité dans la convention collective Esthétique-Cosmétique correspond aux durées légales prévues par le Code du travail (articles L.1225-17 et suivants). La convention ne fixe pas de durée plus favorable pour les salariées relevant de ce secteur.

Situation Congé prénatal Congé postnatal Durée totale 1er ou 2e enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines 3e enfant ou plus 8 semaines 18 semaines 26 semaines Jumeaux 12 semaines 22 semaines 34 semaines Triplés ou plus 24 semaines 22 semaines 46 semaines

Ces durées s'appliquent à toutes les salariées du secteur, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise.

Quelle réduction d'horaire s'applique pendant la grossesse ?

La salariée enceinte bénéficie d'une réduction d'horaire sans diminution de rémunération, prévue par l'article 12 de la convention collective Esthétique-Cosmétique. Cette réduction augmente au fil de la grossesse :

à partir du 3e mois, elle est de 30 minutes par jour ;

à partir du 6e mois révolu, elle passe à 1 heure par jour ;

ces réductions peuvent être groupées sur la semaine civile, avec l'accord de l'employeur.

💡 Bon à savoir : cette réduction d'horaire est un avantage propre à la branche esthétique. Le Code du travail ne prévoit pas de réduction d'horaire généralisée pour les salariées enceintes.

Le maintien de salaire à 90 %/80 % s'applique-t-il pendant le congé maternité ?

Non, ce barème ne concerne pas le congé maternité. Il s'applique au maintien de salaire en cas d'arrêt maladie ou accident, à partir d'1 an d'ancienneté, tel que prévu par l'article 12 de la convention collective Esthétique-Cosmétique dans sa version en vigueur depuis le 9 octobre 2024 (modifiée par l'avenant n°36 du 14 février 2024).

Ancienneté 1re période (90 % du salaire brut, déduction faite des IJSS brutes) 2e période (80 % du salaire brut, déduction faite des IJSS brutes) De 1 an à moins de 6 ans 30 jours 30 jours De 6 ans à moins de 11 ans 40 jours 40 jours De 11 ans à moins de 16 ans 50 jours 50 jours De 16 ans à moins de 21 ans 60 jours 60 jours De 21 ans à moins de 26 ans 70 jours 70 jours De 26 ans à moins de 31 ans 80 jours 80 jours À partir de 31 ans 90 jours 90 jours

Pendant le congé maternité, la salariée perçoit les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) si elle remplit les conditions légales. La 2e période du barème ci-dessus est prise en charge par l'organisme de prévoyance de la branche, et non par l'employeur.

Les règles générales relatives à l'indemnisation d'un arrêt maladie permettent de distinguer le maintien conventionnel de salaire du versement des IJSS.

Quelle protection contre le licenciement pendant la grossesse et la maternité ?

La salariée est protégée contre le licenciement pendant toute la grossesse, le congé maternité et les 10 semaines qui suivent son retour, en application de l'article L.1225-4 du Code du travail. Deux exceptions permettent une rupture du contrat pendant cette période :

une faute grave, sans lien avec l'état de grossesse ;

une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Quels droits la salariée a-t-elle à son retour de congé maternité ?

À son retour, la salariée retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, conformément à l'article L.1225-25 du Code du travail. Elle bénéficie aussi d'un rattrapage salarial (article L.1225-26) et d'un entretien professionnel, prévu par l'article L.6315-1. Son ancienneté est intégralement préservée pendant toute la durée du congé.

La salariée peut-elle démissionner sans préavis après la naissance ?

Oui, la salariée peut rompre son contrat sans préavis après la naissance de son enfant, en application de l'article 12, point 4, de la convention collective Esthétique-Cosmétique. Cette rupture doit intervenir 15 jours avant la fin de son repos ou dans les 2 mois suivant la naissance. Elle bénéficie alors d'une priorité de réembauche pendant 2 ans.

Quels sont les droits liés à l'allaitement au retour au travail ?

La salariée qui allaite bénéficie d'1 heure par jour pendant 1 an après la naissance, en application de l'article L.1225-30 du Code du travail. Cette heure se répartit en deux périodes de 30 minutes, l'une le matin et l'autre l'après-midi. Les entreprises de plus de 100 salariées doivent mettre un local dédié à disposition.

Les règles relatives au congé d'allaitement permettent de distinguer cette autorisation d'absence du temps consacré à l'allaitement pendant la journée de travail.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 25/08/2026.