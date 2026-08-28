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Congés exceptionnels – Convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie (IDCC 3032)
Quels sont les congés exceptionnels prévus par la convention collective de l'esthétique ?
La convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie prévoit des jours d'absence pour événements familiaux et certaines situations personnelles. Cette page détaille les durées conventionnelles, les règles légales plus favorables le cas échéant et les conditions d'attribution.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 15 300 entreprises employeuses (rapport de branche 2024)
Champ d'application
Instituts de beauté, Parfumeries, Spas et centres de soins, Écoles d'esthétique et de cosmétique
À retenir
La convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie prévoit des congés exceptionnels pour les événements familiaux et certaines situations personnelles.
Ces congés sont accordés sur justification de l'événement, en plus des congés payés annuels.
Pour le décès d'un enfant, la durée légale (12 ou 14 jours ouvrables) est plus favorable que les 7 jours prévus par la CCN.
Un congé de déménagement spécifique à la CCN Esthétique offre 1 jour payé tous les 3 ans.
Lorsqu'une durée légale est plus favorable que la CCN, c'est la règle la plus avantageuse pour le salarié qui s'applique.
La convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie s'applique aux instituts de beauté, parfumeries, spas et centres de soins, ainsi qu'aux écoles d'esthétique et de cosmétique. Cette page détaille les durées conventionnelles, les règles légales plus favorables le cas échéant, et les conditions d'attribution des congés exceptionnels.
Quelle est la durée des congés exceptionnels dans la convention collective Esthétique ?
La convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie fixe des durées de congés exceptionnels à l'article 10, point 4.2. Ce tableau compare, pour chaque événement, la durée conventionnelle et la durée légale du Code du travail.
|Événement
|Durée CCN Esthétique
|Durée légale (Code du travail)
|Mariage ou PACS du salarié
|4 jours
|4 jours ouvrables
|Mariage d’un enfant
|2 jours
|1 jour ouvrable
|Naissance (réservé au père, dans les 6 mois)
|3 jours
|3 jours ouvrables
|Adoption
|3 jours (dans les 6 mois)
|3 jours ouvrables
|Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin
|4 jours
|3 jours ouvrables
|Décès du père ou de la mère
|3 jours
|3 jours ouvrables
|Décès d’un frère ou d’une sœur
|3 jours
|3 jours ouvrables
|Décès d’un beau-parent
|3 jours
|3 jours ouvrables
|Décès d’un grand-parent
|1 jour
|–
|Décès d’un arrière-grand-parent
|1 jour
|–
|Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un gendre, d’une belle-fille, d’un neveu ou d’une nièce
|1 jour
|–
|Décès d’un enfant
|7 jours ouvrés fractionnables
|12 jours ouvrables (cas général) ou 14 jours ouvrables (enfant de moins de 25 ans ou lui-même parent)
|Congé de deuil (enfant de moins de 25 ans ou lui-même parent)
|8 jours ouvrés
|8 jours
|Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant
|3 jours
|10 jours ouvrables (minimum légal applicable)
|Enfant malade (moins de 16 ans)
|dispositions légales + 1 jour rémunéré par an
|3 ou 5 jours par an non rémunérés
|Déménagement
|1 jour non payé par an + 1 jour payé tous les 3 ans
|–
💡 Bon à savoir : le congé de naissance de 3 jours prévu par la CCN Esthétique est réservé au père, dans la limite de 6 mois après la naissance de l'enfant.
Quelles sont les conditions pour bénéficier des congés exceptionnels ?
Les congés exceptionnels sont accordés sur justification de l'événement. Le salarié doit informer son employeur et fournir un justificatif adapté : acte de mariage, certificat de naissance, acte de décès.
Ces jours s'ajoutent aux congés payés annuels. Lorsqu'ils sont rémunérés, ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération, et le congé doit être pris dans une période raisonnable autour de l'événement.
Ils restent distincts des congés de maternité et de paternité, qui répondent à des règles spécifiques.
Quelles sont les spécificités des congés pour décès dans la CCN Esthétique ?
La CCN Esthétique prévoit 4 jours pour le décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, et 3 jours pour le décès du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur. Elle couvre aussi des liens familiaux non pris en charge par le minimum légal, comme les grands-parents ou les beaux-frères.
Pour le décès d'un enfant, la CCN prévoit 7 jours ouvrés fractionnables en 3 périodes maximum, avec un congé de deuil complémentaire de 8 jours ouvrés. Le Code du travail fixant 12 ou 14 jours ouvrables selon la situation, c'est cette règle plus favorable qui s'applique.
⚠️ Attention : le congé de deuil de 8 jours s'ajoute à la durée légale de 12 ou 14 jours, et doit être pris dans un délai d'un an à compter du décès.
Quelles sont les règles pour l'enfant malade dans la CCN Esthétique ?
Pour un enfant malade, la CCN Esthétique renvoie aux dispositions légales et ajoute 1 jour rémunéré par an sur justificatif. Le Code du travail prévoit un congé non rémunéré de 3 jours par an, porté à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié a la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.
Ce jour rémunéré supplémentaire est propre à la CCN Esthétique et vient s'ajouter aux jours légaux non rémunérés. Les règles générales applicables au congé pour enfant malade doivent toutefois être distinguées de celles relatives aux congés exceptionnels pour événements familiaux.
Existe-t-il un congé pour déménagement dans la CCN Esthétique ?
Oui, la CCN Esthétique prévoit un congé pour déménagement depuis l'avenant n° 32 du 14 avril 2022 : 1 jour non payé par an, et 1 jour payé tous les 3 ans.
Ce droit n'existe pas dans le Code du travail, il est propre à cette convention collective.
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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-26.
FAQ — Congés exceptionnels CCN Esthétique (IDCC 3032)
La convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie prévoit 4 jours pour le mariage ou le PACS du salarié, et 2 jours pour le mariage d'un enfant. Le premier cas correspond au minimum légal, le second est plus favorable que la loi, qui prévoit 1 jour.
Oui, la CCN Esthétique accorde 4 jours pour le décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, contre 3 jours ouvrables prévus par le Code du travail. Les conditions générales du congé pour décès doivent être adaptées à la règle conventionnelle, plus favorable, qui s'applique.
Pour le décès d'un enfant, la règle légale de 12 ou 14 jours ouvrables prime sur les 7 jours ouvrés prévus par la CCN Esthétique, car elle est plus favorable. Le congé de deuil de 8 jours ouvrés peut s'y ajouter, dans un délai d'un an après le décès.
Oui, la CCN Esthétique accorde un congé pour déménagement : 1 jour non payé par an, et 1 jour payé tous les 3 ans. Ce droit n'existe pas dans le Code du travail, il est propre à cette convention collective.
La CCN Esthétique ajoute 1 jour rémunéré par an sur justificatif, en plus des 3 ou 5 jours non rémunérés prévus par la loi selon la situation familiale. Ce jour rémunéré supplémentaire est spécifique à cette convention collective.