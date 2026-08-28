À retenir La convention collective esthétique-cosmétique renvoie aux règles légales pour le congé paternité, sans disposition spécifique propre.

Le congé paternité dure 25 jours calendaires (32 en cas de naissances multiples), en plus des 3 jours de congé de naissance.

Les 4 premiers jours calendaires de congé paternité sont obligatoires et s'ajoutent aux 3 jours de naissance.

Aucun maintien de salaire conventionnel n'est prévu : l'indemnisation repose sur les IJSS versées par la CPAM.

Le salarié est protégé contre le licenciement pendant 10 semaines après la naissance, sauf faute grave.

Quelle est la durée du congé paternité selon le type de naissance ?

Le congé paternité dure 25 jours calendaires pour une naissance simple et 32 jours calendaires pour des naissances multiples, en plus des 3 jours de congé de naissance.

Élément Naissance simple Naissances multiples Congé de naissance 3 jours ouvrables 3 jours ouvrables Période obligatoire (paternité) 4 jours calendaires 4 jours calendaires Période flexible (paternité) 21 jours calendaires 28 jours calendaires Total congé paternité 25 jours calendaires 32 jours calendaires Total cumulé (naissance + paternité) 28 jours 35 jours

Le congé paternité se décompose en deux périodes distinctes : 4 jours calendaires obligatoires, puis un solde flexible de 21 ou 28 jours. Les 4 premiers jours calendaires suivent immédiatement le congé de naissance. Vous ne pouvez pas faire travailler votre salarié pendant cette période, le Code du travail l'interdit explicitement.

Le solde, 21 jours pour une naissance simple ou 28 jours pour des naissances multiples, peut être fractionné en 2 périodes de 5 jours minimum, à prendre dans les 6 mois suivant la naissance. Le salarié doit vous informer au moins 1 mois avant le début de chaque période, conformément à l'article 12.4 de la convention collective esthétique-cosmétique.

Quelle indemnisation le salarié perçoit-il pendant son congé paternité ?

La convention collective esthétique-cosmétique ne prévoit aucun maintien de salaire : l'indemnisation repose entièrement sur les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées par la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie). Contrairement au salaire, les IJSS ne sont pas soumises aux cotisations sociales, mais restent assujetties à la CSG et à la CRDS.

plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) 2026 : 4 005 € ;

IJSS maximales : 104,02 € par jour, brut, avant prélèvements sociaux ;

prélèvements sociaux : CSG à 6,2 % et CRDS à 0,5 %, soit 6,7 % au total.

👉 À noter : les salariés dont le salaire dépasse le plafond de la sécurité sociale subissent une perte de revenus pendant leur congé paternité, car les IJSS sont calculées sur cette base plafonnée. Un accord d'entreprise peut prévoir un complément de salaire volontaire.

Quelle protection le salarié a-t-il après la naissance de son enfant ?

L'article L.1225-4-1 du Code du travail protège le salarié contre le licenciement pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant.

Vous ne pouvez rompre son contrat que si vous justifiez d'une faute grave, ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Son ancienneté reste intégralement préservée pendant toute la durée du congé.

Quelles sont les obligations de l'employeur pendant le congé paternité ?

Vous devez accepter la demande de congé paternité de votre salarié, transmettre l'attestation de salaire à la CPAM, interdire le travail pendant les 7 premiers jours et garantir son retour au poste ou à un emploi similaire.

accepter la demande : le congé paternité est un droit, vous ne pouvez pas le refuser ;

transmettre l'attestation de salaire à la CPAM pour le calcul des IJSS ;

interdire le travail pendant les 7 premiers jours , soit les 3 jours de congé de naissance et les 4 jours obligatoires de congé paternité ;

garantir le retour au poste ou à un emploi similaire à l'issue du congé.

💡 Bon à savoir : le congé paternité suspend le contrat de travail. Si votre salarié est en période d'essai, celle-ci est prolongée d'une durée équivalente à son absence.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 25/08/2026.