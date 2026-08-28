À retenir La convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie prévoit des congés exceptionnels pour les événements familiaux et certaines situations personnelles.

Ces congés sont accordés sur justification de l'événement, en plus des congés payés annuels.

Pour le décès d'un enfant , la durée légale (12 ou 14 jours ouvrables) est plus favorable que les 7 jours prévus par la CCN.

Un congé de déménagement spécifique à la CCN Esthétique offre 1 jour payé tous les 3 ans.

Lorsqu'une durée légale est plus favorable que la CCN, c'est la règle la plus avantageuse pour le salarié qui s'applique.

La convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie s'applique aux instituts de beauté, parfumeries, spas et centres de soins, ainsi qu'aux écoles d'esthétique et de cosmétique. Cette page détaille les durées conventionnelles, les règles légales plus favorables le cas échéant, et les conditions d'attribution des congés exceptionnels.

Quelle est la durée des congés exceptionnels dans la convention collective Esthétique ?

La convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie fixe des durées de congés exceptionnels à l'article 10, point 4.2. Ce tableau compare, pour chaque événement, la durée conventionnelle et la durée légale du Code du travail.

Événement Durée CCN Esthétique Durée légale (Code du travail) Mariage ou PACS du salarié 4 jours 4 jours ouvrables Mariage d’un enfant 2 jours 1 jour ouvrable Naissance (réservé au père, dans les 6 mois) 3 jours 3 jours ouvrables Adoption 3 jours (dans les 6 mois) 3 jours ouvrables Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin 4 jours 3 jours ouvrables Décès du père ou de la mère 3 jours 3 jours ouvrables Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours 3 jours ouvrables Décès d’un beau-parent 3 jours 3 jours ouvrables Décès d’un grand-parent 1 jour – Décès d’un arrière-grand-parent 1 jour – Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un gendre, d’une belle-fille, d’un neveu ou d’une nièce 1 jour – Décès d’un enfant 7 jours ouvrés fractionnables 12 jours ouvrables (cas général) ou 14 jours ouvrables (enfant de moins de 25 ans ou lui-même parent) Congé de deuil (enfant de moins de 25 ans ou lui-même parent) 8 jours ouvrés 8 jours Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant 3 jours 10 jours ouvrables (minimum légal applicable) Enfant malade (moins de 16 ans) dispositions légales + 1 jour rémunéré par an 3 ou 5 jours par an non rémunérés Déménagement 1 jour non payé par an + 1 jour payé tous les 3 ans –

💡 Bon à savoir : le congé de naissance de 3 jours prévu par la CCN Esthétique est réservé au père, dans la limite de 6 mois après la naissance de l'enfant.

Quelles sont les conditions pour bénéficier des congés exceptionnels ?

Les congés exceptionnels sont accordés sur justification de l'événement. Le salarié doit informer son employeur et fournir un justificatif adapté : acte de mariage, certificat de naissance, acte de décès.

Ces jours s'ajoutent aux congés payés annuels. Lorsqu'ils sont rémunérés, ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération, et le congé doit être pris dans une période raisonnable autour de l'événement.

Ils restent distincts des congés de maternité et de paternité, qui répondent à des règles spécifiques.

Quelles sont les spécificités des congés pour décès dans la CCN Esthétique ?

La CCN Esthétique prévoit 4 jours pour le décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, et 3 jours pour le décès du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur. Elle couvre aussi des liens familiaux non pris en charge par le minimum légal, comme les grands-parents ou les beaux-frères.

Pour le décès d'un enfant, la CCN prévoit 7 jours ouvrés fractionnables en 3 périodes maximum, avec un congé de deuil complémentaire de 8 jours ouvrés. Le Code du travail fixant 12 ou 14 jours ouvrables selon la situation, c'est cette règle plus favorable qui s'applique.

⚠️ Attention : le congé de deuil de 8 jours s'ajoute à la durée légale de 12 ou 14 jours, et doit être pris dans un délai d'un an à compter du décès.

Quelles sont les règles pour l'enfant malade dans la CCN Esthétique ?

Pour un enfant malade, la CCN Esthétique renvoie aux dispositions légales et ajoute 1 jour rémunéré par an sur justificatif. Le Code du travail prévoit un congé non rémunéré de 3 jours par an, porté à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié a la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.

Ce jour rémunéré supplémentaire est propre à la CCN Esthétique et vient s'ajouter aux jours légaux non rémunérés. Les règles générales applicables au congé pour enfant malade doivent toutefois être distinguées de celles relatives aux congés exceptionnels pour événements familiaux.

Existe-t-il un congé pour déménagement dans la CCN Esthétique ?

Oui, la CCN Esthétique prévoit un congé pour déménagement depuis l'avenant n° 32 du 14 avril 2022 : 1 jour non payé par an, et 1 jour payé tous les 3 ans.

Ce droit n'existe pas dans le Code du travail, il est propre à cette convention collective.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-26.